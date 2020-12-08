Наемники РФ на Донбассе стягивают артиллерию и танки к передовой, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать мероприятия по боевой подготовке с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным украинской разведки, на этой неделе на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупантами одновременно проводятся занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, сборы с командирами взводов и младшим командным составом, сборы с командирами боевых машин, а также показательные инструкторско-методические занятия.

В то же время противник усиливает передовые позиции 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК группировки российских оккупационных войск за счет очередных артиллерийских подразделений и танков с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения и военной техники от линии соприкосновения.

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