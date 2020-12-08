УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10297 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 386 11

Найманці РФ на Донбасі стягують артилерію і танки до передової, - розвідка

Найманці РФ на Донбасі стягують артилерію і танки до передової, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними української розвідки, цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях окупантами одночасно проводяться заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, збори з командирами взводів та молодшим командним складом, збори з командирами бойових машин, а також показові інструкторсько-методичні заняття.

Водночас противник посилює передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК угруповання російських окупаційних військ за рахунок чергових артилерійських підрозділів і танків з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення.

Також читайте: Найманці РФ дотримувалися режиму тиші на Донбасі від початку доби, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7333) розвідка (3857)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Ось таке воно зелене перемир"я !!))
показати весь коментар
08.12.2020 14:17
+16
Ну то що зелебобіки? Повертаємось до політики Порошенка, чи ще вам хочеться кудись заглянути в організмі путіна?)))
показати весь коментар
08.12.2020 14:25
+11
Зеленського терміново на "нуль"!! Нехай замість розвідки заглядає в дупу глаза оккупантам, може ще щось там побачить, окрім відображення власного ідіотизму.
показати весь коментар
08.12.2020 14:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Америке беня обьявил себе ДЭФОЛТ )))))
показати весь коментар
08.12.2020 14:15 Відповісти
Ось таке воно зелене перемир"я !!))
показати весь коментар
08.12.2020 14:17 Відповісти
Ну то що зелебобіки? Повертаємось до політики Порошенка, чи ще вам хочеться кудись заглянути в організмі путіна?)))
показати весь коментар
08.12.2020 14:25 Відповісти
Поддерживают перемирие!!
показати весь коментар
08.12.2020 14:26 Відповісти
Зеленського терміново на "нуль"!! Нехай замість розвідки заглядає в дупу глаза оккупантам, може ще щось там побачить, окрім відображення власного ідіотизму.
показати весь коментар
08.12.2020 14:27 Відповісти
ГЛАВНОЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ В ОТВЕТ, ВЫПОЛНЯТЬ ЗАВЕТЫ ЧЕТЫРЕЖДЫ УКЛОНИСТА БУБОЧКИ!
показати весь коментар
08.12.2020 14:32 Відповісти
Если МВФ не дает кредит, в правительстве дебилы, а прызидент на карантине - объявляй о стягивании войск противника к линии расгнраничения.
показати весь коментар
08.12.2020 14:40 Відповісти
А як реагує на це гавнокомандувач бубочка?
показати весь коментар
08.12.2020 14:47 Відповісти
Нодо учесть, кремлевской банде некуда девать нанятых уголовников, потому ставят любые отвлекающие задачи, засрать тупые им мозги, иначе булут внутриуголовные разборки.
показати весь коментар
08.12.2020 14:51 Відповісти
Ну-ну. Ждите, хуже не будет, только больше позеленеете.
показати весь коментар
08.12.2020 14:53 Відповісти
интересно а Джавелины до сих пор хранятся на складах?
показати весь коментар
08.12.2020 21:20 Відповісти
 
 