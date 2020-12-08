В следующем году ВСУ должны получить вертолетные лопасти отечественного производства, - Хомчак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В 2021 году в Украине должно начаться производство лопастей для военных вертолетов.
Об этом в интервью АрмияInform рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.
"Часть парка Ми-24 в настоящее время простаивает из-за отсутствия лопастей. Проблема давняя, монополистом по их изготовлению является Российская Федерация. В свое время отечественные специалисты взялись за разработку и производство лопастей, сейчас предприятие работает в две смены, чтобы уже в следующем году начать поставки лопастей к вертолетам войскам", - сообщил Хомчак.
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+7 Kostya Kostya
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+6 Шрек Баблокат
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+6 SANDY
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ждём на рынке отечественных гитар качеством не хуже
- милый, посмотри какой я тебе пирог с мясом спекла.. пол дня на кухне проторчала..
- ух ты...кулебяка!
- от козел....ну почему ж сразу х*либяка...ты ж даже не попробовал!
К сожалению, все зависит от рускамирского подонка Богуслаева..
Страны-эксплуатанты:
Це означає, що Україна нарешті може розробляти і продукувати власні гелікоптери повністю.