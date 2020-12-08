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В следующем году ВСУ должны получить вертолетные лопасти отечественного производства, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В следующем году ВСУ должны получить вертолетные лопасти отечественного производства, - Хомчак

В 2021 году в Украине должно начаться производство лопастей для военных вертолетов.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.

"Часть парка Ми-24 в настоящее время простаивает из-за отсутствия лопастей. Проблема давняя, монополистом по их изготовлению является Российская Федерация. В свое время отечественные специалисты взялись за разработку и производство лопастей, сейчас предприятие работает в две смены, чтобы уже в следующем году начать поставки лопастей к вертолетам войскам", - сообщил Хомчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Вот из таких импотентов, наполовину идиотов состоит армия шоумена, это не юмор, а наша трагедия.
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08.12.2020 18:16
+6
Это все красивые заявления, но композитные лопасти для ми8 и ми24, Украина могла получить еше в 2018 году..
К сожалению, все зависит от рускамирского подонка Богуслаева..
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08.12.2020 18:17
+6
хомчак - самий спортивний генерал в армії....з іловайського котла вибіг першим, паскуда
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08.12.2020 18:19
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Вот бы они еще и качественные были.Поглядим, что из этого выйдет.
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08.12.2020 18:09 Ответить
хомчак не мо, но о лопастях заговорил
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08.12.2020 18:13 Ответить
А слоган сих переможных новостей (которых в последнее время стало как-то много) - "скоро!" (с)
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08.12.2020 18:17 Ответить
хомчак - самий спортивний генерал в армії....з іловайського котла вибіг першим, паскуда
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08.12.2020 18:19 Ответить
из вертолётной лопастной пластмассы изготовляют корпус гитары овейшн...
ждём на рынке отечественных гитар качеством не хуже
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08.12.2020 18:12 Ответить
только не вздумайте эти лопасти назвать "молот"
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08.12.2020 18:15 Ответить
А ви замітили, що при зєлєнському і міномети молот не взриваються.....Про борщовий набор взагалі мовчу!
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08.12.2020 18:19 Ответить
не вибухають, бо ніхто не стріляє В следующем году ВСУ должны получить вертолетные лопасти отечественного производства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1975 режим зеленої тиші
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08.12.2020 18:20 Ответить
А борщовий набір подешевшав, бо малороси перейшли на щі В следующем году ВСУ должны получить вертолетные лопасти отечественного производства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3222
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08.12.2020 18:21 Ответить
І з борщового набору вилучили м"ясо !!! Получився ротатуй,навкруги кортопля ,а в середині йух !!!)))
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08.12.2020 18:28 Ответить
***
- милый, посмотри какой я тебе пирог с мясом спекла.. пол дня на кухне проторчала..
- ух ты...кулебяка!
- от козел....ну почему ж сразу х*либяка...ты ж даже не попробовал!
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08.12.2020 19:09 Ответить
так стріляти ж заборонено ! немає чому вибухати . он кравчучка другій мирний ПЛАН готує . він кацапів планом завалить !
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08.12.2020 18:24 Ответить
Та да, у бывшей партийной номенклатуры, планов завсегда имеется, и очень много. Это профессиональное.)
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08.12.2020 18:27 Ответить
госплан страшна організація !
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08.12.2020 18:31 Ответить
Або "Лєв".
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08.12.2020 18:22 Ответить
Вот из таких импотентов, наполовину идиотов состоит армия шоумена, это не юмор, а наша трагедия.
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08.12.2020 18:16 Ответить
а якщо Хомчаку нею по пиці влупашити, то буде називатись *******
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08.12.2020 18:16 Ответить
Ага. А если продать наворованные тобой квартиры, - уже в этом году получим!
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08.12.2020 18:17 Ответить
ему нельзя отказывать, они с женой на посту главы чода беременен
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08.12.2020 18:27 Ответить
це ж скільки років будуть ці гвинтокрили збирати, якщо, на наступний рік заплановані тільки гвинти? В следующем году ВСУ должны получить вертолетные лопасти отечественного производства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8569
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08.12.2020 18:17 Ответить
Чого так спішити? Тільки шостий рік війни.
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08.12.2020 18:17 Ответить
Это все красивые заявления, но композитные лопасти для ми8 и ми24, Украина могла получить еше в 2018 году..
К сожалению, все зависит от рускамирского подонка Богуслаева..
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08.12.2020 18:17 Ответить
видать откатиков занесли кому то немало раз позволили этому уроду такие вещи....
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08.12.2020 22:57 Ответить
Хай бубочка візьме на контроль і 3,14зда їм настане...
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08.12.2020 18:19 Ответить
Дерев'яні?........ В следующем году ВСУ должны получить вертолетные лопасти отечественного производства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 79
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08.12.2020 18:19 Ответить
А для чего такие вещи разглашать в СМИ?
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08.12.2020 18:20 Ответить
а похвастаться...попиариться... опять же лохторат порадуется...
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08.12.2020 19:11 Ответить
Создавать производство по изготовлению лопастей начали еще в 2015 году. Это очень сложное дело, примерно такое же, как изготовление вертолета, если не сложнее. Просто степень готовности производства назначена в 2021 году. У русских подгорит не по-детски, поскольку у нас восстановиться парк ударных вертолетов. Вертолеты у насесть, но они не летают из-за окончания ресурсов лопастей.
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08.12.2020 19:58 Ответить
а казалось бы...ракетостроение и самолетостроение налажено..а лопасти пока не освоили
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08.12.2020 20:03 Ответить
Ракета это обычная бочка с топливом, самолет примерно то же самое, а вот лопасти для вертолета. Их 4-5 штук (в зависимости от модификации). Они крутятся и в зависимости от режима полета (скорость, набор высоты, вес, который имеет вертолет с грузом, крен, боковой ветер, пыль, туман, дождь, обледенение и т.д.) дают вибрации на уровне чуть ли не ультразвука, появляются микротрещины и это всё разрушает лопасть. А лопасти нужно делать с расчетом хотя бы 1000-2000 часов налета. Кстати, вертолётостроение намного сложнее самототостроения.
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09.12.2020 09:09 Ответить
я не спорю с Вами...я просто удивляюсь...
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09.12.2020 09:11 Ответить
так ви за 20 років всю техніку модернізуєте ! саме такі хомячки і розпилили армію з 1991 по 2014 ! зате мусорам і прокурорам ні в чому не відмовляєте .
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08.12.2020 18:20 Ответить
Шёл шестой год войны...
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08.12.2020 18:25 Ответить
Ты про следующий год х*йлу скажи, хомчак, чтобы он подождал, пока ты (надеюсь, уже не ты) подготовишься.
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08.12.2020 18:37 Ответить
...эй, хомяк, разберись... В следующем году ВСУ должны получить вертолетные лопасти отечественного производства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7228
В следующем году ВСУ должны получить вертолетные лопасти отечественного производства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9152
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08.12.2020 18:38 Ответить
Наличие снайперов подтверждаю по 2019 -2020 годах, собак тоже, но они проверяли поле на предмет мин. Есть еще персональный автомобиль замаскированный под военный с бронекапсулой внутри. Только вот водитель не защищен и к чему этот фарс с бронекапсулой не пойму. По всему маршруту движения бубочки под каждым деревом или кустом прячутся мусора и нацгвардия, которых сгоняют со всей области.
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09.12.2020 09:14 Ответить
19 сентября 2019 года исполнилось ровно полвека со дня первого полета вертолета Ми-24,
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08.12.2020 18:40 Ответить
Дать бы ему леща этой лопастью!!!
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08.12.2020 18:41 Ответить
щось дуже сумліваюся, що цей проект профінансований
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08.12.2020 18:52 Ответить
Пусть делают. Что плохо что ль? И рабочие места(раз в две смены батрачат) и какое-то время ещё можно попользоваться совет. технологиями. Но всё равно, это уже всё морально устаревает(и уже устарело). Мне интересно, лопасти понятно. А остальные комплектующие откуда? Все свои?
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08.12.2020 18:54 Ответить
А за деньги потраченные на эти лопасти наверное пару сотен апачей можно было купить..
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08.12.2020 18:54 Ответить
Есть логика в Ваших словах Ми-24 настолько распространён в мире, что запчасти всегда можно достать через подставные фирмы. Нет смысла налаживать производство лопастей к нему - это реально сложно и дорого.
Страны-эксплуатанты:
В следующем году ВСУ должны получить вертолетные лопасти отечественного производства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5482
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08.12.2020 19:14 Ответить
Русня кстати все эти годы так моторы и покупала В следующем году ВСУ должны получить вертолетные лопасти отечественного производства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9021
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08.12.2020 19:15 Ответить
при чем нет большой гарантии что будет то что надо и в том что надо количестве
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08.12.2020 19:22 Ответить
Ах-еть какой труженик у шимпан-Зе...
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08.12.2020 19:15 Ответить
американцы передали полностью индусам изг. фюзеляжей Апачей,т.е. даже для США будут на "ТАТА" клепать.. В следующем году ВСУ должны получить вертолетные лопасти отечественного производства, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5033
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08.12.2020 19:17 Ответить
Це момент істини.
Це означає, що Україна нарешті може розробляти і продукувати власні гелікоптери повністю.
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08.12.2020 19:32 Ответить
Україна може розробляти і продукувати літаки... За майже три десятиріччя повітряні сили не отримали жодного. Те саме чекає і на "власні гелікоптери".
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08.12.2020 20:27 Ответить
Конечно можем клепать и вертолеты..,А пока, в реалии, модернизацию одного истребителя и четырех танков освещаем как огромное достижение укроборонпрома вкупе с мо..
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08.12.2020 21:05 Ответить
обкурился что ли?
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08.12.2020 22:56 Ответить
ШО ОНО КУРИТ..ИЛИ С БОГУСЛАЕВЫМ В ДОЛЕ.....
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08.12.2020 22:55 Ответить
а вертолеты когда ?
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09.12.2020 02:31 Ответить
 
 