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"Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину

Новости Цензор.НЕТ Общество

Харьковское фармацевтическое предприятие "Биолек" заявило, что не подписывало никаких контрактов на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и не получало никаких трансферных технологий.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте компании, сообщает Цензор.НЕТ.

"АО "Биолек", как национальный производитель вакцин, технически способно осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в Украине. На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производили таких вакцин на технологической базе компании", - говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российская госструктура заявила, что харьковская фирма "Биолек" готова производить вакцину "Спутник V"

В компании подчеркнули, что АО "Биолек" работает только в соответствии с законодательством Украины, согласно которому производство любого лекарственного средства возможно лишь после его государственной регистрации.

Ранее во вторник директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
"Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину - Цензор.НЕТ 6724 "Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину - Цензор.НЕТ 8644
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08.12.2020 20:45
+8
Скорее всего, мылились производить
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08.12.2020 21:03
+7
молодцы! оперативно!!! эх, подать бы в суд за клевету на рашабрехунов...но то такэ!
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08.12.2020 20:46
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"Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину - Цензор.НЕТ 6724 "Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину - Цензор.НЕТ 8644
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08.12.2020 20:45 Ответить
і Богатирьова з Бахтєєвой їм у поміч

солома@elnazaro777 4 дек.
В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает,что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.

солома@elnazaro777
вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...
...я так розумію, що то вони намагаються філію Вектора в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"
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08.12.2020 21:26 Ответить
молодцы! оперативно!!! эх, подать бы в суд за клевету на рашабрехунов...но то такэ!
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08.12.2020 20:46 Ответить
Хрен успеешь вставить умняка за вами шустрыми! Тут то и загадочка кстати. Ведь печатать в ответ всю эту в целом чепуху не стоило и так. А сразу подать конечно в суд. Та сторона ведь юридическое лицо. Есть тут где то место, где собачка прикопана. Есть. Нагрянуть бы ночью с обыском---так санкции нет.
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08.12.2020 21:45 Ответить
И зачем кацапам 1.5 миллиарда вакцин? По десять раз всех в мокшанских болотах уколоть, чтобы с запасом было, гарантированно всех убить?
Китай доводит до ума свою вакцину, Индия - свою, Израиль участвует в разработке совестно с Швейцарией и уже точно отказался закупать вакцину у кацапов, всё что ранее кацапы распространяли про закупки Израилем - оказалось фейком. Так что очередной фейк про совместное производство с Украиной - это просто очередной фейк, одним больше, одним меньше - да пофиг. Просто кому-то в Кремле очень нужно быть полезным в мире, хоть в чем-то, а то ведь терпят это недоразумение на 1/8 суши до определенного предела, а однажды могут и просто в пыль растереть.
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09.12.2020 01:56 Ответить
Это при условии, что её кто-то будет покупать за границей. Что-то не видно желающих. Как тебе это не будет обидно слышать, но вангую, через полгода вашу прекрасную, ни с чем не сравнимую вакцину будут бесплатно раздавать в разных Сириях и Ливиях. Не, не так, не бесплатно. Разумеется за деньги, в кредит. Надо же хоть чем-то порадовать население по телевизору. И оный вышеозначенный кредит втихую спишут через пару лет. Надо же помогать своим друзьям и союзникам, правда, кацапа?
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09.12.2020 05:22 Ответить
Пока ни одна страна что-то не спешит подтверждать этот факт, так что это просто очередной кацапский фейк. Союзмультфильм уже выпустил кадры кинохроники о счастливых уколотых российской вакциной?
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09.12.2020 05:36 Ответить
А что тут гуглить то? Как ни гугли, каждый раз оказывается, что первоисточник этой информации находится в домене .ru, (который надо было бы давно переименовать во .vru) а больше об этом никто ничего не знает. Или наоборот, в местных СМИ можно прочитать опровержание этой информации. На чем, собственно, и держится вся ваша машина по дезинформации, на тайной надежде, что никто не полезет читать малазийские СМИ, что мол, мы туда 1.5 триллиона доз вакцины продали. Или даже, что ещё смешнее, какая нибудь Австралия вообще не в курсе, что её тут уже "женили" на российских вакцинах, ей то точно всё равно, что о ней пишут в российских СМИ. Поэтому лично мне даже лень тратить свое время на опровержение, или подтверждение очередной российской лжи. Это абсолютно бесполезное занятие, и нет, я не стану им заниматься. Всё, что исходит от кацапов - ложь, наглая ложь и пустое бахвальство. Я всё сказал.
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09.12.2020 05:53 Ответить
Всё однажды происходит в первый раз. И все империи себя объявляли вечными, неизменными и непобедимыми. И где они все теперь? Смирись, вашу ждет та же самая участь.
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09.12.2020 05:18 Ответить
Как раз США не подходят, а вот РФ - просто идеально. Без ваших "силовиков" ваша недоимперия уже давно бы треснула из-за внутренних противоречий и держится исключительно только на военно-политическом диктате центра. А США своё влияние основывает на деньгах и идеях, а не на силе. Облом.
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09.12.2020 05:45 Ответить
Обтекай, кацапа, медицинский центра "Хадасса" находится в Москве. Да, он принадлежит гражданам Израиля, но это что-то меняет? Минздрав Израиля уже заявил о том, что не станет регистрировать российскую вакцину как медицинский препарат, а без этого там её не станут ни закупать, ни колоть даже обезьянам.
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09.12.2020 05:17 Ответить
Меняет то, что это мутная еврейская структура, призванная выкачивать деньги с доверчивых москвичей, у которой нет даже необходимой степени аккредитации в Израиле. Тебя не смущает тот факт, что вакцинацией собралась заниматься частная клиника, которая везде себя рекламирует как специалистов по онкологии? Нет? Ну и прекрасно, не стану портить бизнес евреям.
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09.12.2020 05:33 Ответить
Биолек раньше принадлежало Орде,теперь перерегистрировалось на Кипре..Что по факту -одно и тоже.Закамуфлировались.
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08.12.2020 20:53 Ответить
Скорее всего, мылились производить
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08.12.2020 21:03 Ответить
Скорее всего уже производят и будут производить под высочайшим патронатом Зе - спасителя от ковида....
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08.12.2020 21:27 Ответить
вакцинация - дело вольное

ватникам - спутник,
патриотам - западную вакцину

может статистику избирателей поправим...... "Біолік" спростував повідомлення про плани випускати російську вакцину - Цензор.НЕТ 9156
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08.12.2020 22:47 Ответить
"Біолік" спростував повідомлення про плани випускати російську вакцину - Цензор.НЕТ 6614
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08.12.2020 21:03 Ответить
А если поискать...
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08.12.2020 21:06 Ответить
"АО "Биолек", как национальный производитель вакцин, технически способно осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в УкраинеИсточник: https://censor.net/ru/n3235769
Журналисты, узнайте подана ли заявка на регистрацию?
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08.12.2020 21:07 Ответить
А кто подавать заявку то будет? Тут тоже есть чисто технические прикольные моменты.
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09.12.2020 01:58 Ответить
Та хай цю вакцину "доопрацюють" щоб після вакцинації у хворих на "русский мир" роги повиростали і копита.
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08.12.2020 21:20 Ответить
"Біолік" спростував повідомлення про плани випускати російську вакцину - Цензор.НЕТ 6983
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08.12.2020 22:50 Ответить
"довєряй, но провєряй"(с) Р. Рейган
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08.12.2020 21:21 Ответить
Так и шарики для елки случайно....Но, все согласно законодательству.
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08.12.2020 21:55 Ответить
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V"
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08.12.2020 22:02 Ответить
я себе представляю что будет после второй дозы !!!!!
ужас!
ужас!
ужас! "Біолік" спростував повідомлення про плани випускати російську вакцину - Цензор.НЕТ 4620
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08.12.2020 22:49 Ответить
Я так думаю, что хотели, но струсили, ждут возвращения Гепы.
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08.12.2020 22:21 Ответить
Падумаіш,не прашол номер,і нє нада...
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08.12.2020 22:55 Ответить
если есть риск помереть, то уж лучше спутник, чем ничего.
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09.12.2020 02:17 Ответить
 
 