Швейцарія вивчить ініціативу України про створення Кримської платформи, - МЗС
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У Міністерстві закордонних справ повідомили, що в Швейцарській Конфедерації вивчать ініціативу України про створення Кримської платформи щодо деокупації півострова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела відеозустріч з державною секретаркою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Кристиною Марті.
Зазначається, що Джапарова поінформувала держекретаря Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії про порушення прав людини та мілітаризацію Криму Російською Федерацією, ознайомила її з пріоритетними цілями ініціативи Кримська платформа і запросила Швейцарію долучитися до її роботи. Перша заступниця міністра подякувала співрозмовниці за незмінну та принципову підтримку Швейцарією України у рамках міжнародних організацій.
У свою чергу, Марті підтвердила, що її країна ніколи не визнає окупацію Криму. Вона також висловила занепокоєння порушеннями прав людини на півострові.
Швейцарська дипломатка погодилася з важливістю посилення уваги міжнародної спільноти до питання деокупації Криму і запевнила, що Конфедерація детально розгляне українську ініціативу.
Перша заступниця міністра висловила вдячність за підтримку швейцарською стороною процесу реформ в нашій країні, а також надання гуманітарної та технічної допомоги. У 2022 році Швейцарія прийматиме 5-ту Конференцію з питань реформ в Україні.
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