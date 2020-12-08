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Четыре льва в зоопарке Барселоны заразились COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Четыре льва в зоопарке Барселоны заразились COVID-19

У четырех львов в зоопарке Барселоны диагностировали коронавирусную инфекцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Трех самок и одного самца протестировали на COVID-19 после того, как у них заметили легкие симптомы болезни.

"Львам была оказала ​​ветеринарная помощь в связи с их легким клиническим состоянием, похожим на очень легкое заболевание гриппом, с помощью противовоспалительного лечения и тщательного наблюдения. Животные отреагировали хорошо", - заявили в зоопарке Барселоны.

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Ветеринарная служба Барселоны связалась с коллегами из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где в апреле у четырех тигров и львов обнаружили коронавирус. Это единственный другой зоопарк, где известно, что большие кошки заразились COVID-19. Все они выздоровели.

Отмечается, что у двух сотрудников зоопарка также оказался положительный результат теста после того, как вспышку обнаружили в прошлом месяце.
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Топ комментарии
+8
Трепология. Подобными сообщениями пытаются навязать мнение, что ковид-19 имеет природное происхождение и атакует не только людей, но и животных. С учетом милионов заболевших людей по всему миру и сотнях тысяч умерших только в США и ЕС больных и умерших домашних питомцев должно быть как минимум не меньше , чем людей, но подобного нет! Люди болеют и умирают , но не домашние животные. Это указывает на искуственное происхождение этого короновируса, заточенного на поражение именно человека.
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08.12.2020 17:17
+4
Норок знищили. Тепер на часі усіх інших живих створінь умертвити.
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08.12.2020 17:08
+2
Не заразились , а заразили .
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08.12.2020 17:07
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Не заразились , а заразили .
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08.12.2020 17:07 Ответить
Норок знищили. Тепер на часі усіх інших живих створінь умертвити.
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08.12.2020 17:08 Ответить
Вколите им *спутник v*.
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08.12.2020 17:12 Ответить
Трепология. Подобными сообщениями пытаются навязать мнение, что ковид-19 имеет природное происхождение и атакует не только людей, но и животных. С учетом милионов заболевших людей по всему миру и сотнях тысяч умерших только в США и ЕС больных и умерших домашних питомцев должно быть как минимум не меньше , чем людей, но подобного нет! Люди болеют и умирают , но не домашние животные. Это указывает на искуственное происхождение этого короновируса, заточенного на поражение именно человека.
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08.12.2020 17:17 Ответить
не поверю, пока русский медведь не приобщится к датским норкам
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08.12.2020 17:31 Ответить
Позволю с долей стёба попроще. А где вы слышали что бы зверь болел туберкулёзом или спидом?
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08.12.2020 17:48 Ответить
бідні котики Четыре льва в зоопарке Барселоны заразились COVID-19 - Цензор.НЕТ 7226
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08.12.2020 17:34 Ответить
Тим часом "Чорна п'ятниця" в Швеції.
https://www.youtube.com/watch?v=BBNroPxU5hA

Щось якось ніяк не виздихають від "страшенного вірусу" ці шведські "ковідіоти" без масок.
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08.12.2020 17:39 Ответить
А им кто в рот ...наплевал?
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08.12.2020 17:45 Ответить
Может больного (заразного) сотрудника зоопарка съели?
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08.12.2020 18:14 Ответить
А потом позвонили газели...
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08.12.2020 18:38 Ответить
Львы не выдерживают дистанцию и не всегда одевают маски.
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08.12.2020 19:46 Ответить
Бедные котики...
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08.12.2020 21:09 Ответить
 
 