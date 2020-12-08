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Российская госструктура заявила, что харьковская фирма "Биолек" готова производить вакцину "Спутник V"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российская госструктура заявила, что харьковская фирма

Российский фонд прямых инвестиций утверждает, что украинское предприятие "Биолек" наладило производство на своих мощностях российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". На предприятии отказались комментировать эту информацию.

О готовности украинского предприятия выпускать российскую вакцину директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил на встрече с главой политсовета ОПЗЖ, кумом Путина Виктором Медведчуком. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на российский "Интерфакс".

По словам Дмитриева, выпуск вакцины "Спутник V" уже налажен украинским АО "Биолек", и производство будет запущено в случае получения соответствующего разрешения.

"РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Читайте на Цензор.НЕТ: Не о чем говорить, - Степанов о возможности использования российской вакцины

Цензор.НЕТ обратился за комментарием в АО "Биолек". Представившаяся секретарем директора по имени Лидия женщина рекомендовала отправить запрос на корпоративную электронную почту. Цензор.НЕТ отправил запрос и готов предоставить компании возможность прокомментировать заявления российского государственного фонда.

АО "Биолек" производит вакцины для профилактики дифтерии и столбняка.

Также на Цензор.НЕТ: Первую в мире прививку от COVID-19 вне испытаний получила 90-летняя уроженка Северной Ирландии. ВИДЕО+ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+38
спутник 5 - это чуть получше чем новичок М ?
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08.12.2020 17:01
+36
Опять Харьков обосрался. Обидно (((
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08.12.2020 17:01
+33
Российкая госструктура заявила, что харьковская фирма "Біолік" готова производить вакцину "Спутник V" - Цензор.НЕТ 6055
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08.12.2020 17:04
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спутник 5 - это чуть получше чем новичок М ?
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08.12.2020 17:01 Ответить
Эффект от них одинаковый.
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08.12.2020 17:02 Ответить
Пулемёт и водка Эффект от них одинаковый. Російська держструктура заявила, що харківська фірма "Біолік" готова виробляти вакцину "Супутник V" - Цензор.НЕТ 2795 С ног валит.
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08.12.2020 17:21 Ответить
Якщо нищити українців, то гібридно і масово?
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08.12.2020 19:20 Ответить
А ЗЕ-банда буде вводити її пересічним українцям замість пфайзерівської (США).,. чи лікуватиме нею Гепу-Допу, і весь печерський кагал?
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08.12.2020 19:23 Ответить
Смотря, что понимать под словом "получше"... Российкая госструктура заявила, что харьковская фирма "Біолік" готова производить вакцину "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9279
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08.12.2020 17:03 Ответить
ну как обычно у касабов - убить побольше невиновных людей )))
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08.12.2020 17:05 Ответить
Помрешь, но не так быстро как от новичка. Хотя кто его знает. Мер Ялты помер быстро!
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08.12.2020 20:16 Ответить
Опять Харьков обосрался. Обидно (((
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08.12.2020 17:01 Ответить
Після того як в престижному журналі "The Lancet" була опублікована стаття, присвячена клінічним випробуванням російської вакцини, у італійських лікарів виникли певні запитання стосовно некоректних, на їхню думку, даних статистики, наведених в статті, і вони написали щодо цього відкритого листа, в якому детально аргументували свої сумніви. Журнал "The Lancet" опублікував цей лист, пославшись на те, що він завжди готовий підтримати наукову полеміку. Відповідь розробників російської вакцини прозвучала в дусі російського МЗС і його офіційної представниці Марії Захарової:
"Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії категорично відкидає звинувачення в недостовірності статистичних даних, опублікованих в журналі "The Lancet". Ми надали саме ті дані, які отримали, а не ті, які повинні подобатися італійським експертам".
Жодного слова стосовно питань закордонних лікарів розробники вакцини не вимовили. Спроба італійських лікарів вести з російськими колегами розмову професійною мовою успіхом не завершилася. - https://gazeta.ua/blog/54297/rosijska-vakcina-zipsuvala-slovo-suputnik
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08.12.2020 17:47 Ответить
Ну так пускай за их деньги и выпускают их гавно, лишь бы у нас его не кололи!
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08.12.2020 17:55 Ответить
Лишь бы у нас его не выпускали. А колоть насильно никто не заставит.
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09.12.2020 08:28 Ответить
Кернес, тайно рулит....
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08.12.2020 17:02 Ответить
Производить то готова, вот только колоть ее кому??, даже хернес в шарите рванул а не мацкву))
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08.12.2020 17:02 Ответить
Ватникам.
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08.12.2020 17:04 Ответить
Та навіть упоротий ватнік - журналіст орт розказав, що він привився, а потім захворів...
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08.12.2020 17:05 Ответить
так Гепу і колоти ! його не шкода , а встане і піде ото буде реклама !
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08.12.2020 17:08 Ответить
Состав вакцины: палёная водка, вата, боярышник и святой дух пукина.
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08.12.2020 17:02 Ответить
вы забыли про основной ингредиент - кусочек от истинно православной мумии чЛенина.
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08.12.2020 17:03 Ответить
Вакцины никакой нет, но путинский кум уже готов ее производить=)
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08.12.2020 17:03 Ответить
Ставайте в чергу на вакцинацію, любі друзі. Населення давно на часі трохи почистити від відвертих ідіотів.
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08.12.2020 17:03 Ответить
Украинские ватники уже в очередь выстроились для эксперимента над собой и ссутся от счастья быть полезными рассиюшке.
Кому это говновакцина нужна? Серьезно её кто-то будет колоть после всей информации о ней?
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08.12.2020 17:03 Ответить
а какая информация о ней?
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08.12.2020 17:07 Ответить
Российкая госструктура заявила, что харьковская фирма "Біолік" готова производить вакцину "Спутник V" - Цензор.НЕТ 6055
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08.12.2020 17:04 Ответить
Небезпечно пускати москалів в біохімічний ринок.
Вони ще нас підставлять.
Нехай кацапів лікують.
Такі настирливі...капець.
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08.12.2020 17:04 Ответить
Это не могли бы настирливі, это наша вата тупорылая.
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08.12.2020 17:05 Ответить

@Vola08444204

Синок тварюки Богатирьової на це здатний.
Біолек колись був у обоймі підприємств, які вагонами виробляли трамадол. ((
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08.12.2020 17:04 Ответить
Якість рашавакцини визначається кількістю С2Н5ОН в її складі !!)))
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08.12.2020 17:05 Ответить
Ківа каже , що рузьга вакціна безпечна. Российкая госструктура заявила, что харьковская фирма "Біолік" готова производить вакцину "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7379

Российкая госструктура заявила, что харьковская фирма "Біолік" готова производить вакцину "Спутник V" - Цензор.НЕТ 724
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08.12.2020 17:05 Ответить
В ветеринарии возможно применение и найдется .
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08.12.2020 17:05 Ответить
как бы они ее в кулинарию не внедрили Российкая госструктура заявила, что харьковская фирма "Біолік" готова производить вакцину "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1949
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08.12.2020 17:17 Ответить
Вакцінірують, чи бальзамірують, хоча какаяразніца! Российкая госструктура заявила, что харьковская фирма "Біолік" готова производить вакцину "Спутник V" - Цензор.НЕТ 4426
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08.12.2020 17:07 Ответить
Над ним немцы опыты ставят.
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08.12.2020 17:46 Ответить
Учитывая, что Виктор Медведчук и ОПЗЖ лоббируют поставку, а уже производство в Украине российской вакцины, не прошедшей клинических исследований и уже проявившей ряд побочных действий, их деятельность следует расценивать как террористический акт Российкая госструктура заявила, что харьковская фирма "Біолік" готова производить вакцину "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7115
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08.12.2020 17:05 Ответить
круто. І якщо українці від цієї вакцини передохнуть,то і на рашку не пожалієшся - самі, скажуть, неправильно зробили
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08.12.2020 17:05 Ответить
Или алкоголь выпили
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08.12.2020 18:46 Ответить
С логотипом кацапской армии, как ёлочные игрушки.
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08.12.2020 17:06 Ответить
Россия и ОПЗЖ зелёную власть ни во что не ставят - так, пустое место.
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08.12.2020 17:06 Ответить
Пусть делают все ОПЖ и ЗЕ представителей принудительно вакцинировать

Российкая госструктура заявила, что харьковская фирма "Біолік" готова производить вакцину "Спутник V" - Цензор.НЕТ 241
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08.12.2020 17:07 Ответить
Хреново что в нашем государстве левая рука не знает что делает правая
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08.12.2020 17:07 Ответить
гы...если б они руками делали.а то ж тем,чем по роялю Російська держструктура заявила, що харківська фірма "Біолік" готова виробляти вакцину "Супутник V" - Цензор.НЕТ 840
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08.12.2020 17:19 Ответить
То есть "сверхдержава", производящая гиперзвуковые ракеты, беспилотные подводные лодки и петухов из говна не в состоянии самостоятельно производить свою супервакцину. По-моему очень логично.
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08.12.2020 17:07 Ответить
Российкая госструктура заявила, что харьковская фирма "Біолік" готова производить вакцину "Спутник V" - Цензор.НЕТ 6304
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08.12.2020 17:08 Ответить
Спутник "Новичка"....
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08.12.2020 17:14 Ответить
НовичОк
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08.12.2020 17:58 Ответить
якщо для лаптєногіх, то я тільки за
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08.12.2020 17:09 Ответить
Если это правда, то понимает ли фирма "Биолик" во что ввязывается?Что ответил Макрон на просьбу начать выпуск на мощностях Франции? То то и оно.Эффективность российской вакцины сомнительна в итоге обвинят Украину мол что они там изготовили мы не знаем, ее производили не наши специалисты
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08.12.2020 17:10 Ответить
07.‎12.‎2020
Производство российской вакцины Гам-КОВИД-Вак ( торговая марка «Спутник V») - двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная совместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России, оказалось под угрозой срыва. Дело в том что в РФ не производится один из компонентов препарата второй фазы вакцины, а его закупка за рубежом сопряжена с большими трудностями. В результате этого первая партия вакцины состояла всего из 80 тысяч доз вакцинации. Вторая партия будет около 150 тысяч. Объемы дальнейшего производства не определены.
Структурное подразделения компания Pfizer, Inc. " Pfizer Innovative Health" поучило заказ-заявку от Российского фонда прямых инвестиций на закупку 30 тысяч доз вакцины производимой фирмой, с оплатой на условиях 50% наценки от объявленной коммерческой цены. В заявке сказано, что вакцина приобретается с гуманитарной целью.
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08.12.2020 17:10 Ответить
03.12.2020 г.

Представители медицинской службы Вооружённых сил Великобритании (The Defence Medical Services of the Armed Forces of the United Kingdom of Great Britain) в докладе правительству по вопросу сертификации российской вакцины Sputnik-V заявили, что протоколы испытаний вакцины на добровольцах фальсифицированы.
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08.12.2020 17:11 Ответить


Просто читатель



Подруге звонила родственница из Казани, говорит: "Не делайте вакцину ни в коем случае!" - у них курсантов (или военных) вакцинировали. После повторной вакцинации через 21 день все лежат повально...
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08.12.2020 17:12 Ответить
Ой зря вы написали это. Жди завтра ветеранов АТО.
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08.12.2020 17:12 Ответить
якщо нік з українських літер, та ще й з претензією на українство, а пише залішанською - то це ж, звісно, ні в якому разі не прігоженець
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08.12.2020 17:16 Ответить
"производить вакцину НА Украине" - главное, чтобы в Украине это рашисткое дерьмо запретили к производству и распространению.
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08.12.2020 17:13 Ответить
Даыайте шары со звездами в Киеве, тут вакцину !!!! А может идите в жо..пу!!!
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08.12.2020 17:14 Ответить
Будут нам ее впаривать под видом американской или китайском я в этом и не сомневался
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08.12.2020 17:19 Ответить
Російська держструктура заявила, що харківська фірма "Біолік" готова виробляти вакцину "Супутник V" - Цензор.НЕТ 7842
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08.12.2020 17:20 Ответить
а ще цікаво знати прізвище тієї посадової особи від українського фармзаводу, яка вела переговори і підписувала угоди.
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08.12.2020 17:21 Ответить
Мертввечук та Рабіновіч.
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08.12.2020 18:25 Ответить
Эволюция будет благодарна дебилам, которые вакцинируются этим шмурдяком...,
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08.12.2020 17:23 Ответить
Вакцинувати примусово всю українську вату з подальшим висиланням у мордор на пмж.
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08.12.2020 17:24 Ответить
Осталось ввести обязательную вакцинацию. Російська держструктура заявила, що харківська фірма "Біолік" готова виробляти вакцину "Супутник V" - Цензор.НЕТ 6392
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08.12.2020 17:29 Ответить
Сообщают, что в Брюсселе и Вашингтоне рассматривают срочную просьбу МИД РФ о предоставлении 30 тысяч доз вакцины Pfizer или Moderna.
В западных дипломатических кругах уверены, что это закупается для окружения путина и всех 14 тысяч офицеров ФСО.
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08.12.2020 17:32 Ответить
Осталось только наклейки из зарубежных вакцин достать и вуаля!
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08.12.2020 17:39 Ответить
Российская пропаганда и фейки и ничего более! Какие производства,если нет подтверждения безопасности данной субстанции от ВОЗ и международных организаций? А с "подтверждениями" ***** и Мертвертчука не пошли бы вы на три буквы!
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08.12.2020 17:41 Ответить
Оце тобі, бабцю, Юр'їв день...
То що, пані та панове, нас таки ширятимуть кацапським "кракоділом" під патріотичним гаслом про підтримку вітчизняного виробника?!
Нагадується семафорний чечетов (земля йому скловатою): развєлі как катят!
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08.12.2020 17:43 Ответить
Идите вы на три веселых буквы со своей вакциной....В мацкве от нее люди шарахаются и отказываются колоться...Только под страхом увольнения и применяют...Какой идиот додумался ее и в Украине производить?Это будет второе нашествие Мордора если ее,вакцину, начнут применять в Украине..
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08.12.2020 17:45 Ответить
На фейки ведетесь?!
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08.12.2020 18:24 Ответить
нехай "Біолік" кацапам її продає, а в україні повна заборона і до криміналу
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08.12.2020 17:58 Ответить
Что показательно этот Биолек контора на столько зашквареная, что ею занималась генпрокуратура еще во времена овоща!) Т.е. там совсем все бедапечаль, даже рыги ахренели от того денатурата который колотила семейка Богатыревых, а это таки показатель.))
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08.12.2020 18:09 Ответить
Якось несхоже на санкції проти рф
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08.12.2020 18:16 Ответить
Ттомму що чергова бррехня,а ви повелися!
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08.12.2020 18:23 Ответить
Да. Готово. Может. Но НЕ БУДЕТ!
Ждет лицензии от немцев? Англичан? Аммериканцев? Китайцев?
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08.12.2020 18:21 Ответить
А де можна купити цю вакцину?
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08.12.2020 18:22 Ответить
а что по этому поводу думает администрация харьковской фирмы "Біолік" и наше СБУ ?
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08.12.2020 18:37 Ответить
надіюся СБУ вже виїхало в Харків.
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08.12.2020 18:57 Ответить
будем надеяться... хотя бы чтоб опровергнуть брехню...или предупредить зраду и не малую...
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08.12.2020 19:04 Ответить
На окремих телеканалах та ЗМІ з'явилася інформація, що АТ «Біолік» освоїло технологію виробництва готової форми вакцини проти коронавируса «Супутник V» і має можливість її серійного випуску для забезпечення потреб населення на території України та інших країн.
Щодо цього повідомляємо, що АТ «Біолік», як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавируса, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ "Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини "Супутник V", або будь-яких інших вакцин проти коронавируса і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії.
АТ "Біолік" проводить виробничу діяльність виключно відповідно до чинного законодавства України та виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації.
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08.12.2020 19:11 Ответить
И опять ху*ло маячит на горизонте - "с-путин-ик /\". Чем больше об этом го*не будет реального негатива, тем меньше оно расползется по Украине с помощью мертветчуковой камарильи.
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08.12.2020 19:29 Ответить
Угу, ще один "Новічьок"?
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08.12.2020 19:46 Ответить
Російська держструктура заявила, що харківська фірма "Біолік" готова виробляти вакцину "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9925 а тем временем на ********* .....
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08.12.2020 19:51 Ответить
неужели найдутся кретины что дадут ввести себе эту кацапскую гадость ?
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14.12.2020 19:32 Ответить
 
 