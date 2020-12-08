Вакцина от COVID-19 китайской Sinovac показала эффективность 97%, - Bio Farma

Индонезийская фармацевтическая компания Bio Farma заявила, что промежуточные данные испытаний вакцины от COVID-19, производимой китайской компанией Sinovac, показали эффективность препарата до 97%.

Об этом заявил представитель Bio Farma Иван Сетиаван, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ .

"Наша группа по клиническим испытаниям, основываясь на промежуточных данных в течение одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают, что эффективность вакцины достигает 97%", - сказал Сетиаван.

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Он не уточнил, был ли промежуточный результат получен на основе данных поздней стадии клинических испытаний. При этом другой представитель Bio Farma сообщил, что компания все еще собирает данные об эффективности в ходе текущего испытания третьей фазы.

Bio Farma не предоставила информации о количестве участников, заразившихся во время испытаний. Известно, что всего в испытаниях участвовали 1600 человек.

Сетиаван заявил, что Bio Farma будет ждать полных результатов, и ожидает, что Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии выдаст разрешение на применение вакцины уже в конце января перед началом массовой вакцинации.