Испания ограничит перемещение между регионами на новогодние праздники

Власти Испании после согласования с местными администрациями вводят ограничения на собрания и внутренние перемещения людей в период новогодних и рождественских праздников для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Так, с 23 декабря по 6 января в стране будет запрещено перемещение людей между регионами, кроме посещения семьи. Однако до сих пор неизвестно, каким образом правительство собирается это контролировать.

При этом отмечается, что на семейное празднование сможет собираться до 10 человек. Впрочем, ранее количество людей, которые могли собраться вместе, составляло максимум 6 человек, за исключением нескольких регионов.

Отмечается, что в Испании каждый регион может вводить ограничения самостоятельно.

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Напомним, что Испания была первым государством ЕС, где количество больных COVID-19 превысило 1 миллион. Всего с начала пандемии там подтверждено уже более 1,6 млн случаев коронавируса.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 2 декабря в мире зарегистрировали 634 970 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 376 человек.