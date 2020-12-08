Вакцина проти COVID-19 китайської Sinovac показала ефективність 97%, - Bio Farma

Індонезійська фармацевтична компанія Bio Farma заявила, що проміжні дані випробувань вакцини проти COVID-19, виробленої китайською компанією Sinovac, показали ефективність препарату до 97%.

Про це заявив представник Bio Farma Іван Сетіаван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша група з клінічних випробувань, ґрунтуючись на проміжних даних протягом одного місяця, виявила, що проміжні дані свідчать, що ефективність вакцини досягає 97%", - сказав Сетіаван.

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Він не уточнив, чи був проміжний результат отриманий на основі даних пізньої стадії клінічних випробувань. При цьому інший представник Bio Farma повідомив, що компанія все ще збирає дані про ефективність у процесі поточного випробування третьої фази.

Bio Farma не надала інформації щодо кількості учасників, які заразилися під час випробувань. Відомо, що загалом у випробуваннях брали участь 1 600 осіб.

Сетіаван заявив, що Bio Farma чекатиме повних результатів та очікує, що Агентство з контролю за продуктами і ліками Індонезії видасть дозвіл на застосування вакцини вже наприкінці січня перед початком масової вакцинації.