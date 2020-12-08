Четыре льва в зоопарке Барселоны заразились COVID-19

У четырех львов в зоопарке Барселоны диагностировали коронавирусную инфекцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Трех самок и одного самца протестировали на COVID-19 после того, как у них заметили легкие симптомы болезни.

"Львам была оказала ​​ветеринарная помощь в связи с их легким клиническим состоянием, похожим на очень легкое заболевание гриппом, с помощью противовоспалительного лечения и тщательного наблюдения. Животные отреагировали хорошо", - заявили в зоопарке Барселоны.

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Ветеринарная служба Барселоны связалась с коллегами из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где в апреле у четырех тигров и львов обнаружили коронавирус. Это единственный другой зоопарк, где известно, что большие кошки заразились COVID-19. Все они выздоровели.

Отмечается, что у двух сотрудников зоопарка также оказался положительный результат теста после того, как вспышку обнаружили в прошлом месяце.