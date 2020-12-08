УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5331 відвідувач онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
4 317 13
тварини (334) Іспанія (605) карантин (16073) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Чотири лева в зоопарку Барселони заразилися COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Чотири лева в зоопарку Барселони заразилися COVID-19

У чотирьох левів у зоопарку Барселони діагностували коронавірусну інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Трьох самок і одного самця протестували на COVID-19 після того, як у них помітили легкі симптоми хвороби.

"Левам була надана ветеринарна допомога в зв'язку з їх легким клінічним станом, схожим на дуже легке захворювання на грип, за допомогою протизапального лікування і ретельного спостереження. Тварини відреагували добре", - заявили в зоопарку Барселони.

Ветеринарна служба Барселони зв'язалася з колегами із зоопарку Бронкса в Нью-Йорку, де в квітні у чотирьох тигрів і левів виявили коронавірус. Це єдиний інший зоопарк, де відомо, що великі кішки заразилися COVID-19. Всі вони одужали.

Також читайте: Україна посилить моніторинг ситуації щодо можливої ​​захворюваності норок на коронавірус, - Держпродспоживслужба

Зазначається, що у двох співробітників зоопарку також виявився позитивний результат тесту після того, як спалах виявили минулого місяця.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Трепология. Подобными сообщениями пытаются навязать мнение, что ковид-19 имеет природное происхождение и атакует не только людей, но и животных. С учетом милионов заболевших людей по всему миру и сотнях тысяч умерших только в США и ЕС больных и умерших домашних питомцев должно быть как минимум не меньше , чем людей, но подобного нет! Люди болеют и умирают , но не домашние животные. Это указывает на искуственное происхождение этого короновируса, заточенного на поражение именно человека.
показати весь коментар
08.12.2020 17:17
+4
Норок знищили. Тепер на часі усіх інших живих створінь умертвити.
показати весь коментар
08.12.2020 17:08
+2
Не заразились , а заразили .
показати весь коментар
08.12.2020 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не заразились , а заразили .
показати весь коментар
08.12.2020 17:07 Відповісти
Норок знищили. Тепер на часі усіх інших живих створінь умертвити.
показати весь коментар
08.12.2020 17:08 Відповісти
Вколите им *спутник v*.
показати весь коментар
08.12.2020 17:12 Відповісти
Трепология. Подобными сообщениями пытаются навязать мнение, что ковид-19 имеет природное происхождение и атакует не только людей, но и животных. С учетом милионов заболевших людей по всему миру и сотнях тысяч умерших только в США и ЕС больных и умерших домашних питомцев должно быть как минимум не меньше , чем людей, но подобного нет! Люди болеют и умирают , но не домашние животные. Это указывает на искуственное происхождение этого короновируса, заточенного на поражение именно человека.
показати весь коментар
08.12.2020 17:17 Відповісти
не поверю, пока русский медведь не приобщится к датским норкам
показати весь коментар
08.12.2020 17:31 Відповісти
Позволю с долей стёба попроще. А где вы слышали что бы зверь болел туберкулёзом или спидом?
показати весь коментар
08.12.2020 17:48 Відповісти
бідні котики Четыре льва в зоопарке Барселоны заразились COVID-19 - Цензор.НЕТ 7226
показати весь коментар
08.12.2020 17:34 Відповісти
Тим часом "Чорна п'ятниця" в Швеції.
https://www.youtube.com/watch?v=BBNroPxU5hA

Щось якось ніяк не виздихають від "страшенного вірусу" ці шведські "ковідіоти" без масок.
показати весь коментар
08.12.2020 17:39 Відповісти
А им кто в рот ...наплевал?
показати весь коментар
08.12.2020 17:45 Відповісти
Может больного (заразного) сотрудника зоопарка съели?
показати весь коментар
08.12.2020 18:14 Відповісти
А потом позвонили газели...
показати весь коментар
08.12.2020 18:38 Відповісти
Львы не выдерживают дистанцию и не всегда одевают маски.
показати весь коментар
08.12.2020 19:46 Відповісти
Бедные котики...
показати весь коментар
08.12.2020 21:09 Відповісти
 
 