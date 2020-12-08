"Біолік" спростував повідомлення про плани випускати російську вакцину
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Харківське фармацевтичне підприємство "Біолік" заявило, що не підписувало жодних контрактів на виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" і не отримувало жодних трансферних технологій.
Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному сайті компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"АТ "Біолік", як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але тільки за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V", або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляло таких вакцин на технологічній базі компанії", - сказано в повідомленні.
У компанії підкреслили, що АТ "Біолік" працює тільки відповідно до законодавства України, згідно з яким виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише після його державної реєстрації.
Раніше у вівторок директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".
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солома@elnazaro777 4 дек.
В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает,что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.
солома@elnazaro777
вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...
...я так розумію, що то вони намагаються філію Вектора в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"
Китай доводит до ума свою вакцину, Индия - свою, Израиль участвует в разработке совестно с Швейцарией и уже точно отказался закупать вакцину у кацапов, всё что ранее кацапы распространяли про закупки Израилем - оказалось фейком. Так что очередной фейк про совместное производство с Украиной - это просто очередной фейк, одним больше, одним меньше - да пофиг. Просто кому-то в Кремле очень нужно быть полезным в мире, хоть в чем-то, а то ведь терпят это недоразумение на 1/8 суши до определенного предела, а однажды могут и просто в пыль растереть.
ватникам - спутник,
патриотам - западную вакцину
может статистику избирателей поправим......
Журналисты, узнайте подана ли заявка на регистрацию?
ужас!
ужас!
ужас!