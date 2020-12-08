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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Швейцария изучит инициативу Украины о создании Крымской платформы, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Швейцария изучит инициативу Украины о создании Крымской платформы, - МИД

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в Швейцарской Конфедерации изучат инициативу Украины о создании Крымской платформы по деоккупации полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провела видеовстречу с государственным секретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристиной Марти.

Отмечается, что Джапарова проинформировала госсекретаря Федерального департамента иностранных дел Швейцарии о нарушении прав человека и милитаризации Крыма Российской Федерацией, ознакомила ее с приоритетными целями инициативы Крымская платформа и пригласила Швейцарию присоединиться к ее работе. Первый заместитель министра также поблагодарила собеседницу за неизменную и принципиальную поддержку Швейцарией Украины в рамках международных организаций.

В свою очередь, Марти подтвердила, что ее страна никогда не признает оккупацию Крыма. Она также выразила обеспокоенность нарушениями прав человека на полуострове.

Марти согласилась с важностью усиления внимания международного сообщества к вопросу деоккупации Крыма и заверила, что Конфедерация подробно рассмотрит украинскую инициативу.

Первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку швейцарской стороной процесса реформ в нашей стране и предоставление гуманитарной и технической помощи. В 2022 году Швейцария будет принимать 5-ю Конференцию по вопросам реформ в Украине.

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кримська платформа - це так тепер вишку Бойко називають?
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08.12.2020 17:39 Ответить
Ще ті футболісти.
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08.12.2020 18:02 Ответить
 
 