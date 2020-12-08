Российская госструктура заявила, что харьковская фирма "Биолек" готова производить вакцину "Спутник V"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский фонд прямых инвестиций утверждает, что украинское предприятие "Биолек" наладило производство на своих мощностях российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". На предприятии отказались комментировать эту информацию.
О готовности украинского предприятия выпускать российскую вакцину директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил на встрече с главой политсовета ОПЗЖ, кумом Путина Виктором Медведчуком. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на российский "Интерфакс".
По словам Дмитриева, выпуск вакцины "Спутник V" уже налажен украинским АО "Биолек", и производство будет запущено в случае получения соответствующего разрешения.
"РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.
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Цензор.НЕТ обратился за комментарием в АО "Биолек". Представившаяся секретарем директора по имени Лидия женщина рекомендовала отправить запрос на корпоративную электронную почту. Цензор.НЕТ отправил запрос и готов предоставить компании возможность прокомментировать заявления российского государственного фонда.
АО "Биолек" производит вакцины для профилактики дифтерии и столбняка.
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"Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії категорично відкидає звинувачення в недостовірності статистичних даних, опублікованих в журналі "The Lancet". Ми надали саме ті дані, які отримали, а не ті, які повинні подобатися італійським експертам".
Жодного слова стосовно питань закордонних лікарів розробники вакцини не вимовили. Спроба італійських лікарів вести з російськими колегами розмову професійною мовою успіхом не завершилася. - https://gazeta.ua/blog/54297/rosijska-vakcina-zipsuvala-slovo-suputnik
Кому это говновакцина нужна? Серьезно её кто-то будет колоть после всей информации о ней?
Вони ще нас підставлять.
Нехай кацапів лікують.
Такі настирливі...капець.
@Vola08444204
Синок тварюки Богатирьової на це здатний.
Біолек колись був у обоймі підприємств, які вагонами виробляли трамадол. ((
Производство российской вакцины Гам-КОВИД-Вак ( торговая марка «Спутник V») - двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная совместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России, оказалось под угрозой срыва. Дело в том что в РФ не производится один из компонентов препарата второй фазы вакцины, а его закупка за рубежом сопряжена с большими трудностями. В результате этого первая партия вакцины состояла всего из 80 тысяч доз вакцинации. Вторая партия будет около 150 тысяч. Объемы дальнейшего производства не определены.
Структурное подразделения компания Pfizer, Inc. " Pfizer Innovative Health" поучило заказ-заявку от Российского фонда прямых инвестиций на закупку 30 тысяч доз вакцины производимой фирмой, с оплатой на условиях 50% наценки от объявленной коммерческой цены. В заявке сказано, что вакцина приобретается с гуманитарной целью.
Представители медицинской службы Вооружённых сил Великобритании (The Defence Medical Services of the Armed Forces of the United Kingdom of Great Britain) в докладе правительству по вопросу сертификации российской вакцины Sputnik-V заявили, что протоколы испытаний вакцины на добровольцах фальсифицированы.
Просто читатель
Подруге звонила родственница из Казани, говорит: "Не делайте вакцину ни в коем случае!" - у них курсантов (или военных) вакцинировали. После повторной вакцинации через 21 день все лежат повально...
В западных дипломатических кругах уверены, что это закупается для окружения путина и всех 14 тысяч офицеров ФСО.
То що, пані та панове, нас таки ширятимуть кацапським "кракоділом" під патріотичним гаслом про підтримку вітчизняного виробника?!
Нагадується семафорний чечетов (земля йому скловатою): развєлі как катят!
Ждет лицензии от немцев? Англичан? Аммериканцев? Китайцев?
Щодо цього повідомляємо, що АТ «Біолік», як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавируса, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ "Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини "Супутник V", або будь-яких інших вакцин проти коронавируса і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії.
АТ "Біолік" проводить виробничу діяльність виключно відповідно до чинного законодавства України та виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації.