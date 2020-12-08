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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ на Донбассе стягивают артиллерию и танки к передовой, - разведка

Наемники РФ на Донбассе стягивают артиллерию и танки к передовой, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать мероприятия по боевой подготовке с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным украинской разведки, на этой неделе на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупантами одновременно проводятся занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, сборы с командирами взводов и младшим командным составом, сборы с командирами боевых машин, а также показательные инструкторско-методические занятия.

В то же время противник усиливает передовые позиции 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК группировки российских оккупационных войск за счет очередных артиллерийских подразделений и танков с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения и военной техники от линии соприкосновения.

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Минобороны (9306) разведка (4171)


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Топ комментарии
+17
Ось таке воно зелене перемир"я !!))
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08.12.2020 14:17
+16
Ну то що зелебобіки? Повертаємось до політики Порошенка, чи ще вам хочеться кудись заглянути в організмі путіна?)))
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08.12.2020 14:25
+11
Зеленського терміново на "нуль"!! Нехай замість розвідки заглядає в дупу глаза оккупантам, може ще щось там побачить, окрім відображення власного ідіотизму.
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08.12.2020 14:27
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В Америке беня обьявил себе ДЭФОЛТ )))))
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08.12.2020 14:15 Ответить
Ось таке воно зелене перемир"я !!))
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08.12.2020 14:17 Ответить
Ну то що зелебобіки? Повертаємось до політики Порошенка, чи ще вам хочеться кудись заглянути в організмі путіна?)))
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08.12.2020 14:25 Ответить
Поддерживают перемирие!!
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08.12.2020 14:26 Ответить
Зеленського терміново на "нуль"!! Нехай замість розвідки заглядає в дупу глаза оккупантам, може ще щось там побачить, окрім відображення власного ідіотизму.
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08.12.2020 14:27 Ответить
ГЛАВНОЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ В ОТВЕТ, ВЫПОЛНЯТЬ ЗАВЕТЫ ЧЕТЫРЕЖДЫ УКЛОНИСТА БУБОЧКИ!
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08.12.2020 14:32 Ответить
Если МВФ не дает кредит, в правительстве дебилы, а прызидент на карантине - объявляй о стягивании войск противника к линии расгнраничения.
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08.12.2020 14:40 Ответить
А як реагує на це гавнокомандувач бубочка?
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08.12.2020 14:47 Ответить
Нодо учесть, кремлевской банде некуда девать нанятых уголовников, потому ставят любые отвлекающие задачи, засрать тупые им мозги, иначе булут внутриуголовные разборки.
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08.12.2020 14:51 Ответить
Ну-ну. Ждите, хуже не будет, только больше позеленеете.
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08.12.2020 14:53 Ответить
интересно а Джавелины до сих пор хранятся на складах?
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08.12.2020 21:20 Ответить
 
 