УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15280 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Е-декларації держслужбовців
24 794 109
Королевська (207) Краматорськ (513) Центр протидії корупції (227) Солод Юрій (8) Опозиційна платформа - За життя (466) Солод Ростислав (1)

19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів

19-річний син нардепів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода Ростислав Солод став депутатом Краматорської міськради від ОПЗЖ і задекларував 185000 одиниць криптовалюти вартістю 23,7 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

Зазначається, що Ростислав Солод став власником криптовалюти ще в 14 років.

"Але навіть якщо Солод щось приховав у декларації, то може не перейматись. Максимум, що йому світить - це смішний штраф або обмеження волі, тобто проживання у гуртожитку. Для порівняння: нещодавно мешканець Краматорська отримав 3 роки і 8 місяців реального ув'язнення за крадіжку телефону за 1200 грн (щоправда, це був не перший кримінальний проступок винуватця)", - підкреслили в ЦПК.

Читайте також: 19-річний син Наталії Королевської балотується на виборах у Краматорську

19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+35
Как мило, с детства работал и собирал , каждую секунду)) И самое интресное - задекларировал после отмены уголовной ответс твенности КСУ)) спасибо слугам , прослезился 19-летний сын депутата ОПЗЖ с Донбасса задекларировал 23,7 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 3628
показати весь коментар
08.12.2020 19:35
+35
Песня про мальчика Бобби https://www.youtube.com/watch?v=tD13dyPeaV0

19-летний сын депутата ОПЗЖ с Донбасса задекларировал 23,7 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 6565
показати весь коментар
08.12.2020 19:45
+30
19-летний сын депутата ОПЗЖ с Донбасса задекларировал 23,7 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 8951
показати весь коментар
08.12.2020 19:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну чувак исчё арихметику не выучил, а уже намайнил, патом даучит. 19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів - Цензор.НЕТ 5108 19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів - Цензор.НЕТ 5108 19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів - Цензор.НЕТ 5108
показати весь коментар
09.12.2020 02:10 Відповісти
помню док. фильм о 14летнем мальчишке из Луганской обл который содержал семью добывая уголь в копанке - Наташа Королева копанок была тогда в БЮТ спикершой на ток шоу.
показати весь коментар
08.12.2020 23:20 Відповісти
И шо интересно за год в 6 раз поднялся. 19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів - Цензор.НЕТ 2624 19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів - Цензор.НЕТ 2624 19-річний син депутата ОПЗЖ з Донбасу задекларував 23,7 мільйона доларів - Цензор.НЕТ 2624
показати весь коментар
09.12.2020 02:11 Відповісти
А от цікаво, якими думками 19 річний п@здюк керувався коли писав заяву на депутатську посаду? Типу гроші вже є, піду в краматорську раду попрацюю, на благо міста.
показати весь коментар
09.12.2020 05:56 Відповісти
Династия. Из грязи - в князи.
показати весь коментар
09.12.2020 06:26 Відповісти
Придет время- из князей в тюрьму!
показати весь коментар
09.12.2020 09:25 Відповісти
Да, уже ему пора на нары, вместе с родителями...
показати весь коментар
09.12.2020 20:56 Відповісти
талантливая молодежь мля
показати весь коментар
09.12.2020 20:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 