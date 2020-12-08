Вакцина от COVID-19 китайской Sinovac показала эффективность 97%, - Bio Farma
Индонезийская фармацевтическая компания Bio Farma заявила, что промежуточные данные испытаний вакцины от COVID-19, производимой китайской компанией Sinovac, показали эффективность препарата до 97%.
Об этом заявил представитель Bio Farma Иван Сетиаван, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ .
"Наша группа по клиническим испытаниям, основываясь на промежуточных данных в течение одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают, что эффективность вакцины достигает 97%", - сказал Сетиаван.
Он не уточнил, был ли промежуточный результат получен на основе данных поздней стадии клинических испытаний. При этом другой представитель Bio Farma сообщил, что компания все еще собирает данные об эффективности в ходе текущего испытания третьей фазы.
Bio Farma не предоставила информации о количестве участников, заразившихся во время испытаний. Известно, что всего в испытаниях участвовали 1600 человек.
Сетиаван заявил, что Bio Farma будет ждать полных результатов, и ожидает, что Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии выдаст разрешение на применение вакцины уже в конце января перед началом массовой вакцинации.
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У него эффективность больше 100% !!!
"Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії категорично відкидає звинувачення в недостовірності статистичних даних, опублікованих в журналі "The Lancet". Ми надали саме ті дані, які отримали, а не ті, які повинні подобатися італійським експертам".
Жодного слова стосовно питань закордонних лікарів розробники вакцини не вимовили. Спроба італійських лікарів вести з російськими колегами розмову професійною мовою успіхом не завершилася. - https://gazeta.ua/blog/54297/rosijska-vakcina-zipsuvala-slovo-suputnik
Не удивлюсь если завтра окажеться уже готовых 5млрд доз.
І який механізм впливу вакцини на організм цьому допомагає? Якщо не помиляюсь, то вакцину колють для того, аби виробились антитіла, які допомагають перенести хворобу в більш легкому вигляді (офіційне тлумачення). Коротше, плутанина якась.
2) Тобто результати отримані за станом ста людей достатні, аби вакцинувати сотні мільйонів людей? Серйозно?
https://lb.ua/society/2020/11/16/470733_amerikanska_farmkompaniya_moderna.html Американська фармкомпанія Moderna заявила про 94.5% ефективності своєї потенційної вакцини від ковіду
У дослідженні взяли участь понад 30 000 учасників у США. Його проводили у співпраці з Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб (NIAID), частиною Національного інституту охорони здоров'я (NIH) та Біомедичним Органом перспективних досліджень та розробок (BARDA), який є частиною Кабінету помічника секретаря з питань готовності та реагування Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.
Еще и на вакцине заработают...
https://censor.net/ru/news/3235633/vaktsina_ot_covid19_kitayiskoyi_sinovac_pokazala_effektivnost_97_bio_farma
Экономика Китая вступила в лучшие за 10 лет времена. Здесь нет ошибки, пока весь мир тонет в карантине, на родине вируса набухает невероятный экономический подъем.
Китайский экспорт в ноябре вырос на 21 процент по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом в понедельник в Пекине сообщили таможенные власти. Импорт, напротив, не оправдал мировых ожиданий, поднявшись всего на 4,5 процента. В итоге торговый дефицит в пользу Китая вырос на 102,9 процента. В ноябре Китай продал остальному миру на 75 миллиардов долларов США больше, чем купил у него.
В то время, как весь мир переживает рецессию, Китай стал единственной крупной экономикой, которая в коронавирусном году достигла рекордных темпов роста. Некоторые китайские эксперты говорят о росте экономике в годовом пересчете более чем на 6%. В третьем квартале она уже выросла на 4,9 процента.
Настроение в китайском производственном секторе также лучшее за десять лет. Индекс известного делового журнала "Кайшин" вырос в ноябре до 54,9 пункта - самого высокого уровня с ноября 2010 года. Таким образом, экономический барометр поднимается уже седьмой месяц подряд. В ноябре занятость в Китае также росла самыми высокими темпами с мая 2011 года.
По прогнозам Международного валютного фонда, в следующем году экономика Китая вырастет еще на 8,2 процента.
Корона, рецессия, крупнейший спад экономики со времен мировой войны...Все это досталось партнерам Китая, в том числе Германии. На родине же ковида - небывалый бум производства и лучший экономический год десятилетия.
Хотите спросить, за чей счет банкет? Исключительно за наш с вами. Это наши онлайн-заказы из карантинного подполья осчастливили китайскую экономику на премиальные десятки миллиардов долларов. Но не надейтесь на взаимность: Коммунистическая партия больше не даст китайцам потреблять импорт на том уровне, что до рождения китайского вируса. Тамошние власти свой кризисный урок выучили на отлично.
не верь глазам своим
Масквабад...
Европейцам она не подойдёт
Пора это понимать
Где гарантия, что их вакцина не откроет дверь для нового вируса? Как с компьютерными.