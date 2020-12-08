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Генпрокурор Венедіктова відмовилася відкрити справу проти кнопкодава Іванчука, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Венедіктова відмовилася відкрити справу проти кнопкодава Іванчука, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Офіс Генерального прокурора відмовив у відкритті кримінального провадження проти нардепа-кнопкодава з депутатської групи "Довіра" Андрія Іванчука.

Про це йдеться у відповіді за підписом генпрокурора Ірини Венедіктової на звернення громадського руху "ЧЕСНО",  інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що мажоритарника з Івано-Франківської області Іванчука 5 листопада спіймали на кнопкодавстві. Такі дії підпадають під ст. 364-2 КК (голосування народного депутата замість іншого нардепа).

Відомості про нардепів в ЄРДР має право вносити генпрокурор або особа, яка виконує його обов'язки, але зазначається, що протягом місяця Венедіктова ніяк не відреагувала.

Рух "ЧЕСНО" направив Венедіктовій заяву про вчинення Іванчуком правопорушення.

Генпрокурор Венедіктова відмовилася відкрити справу проти кнопкодава Іванчука, - ЧЕСНО 01

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У своїй відповіді генпрокурор стверджує, що підстав для відкриття кримінального провадження немає, тому що нібито не були дотримані вимоги регламенту ВРУ "щодо порядку надсилання заяви".

Зокрема, журналіст повинен подати до апарату ВРУ заяву про кнопкодавство разом з матеріалами фотозйомки або відеозапису.

У "ЧЕСНО" зауважили, що саме так і зробили після того, як виявили відповідний факт. В апараті Ради відповіли, що звернення журналіста "за дорученням керівництва ВРУ обробляється структурним підрозділом апарату".

Автор: 

кнопкодавство (100) ЧЕСНО (111) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+20
І знові, якось так "неочікувано".
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08.12.2020 12:31
+10
чогось і не здивувався..
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08.12.2020 12:32
+9
Генпрокурор Венедиктова отказалась открыть дело против кнопкодава Иванчука, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2808
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08.12.2020 12:33
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Зеля не дозволив.
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08.12.2020 12:29 Відповісти
І знові, якось так "неочікувано".
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08.12.2020 12:31 Відповісти
чогось і не здивувався..
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08.12.2020 12:32 Відповісти
Генпрокурор Венедиктова отказалась открыть дело против кнопкодава Иванчука, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2808
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08.12.2020 12:33 Відповісти
Говно совковое да шоб выступило против говна совкового?
не верю.
И ВНЕЗАПНО говно совковое выступило против того чтобы говно совковое поехало на зону? - верю.
Там на рожу посмотреть и ..... кресло в стиралку отдать.
А Лещенко еще защищает Зелю, который назначил ЭТО, взглянув на которое ты уже готов отдать и фабрику и пароход, лишь бы не пялилось на тя такое.... "о г*споди".... ""лицо
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08.12.2020 12:33 Відповісти
Чему Вы удивляетесь отсутствию правосудия для них нет закона для народа по полной программе и они не устанут врать это для них как воздух
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08.12.2020 12:35 Відповісти
Курва **************.
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08.12.2020 12:36 Відповісти
Никаких дел открывать не будут. Они ведь голосуют за законы нужные Коломойскому, Фирташу, Пинчуку и другим таким же.
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08.12.2020 12:37 Відповісти
Да она, просто стебётся над наридом... А, что, должность позволяет.
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08.12.2020 12:37 Відповісти
Логично. Если меня ограбили на улице, а я не правильно написал заявление, то какой же это грабеж? Не было никакого грабежа.
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08.12.2020 12:48 Відповісти
Венедиктова просто ссыт всем в глаза!
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08.12.2020 12:48 Відповісти
Буквально у ці хвилини Мураєв герой 60 мінут ********** жаліється на прітєснєнія націоналістів після його шоу за участю терористів Донбасу - ЕЕЕЕЙ БАКАНОВ, то може не ПРЯМИЙ треба довбати перевірками?
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08.12.2020 12:48 Відповісти
Ну, і скільки ще все це буде продовжуватися?!Це вже не прокуратура, а адвокатська контора "Пох-пох і нах-нах" )) Шпана якась. А зєлєбубочка як води в рот набрав.
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08.12.2020 12:49 Відповісти
Венедикта креатура шоумена, у него почти все нсзначенцы, либо импотенты, либо саботажники и украинофобы.
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08.12.2020 12:59 Відповісти
Ой, скоро придется ей вещички на растов собирать !!!!
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08.12.2020 13:30 Відповісти
Какая гнилая тварь!
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08.12.2020 13:37 Відповісти
......" і узнаєте ЇХ по ділам їхнім" (Книга книг).
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08.12.2020 15:12 Відповісти
 
 