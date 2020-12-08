Найманці РФ на Донбасі стягують артилерію і танки до передової, - розвідка
Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними української розвідки, цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях окупантами одночасно проводяться заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, збори з командирами взводів та молодшим командним складом, збори з командирами бойових машин, а також показові інструкторсько-методичні заняття.
Водночас противник посилює передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК угруповання російських окупаційних військ за рахунок чергових артилерійських підрозділів і танків з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення.
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дупуглаза оккупантам, може ще щось там побачить, окрім відображення власного ідіотизму.