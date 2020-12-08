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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина проти COVID-19 китайської Sinovac показала ефективність 97%, - Bio Farma

Вакцина проти COVID-19 китайської Sinovac показала ефективність 97%, - Bio Farma

Індонезійська фармацевтична компанія Bio Farma заявила, що проміжні дані випробувань вакцини проти COVID-19, виробленої китайською компанією Sinovac, показали ефективність препарату до 97%.

Про це заявив представник Bio Farma Іван Сетіаван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша група з клінічних випробувань, ґрунтуючись на проміжних даних протягом одного місяця, виявила, що проміжні дані свідчать, що ефективність вакцини досягає 97%", - сказав Сетіаван.

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Він не уточнив, чи був проміжний результат отриманий на основі даних пізньої стадії клінічних випробувань. При цьому інший представник Bio Farma повідомив, що компанія все ще збирає дані про ефективність у процесі поточного випробування третьої фази.

Bio Farma не надала інформації щодо кількості учасників, які заразилися під час випробувань. Відомо, що загалом у випробуваннях брали участь 1 600 осіб.

Сетіаван заявив, що Bio Farma чекатиме повних результатів та очікує, що Агентство з контролю за продуктами і ліками Індонезії видасть дозвіл на застосування вакцини вже наприкінці січня перед початком масової вакцинації.

Автор: 

вакцина (4419) Індонезія (149) карантин (18172) Китай (4555) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Даёшь "Спутник V" !!!

У него эффективность больше 100% !!!
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08.12.2020 12:51
+7
Хорошо китайци подготовились... Видать не один год клепали...
Не удивлюсь если завтра окажеться уже готовых 5млрд доз.
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08.12.2020 12:52
+7
146%
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08.12.2020 13:16
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Даёшь "Спутник V" !!!

У него эффективность больше 100% !!!
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08.12.2020 12:51 Відповісти
а іноді, якщо треба, то й всі 188,65%
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08.12.2020 12:58 Відповісти
146%
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08.12.2020 13:16 Відповісти
Після того як в престижному журналі "The Lancet" була опублікована стаття, присвячена клінічним випробуванням російської вакцини, у італійських лікарів виникли певні запитання стосовно некоректних, на їхню думку, даних статистики, наведених в статті, і вони написали щодо цього відкритого листа, в якому детально аргументували свої сумніви. Журнал "The Lancet" опублікував цей лист, пославшись на те, що він завжди готовий підтримати наукову полеміку. Відповідь розробників російської вакцини прозвучала в дусі російського МЗС і його офіційної представниці Марії Захарової:
"Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії категорично відкидає звинувачення в недостовірності статистичних даних, опублікованих в журналі "The Lancet". Ми надали саме ті дані, які отримали, а не ті, які повинні подобатися італійським експертам".
Жодного слова стосовно питань закордонних лікарів розробники вакцини не вимовили. Спроба італійських лікарів вести з російськими колегами розмову професійною мовою успіхом не завершилася. - https://gazeta.ua/blog/54297/rosijska-vakcina-zipsuvala-slovo-suputnik
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08.12.2020 13:46 Відповісти
Хорошо китайци подготовились... Видать не один год клепали...
Не удивлюсь если завтра окажеться уже готовых 5млрд доз.
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08.12.2020 12:52 Відповісти
Тоже самое скажешь и о Пфайзер? Китайцы все быстро делают. И строят быстро и вакцины не исключение.
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08.12.2020 12:58 Відповісти
Далеко не завжди "швидко" рівноцінно "якісно". До 2020 року виготовлення та перевірка будь-якої вакцини займали не менше 5 років.
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08.12.2020 13:07 Відповісти
Далеко не завжди "довго" рівноцінно "якісно". Під час великої епідемії добровольців для перевірки вакцини знайти легше і тому друга та третя фази випробувань проходять набагато швидше. А перша фаза є результативною і швидкою, бо паралельно працєюють багато груп дослідників і до наступних фаз доходять далеко не всі розробки.
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08.12.2020 13:25 Відповісти
китайцев больше 1,5 млрд - могут себе позволить вакцины каждую неделю бодяжить. и в Индонезии народу дофига - не жалко, тем более, что большинство - муслимы, если что случится, их Аллах в рай определит как мученников
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08.12.2020 13:08 Відповісти
И что? Ті китаец, или мусульманин, что так беспокоишься?
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08.12.2020 13:36 Відповісти
я боюсь, чтобы наши долбодятлы, которые, похоже, с тобой одного уровня развития, не стали у китайцев "вакцину" заказывать
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08.12.2020 13:52 Відповісти
Ваши долбодятлы были избраны вашими долбодятлами. Еще раз спрошу: Ты чего так переживаешь? Закажут китайскую вакцину - не коли. Закажут американскую - она до тебя не дойдет. Забей в общем
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08.12.2020 13:55 Відповісти
ну и ты еще зачем лезешь со своими глупостями, нам своих долбодятлов хватает
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08.12.2020 14:05 Відповісти
Так а в чем моя глупость? В том, что пишу, что думаю, и думаю, что пишу?
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08.12.2020 14:21 Відповісти
Китайцы работают с убитым вирусом. Т.е. для их вакцины нужен сам вирус - много вируса. Сложно и очень дорого. Файзер - революционные технологии, в которых не используют ни вирус, ни его фрагменты... Без претензий к китайцам. Но ни о какой эффективности в 97% там речи идти не может - это старый тип вакцин.
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08.12.2020 16:51 Відповісти
Цікаво, яка частка людей цікавиться звідки беруться ці казкові показники ефективності?
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08.12.2020 12:57 Відповісти
две группы людей по 1000 человек каждая, одной колят вакцию, второй водичку. через время из группы людей с водичкой заболевают 100 человек, а с вакциной 3 человека, вот тебе и 97%
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08.12.2020 13:01 Відповісти
1) Тобто вакцина допомагає не заразитися? Точніше заразитися з меншою вірогідністю?
І який механізм впливу вакцини на організм цьому допомагає? Якщо не помиляюсь, то вакцину колють для того, аби виробились антитіла, які допомагають перенести хворобу в більш легкому вигляді (офіційне тлумачення). Коротше, плутанина якась.

2) Тобто результати отримані за станом ста людей достатні, аби вакцинувати сотні мільйонів людей? Серйозно?
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08.12.2020 13:06 Відповісти
Ніякої плутанини. Вакцина спичиняє вироблення антитіл, які знищуюють вірус. Але у невеликого відсотку людей імунна система занадто слабка і титру антитіл у них вистачає, щоб тільки послабити хворобу, а не повністю попередити її. Іноді буває, що людина з нормальним титром антитіл переохолоджується, або не одержує достатньо вітамінів, або тривалий час недосипає і у неї титр антитіл тимчасово знижується. Вона теж може захворіти. Але такі захворівші легше переносять хворобу і часто не є заразними у весь період хвороби (наприклад, у випадку кору у двічі вакцинованих від нього).
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08.12.2020 13:33 Відповісти
Несерйозно.
https://lb.ua/society/2020/11/16/470733_amerikanska_farmkompaniya_moderna.html Американська фармкомпанія Moderna заявила про 94.5% ефективності своєї потенційної вакцини від ковіду

У дослідженні взяли участь понад 30 000 учасників у США. Його проводили у співпраці з Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб (NIAID), частиною Національного інституту охорони здоров'я (NIH) та Біомедичним Органом перспективних досліджень та розробок (BARDA), який є частиною Кабінету помічника секретаря з питань готовності та реагування Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.
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08.12.2020 13:35 Відповісти
Китайцы, выпустившие вирус, уже обеспечили своей экономике невиданный рост.
Еще и на вакцине заработают...
https://censor.net/ru/news/3235633/vaktsina_ot_covid19_kitayiskoyi_sinovac_pokazala_effektivnost_97_bio_farma

Экономика Китая вступила в лучшие за 10 лет времена. Здесь нет ошибки, пока весь мир тонет в карантине, на родине вируса набухает невероятный экономический подъем.

Китайский экспорт в ноябре вырос на 21 процент по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом в понедельник в Пекине сообщили таможенные власти. Импорт, напротив, не оправдал мировых ожиданий, поднявшись всего на 4,5 процента. В итоге торговый дефицит в пользу Китая вырос на 102,9 процента. В ноябре Китай продал остальному миру на 75 миллиардов долларов США больше, чем купил у него.

В то время, как весь мир переживает рецессию, Китай стал единственной крупной экономикой, которая в коронавирусном году достигла рекордных темпов роста. Некоторые китайские эксперты говорят о росте экономике в годовом пересчете более чем на 6%. В третьем квартале она уже выросла на 4,9 процента.
Настроение в китайском производственном секторе также лучшее за десять лет. Индекс известного делового журнала "Кайшин" вырос в ноябре до 54,9 пункта - самого высокого уровня с ноября 2010 года. Таким образом, экономический барометр поднимается уже седьмой месяц подряд. В ноябре занятость в Китае также росла самыми высокими темпами с мая 2011 года.
По прогнозам Международного валютного фонда, в следующем году экономика Китая вырастет еще на 8,2 процента.
Корона, рецессия, крупнейший спад экономики со времен мировой войны...Все это досталось партнерам Китая, в том числе Германии. На родине же ковида - небывалый бум производства и лучший экономический год десятилетия.
Хотите спросить, за чей счет банкет? Исключительно за наш с вами. Это наши онлайн-заказы из карантинного подполья осчастливили китайскую экономику на премиальные десятки миллиардов долларов. Но не надейтесь на взаимность: Коммунистическая партия больше не даст китайцам потреблять импорт на том уровне, что до рождения китайского вируса. Тамошние власти свой кризисный урок выучили на отлично.
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08.12.2020 13:04 Відповісти
Китайцям мільйон помре чи десять- до лампочки. Їх багато...
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08.12.2020 13:10 Відповісти
стопудово - класика...зри к корень - кто от этого всего поимел ВЫГОДУ....- это давно раскрыли что янки, что израэль...- вот довести в суде -это другое...
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08.12.2020 13:23 Відповісти
китайцям та московитам віри нема!!!!!! Брешуть на кожному кроці!!!!!!!!!! Хто чув хоч про одни ліки з китаю, щоб у світі мали популярність?????????????????????????????!!!!!!
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08.12.2020 13:57 Відповісти
А чешуя, как у панголина, от нее не появляется?
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08.12.2020 13:07 Відповісти
Я тебя породил, я тебя и убью. Тарас Бульба, часом, не китаец был? Как в воду глядел.
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08.12.2020 13:11 Відповісти
Нет, мы ждём Спутник V
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08.12.2020 13:23 Відповісти
карлика фашиста бункерного провакцинируйте...
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08.12.2020 13:26 Відповісти
...Ім'я "Sputnik" стало одним з наймерзенніших інструментів російської брехні і створення фейків для зарубіжної аудиторії. Назву для цього дітища Дмитра Кисельова (генеральний директор) і Маргарити Симоньян (головна редакторка) придумала Симоньян. "Я вирішила, що це єдине російське слово з позитивною конотацією, і його знає весь світ", - пишається Маргарита Симонівна. Ну що ж, їй є чим пишатися. Тепер це слово досить сильно змінило конотацію. А після того, як цим ім'ям назвали скоростиглу російську вакцину, залишки "позитивної конотації" можуть взагалі зникнути. - https://gazeta.ua/blog/54297/rosijska-vakcina-zipsuvala-slovo-suputnik
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08.12.2020 13:48 Відповісти
...а друге "глобально відоме" росіянське слово - ПОГРОМ
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08.12.2020 13:49 Відповісти
как там от владика до -по Урал...- кто там Хозяин- рузький-глаз узкий... - остальную часть муслимы подберут- вместе с Масквабадом...
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08.12.2020 13:25 Відповісти
кацап- не смеши смешное...
не верь глазам своим
Масквабад...
Вакцина проти COVID-19 китайської Sinovac показала ефективність 97%, - Bio Farma - Цензор.НЕТ 4940
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08.12.2020 13:30 Відповісти
Завтра ЗЕ, видосик запишет и расскажет.
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08.12.2020 13:22 Відповісти
Омскую блохницу весь мир видел. Предел совершенства.
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08.12.2020 13:39 Відповісти
завидуем молча- вытирая слюни...

Вакцина проти COVID-19 китайської Sinovac показала ефективність 97%, - Bio Farma - Цензор.НЕТ 9672
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08.12.2020 13:29 Відповісти
97%!!!... але це ще не точно... проміжні дані... продовжує збирати дані... Але вже очікує на реєстрацію в кінці січня. Іван - оптиміст.
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08.12.2020 13:23 Відповісти
Китайская вакцина ориентирована на генотип азиатов
Европейцам она не подойдёт
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08.12.2020 13:49 Відповісти
А что ж тогда вирус так подошел?
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08.12.2020 17:23 Відповісти
Он мутирует , а вакцина нет
Пора это понимать
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08.12.2020 17:33 Відповісти
хм.. "...защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность зашиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности проводились не полностью..." ... они хотят нас привить что б мы не болели? Альтруисты куевы - ага верим-верим, но нам-то за что это все !? Тут ответ напрашивается сам собой кому это выгодно..
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08.12.2020 13:50 Відповісти
"...до 97%..." ... А 50% это свыше 97% или это "...до 97%.." ?
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08.12.2020 13:52 Відповісти
И в догонку,-Сегодня Конституционный Суд РМ АНУЛИРОВАЛ,принятые парламентом 3 декабря,законы о переподчинении SIS парламенту-из подчинении Президента,а также другие принятые на коленках,соССиалистами и шоровцами (это партия мужа Жасмин -"бизнесмена" И. Шор),законы противоречащих интересам народа страны!
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08.12.2020 14:15 Відповісти
Путин кусает локти.
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08.12.2020 16:10 Відповісти
...лише не китайська. Нехай самі її застосовують.
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08.12.2020 13:54 Відповісти
Качественно китайцы могут делать только вирусы! Вот, например, COVID-19 ...
Где гарантия, что их вакцина не откроет дверь для нового вируса? Как с компьютерными.
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08.12.2020 14:01 Відповісти
Только не вирусы, а праймеры, скорее всего, для ПЦР тестов.
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08.12.2020 14:19 Відповісти
Завтра из новостей рунета мир узнает о существовании Спутник99.
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08.12.2020 14:06 Відповісти
Об этом заявил представитель Bio Farma Иван Сетиаван- Иван ,указывает в сторону рабсеи
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08.12.2020 15:55 Відповісти
 
 