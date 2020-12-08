Чотири лева в зоопарку Барселони заразилися COVID-19
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У чотирьох левів у зоопарку Барселони діагностували коронавірусну інфекцію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Трьох самок і одного самця протестували на COVID-19 після того, як у них помітили легкі симптоми хвороби.
"Левам була надана ветеринарна допомога в зв'язку з їх легким клінічним станом, схожим на дуже легке захворювання на грип, за допомогою протизапального лікування і ретельного спостереження. Тварини відреагували добре", - заявили в зоопарку Барселони.
Ветеринарна служба Барселони зв'язалася з колегами із зоопарку Бронкса в Нью-Йорку, де в квітні у чотирьох тигрів і левів виявили коронавірус. Це єдиний інший зоопарк, де відомо, що великі кішки заразилися COVID-19. Всі вони одужали.
Зазначається, що у двох співробітників зоопарку також виявився позитивний результат тесту після того, як спалах виявили минулого місяця.
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Щось якось ніяк не виздихають від "страшенного вірусу" ці шведські "ковідіоти" без масок.