"Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину
Новости Цензор.НЕТ Общество
Харьковское фармацевтическое предприятие "Биолек" заявило, что не подписывало никаких контрактов на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и не получало никаких трансферных технологий.
Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте компании, сообщает Цензор.НЕТ.
"АО "Биолек", как национальный производитель вакцин, технически способно осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в Украине. На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производили таких вакцин на технологической базе компании", - говорится в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Российская госструктура заявила, что харьковская фирма "Биолек" готова производить вакцину "Спутник V"
В компании подчеркнули, что АО "Биолек" работает только в соответствии с законодательством Украины, согласно которому производство любого лекарственного средства возможно лишь после его государственной регистрации.
Ранее во вторник директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".
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солома@elnazaro777 4 дек.
В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает,что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.
солома@elnazaro777
вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...
...я так розумію, що то вони намагаються філію Вектора в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"
Китай доводит до ума свою вакцину, Индия - свою, Израиль участвует в разработке совестно с Швейцарией и уже точно отказался закупать вакцину у кацапов, всё что ранее кацапы распространяли про закупки Израилем - оказалось фейком. Так что очередной фейк про совместное производство с Украиной - это просто очередной фейк, одним больше, одним меньше - да пофиг. Просто кому-то в Кремле очень нужно быть полезным в мире, хоть в чем-то, а то ведь терпят это недоразумение на 1/8 суши до определенного предела, а однажды могут и просто в пыль растереть.
ватникам - спутник,
патриотам - западную вакцину
может статистику избирателей поправим......
Журналисты, узнайте подана ли заявка на регистрацию?
ужас!
ужас!
ужас!