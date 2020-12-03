Іспанія обмежить переміщення між регіонами на новорічні свята

Влада Іспанії після узгодження з місцевими адміністраціями вводить обмеження на зібрання і внутрішні переміщення людей у період новорічних і різдвяних свят для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Так, з 23 грудня по 6 січня в країні буде заборонено переміщення людей між регіонами, крім відвідування сім'ї. Однак невідомо, яким чином уряд збирається це контролювати.

При цьому наголошується, що на сімейне святкування зможе збиратися до 10 осіб. Втім, раніше кількість людей, які могли зібратися разом, становив максимум 6 осіб, за винятком декількох регіонів.

Зазначається, що в Іспанії кожен регіон може вводити обмеження самостійно.

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Нагадаємо, що Іспанія була першою державою ЄС, де кількість хворих COVID-19 перевищила 1 мільйон. Всього з початку пандемії там підтверджено вже більше 1,6 млн випадків коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 2 грудня у світі зареєстрували 634 970 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 376 осіб.