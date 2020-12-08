Генпрокурор Венедіктова відмовилася відкрити справу проти кнопкодава Іванчука, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Офіс Генерального прокурора відмовив у відкритті кримінального провадження проти нардепа-кнопкодава з депутатської групи "Довіра" Андрія Іванчука.

Про це йдеться у відповіді за підписом генпрокурора Ірини Венедіктової на звернення громадського руху "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що мажоритарника з Івано-Франківської області Іванчука 5 листопада спіймали на кнопкодавстві. Такі дії підпадають під ст. 364-2 КК (голосування народного депутата замість іншого нардепа).

Відомості про нардепів в ЄРДР має право вносити генпрокурор або особа, яка виконує його обов'язки, але зазначається, що протягом місяця Венедіктова ніяк не відреагувала.

Рух "ЧЕСНО" направив Венедіктовій заяву про вчинення Іванчуком правопорушення.

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У своїй відповіді генпрокурор стверджує, що підстав для відкриття кримінального провадження немає, тому що нібито не були дотримані вимоги регламенту ВРУ "щодо порядку надсилання заяви".

Зокрема, журналіст повинен подати до апарату ВРУ заяву про кнопкодавство разом з матеріалами фотозйомки або відеозапису.

У "ЧЕСНО" зауважили, що саме так і зробили після того, як виявили відповідний факт. В апараті Ради відповіли, що звернення журналіста "за дорученням керівництва ВРУ обробляється структурним підрозділом апарату".