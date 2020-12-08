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19-летний сын депутата ОПЗЖ с Донбасса задекларировал 23,7 миллиона долларов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

19-летний сын депутата ОПЗЖ с Донбасса задекларировал 23,7 миллиона долларов

19-летний сын нардепов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислав Солод стал депутатом Краматорского горсовета от ОПЗЖ и задекларировал 185 000 единиц криптовалюты стоимостью 23,7 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что Ростислав Солод стал владельцем криптовалюты еще в 14 лет.

"Но даже если Солод что-то скрыл в декларации, то может не переживать. Максимум, что ему светит - это смешной штраф или ограничение свободы, то есть проживание в общежитии. Для сравнения: недавно житель Краматорска получил 3 года и 8 месяцев реального заключения за кражу телефона за 1200 грн (правда, это был не первый криминальный проступок виновника)", - подчеркнули в ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19-летний сын Натальи Королевской баллотируется на выборах в Краматорске

19-летний сын депутата ОПЗЖ с Донбасса задекларировал 23,7 миллиона долларов 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+35
Как мило, с детства работал и собирал , каждую секунду)) И самое интресное - задекларировал после отмены уголовной ответс твенности КСУ)) спасибо слугам , прослезился 19-летний сын депутата ОПЗЖ с Донбасса задекларировал 23,7 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 3628
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08.12.2020 19:35
+35
Песня про мальчика Бобби https://www.youtube.com/watch?v=tD13dyPeaV0

19-летний сын депутата ОПЗЖ с Донбасса задекларировал 23,7 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 6565
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08.12.2020 19:45
+30
19-летний сын депутата ОПЗЖ с Донбасса задекларировал 23,7 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 8951
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08.12.2020 19:40
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Ну чувак исчё арихметику не выучил, а уже намайнил, патом даучит. 19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів - Цензор.НЕТ 5108 19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів - Цензор.НЕТ 5108 19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів - Цензор.НЕТ 5108
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09.12.2020 02:10 Ответить
помню док. фильм о 14летнем мальчишке из Луганской обл который содержал семью добывая уголь в копанке - Наташа Королева копанок была тогда в БЮТ спикершой на ток шоу.
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08.12.2020 23:20 Ответить
И шо интересно за год в 6 раз поднялся. 19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів - Цензор.НЕТ 2624 19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів - Цензор.НЕТ 2624 19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів - Цензор.НЕТ 2624
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09.12.2020 02:11 Ответить
А от цікаво, якими думками 19 річний п@здюк керувався коли писав заяву на депутатську посаду? Типу гроші вже є, піду в краматорську раду попрацюю, на благо міста.
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09.12.2020 05:56 Ответить
Династия. Из грязи - в князи.
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09.12.2020 06:26 Ответить
Придет время- из князей в тюрьму!
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09.12.2020 09:25 Ответить
Да, уже ему пора на нары, вместе с родителями...
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09.12.2020 20:56 Ответить
талантливая молодежь мля
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09.12.2020 20:05 Ответить
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