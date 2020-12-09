Наступного року ЗСУ мають отримати вертолітні лопаті вітчизняного виробництва, - Хомчак
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У 2021 році в Україні має розпочатися виробництво лопатей для військових вертольотів.
Про це в інтерв'ю АрміяInformрозповів головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ.
"Частина парку Мі-24 в даний час простоює через відсутність лопатей. Проблема давня, монополістом з їх виготовлення є Російська Федерація. Свого часу вітчизняні фахівці взялися за розробку і виробництво лопатей, зараз підприємство працює у дві зміни, щоб уже наступного року почати поставки лопатей до вертольотів військам", - повідомив Хомчак.
Топ коментарі
+7 Kostya Kostya
показати весь коментар08.12.2020 18:16
+6 Шрек Баблокат
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+6 SANDY
показати весь коментар08.12.2020 18:19
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Будь ласка, зачекайте...
ждём на рынке отечественных гитар качеством не хуже
- милый, посмотри какой я тебе пирог с мясом спекла.. пол дня на кухне проторчала..
- ух ты...кулебяка!
- от козел....ну почему ж сразу х*либяка...ты ж даже не попробовал!
К сожалению, все зависит от рускамирского подонка Богуслаева..
Страны-эксплуатанты:
Це означає, що Україна нарешті може розробляти і продукувати власні гелікоптери повністю.