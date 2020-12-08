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"Біолік" спростував повідомлення про плани випускати російську вакцину

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Харківське фармацевтичне підприємство "Біолік" заявило, що не підписувало жодних контрактів на виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" і не отримувало жодних трансферних технологій.

Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному сайті компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"АТ "Біолік", як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але тільки за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V", або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляло таких вакцин на технологічній базі компанії", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про те, що "Біолік" готовий випускати "Супутник V" - фейк, - ЗМІ

У компанії підкреслили, що АТ "Біолік" працює тільки відповідно до законодавства України, згідно з яким виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише після його державної реєстрації.

Раніше у вівторок директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".
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Топ коментарі
+9
"Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину - Цензор.НЕТ 6724 "Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину - Цензор.НЕТ 8644
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08.12.2020 20:45
+8
Скорее всего, мылились производить
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08.12.2020 21:03
+7
молодцы! оперативно!!! эх, подать бы в суд за клевету на рашабрехунов...но то такэ!
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08.12.2020 20:46
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"Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину - Цензор.НЕТ 6724 "Биолек" опроверг сообщение о планах выпускать российскую вакцину - Цензор.НЕТ 8644
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08.12.2020 20:45 Відповісти
і Богатирьова з Бахтєєвой їм у поміч

солома@elnazaro777 4 дек.
В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает,что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.

солома@elnazaro777
вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...
...я так розумію, що то вони намагаються філію Вектора в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"
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08.12.2020 21:26 Відповісти
молодцы! оперативно!!! эх, подать бы в суд за клевету на рашабрехунов...но то такэ!
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08.12.2020 20:46 Відповісти
Хрен успеешь вставить умняка за вами шустрыми! Тут то и загадочка кстати. Ведь печатать в ответ всю эту в целом чепуху не стоило и так. А сразу подать конечно в суд. Та сторона ведь юридическое лицо. Есть тут где то место, где собачка прикопана. Есть. Нагрянуть бы ночью с обыском---так санкции нет.
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08.12.2020 21:45 Відповісти
И зачем кацапам 1.5 миллиарда вакцин? По десять раз всех в мокшанских болотах уколоть, чтобы с запасом было, гарантированно всех убить?
Китай доводит до ума свою вакцину, Индия - свою, Израиль участвует в разработке совестно с Швейцарией и уже точно отказался закупать вакцину у кацапов, всё что ранее кацапы распространяли про закупки Израилем - оказалось фейком. Так что очередной фейк про совместное производство с Украиной - это просто очередной фейк, одним больше, одним меньше - да пофиг. Просто кому-то в Кремле очень нужно быть полезным в мире, хоть в чем-то, а то ведь терпят это недоразумение на 1/8 суши до определенного предела, а однажды могут и просто в пыль растереть.
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09.12.2020 01:56 Відповісти
Это при условии, что её кто-то будет покупать за границей. Что-то не видно желающих. Как тебе это не будет обидно слышать, но вангую, через полгода вашу прекрасную, ни с чем не сравнимую вакцину будут бесплатно раздавать в разных Сириях и Ливиях. Не, не так, не бесплатно. Разумеется за деньги, в кредит. Надо же хоть чем-то порадовать население по телевизору. И оный вышеозначенный кредит втихую спишут через пару лет. Надо же помогать своим друзьям и союзникам, правда, кацапа?
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09.12.2020 05:22 Відповісти
Пока ни одна страна что-то не спешит подтверждать этот факт, так что это просто очередной кацапский фейк. Союзмультфильм уже выпустил кадры кинохроники о счастливых уколотых российской вакциной?
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09.12.2020 05:36 Відповісти
А что тут гуглить то? Как ни гугли, каждый раз оказывается, что первоисточник этой информации находится в домене .ru, (который надо было бы давно переименовать во .vru) а больше об этом никто ничего не знает. Или наоборот, в местных СМИ можно прочитать опровержание этой информации. На чем, собственно, и держится вся ваша машина по дезинформации, на тайной надежде, что никто не полезет читать малазийские СМИ, что мол, мы туда 1.5 триллиона доз вакцины продали. Или даже, что ещё смешнее, какая нибудь Австралия вообще не в курсе, что её тут уже "женили" на российских вакцинах, ей то точно всё равно, что о ней пишут в российских СМИ. Поэтому лично мне даже лень тратить свое время на опровержение, или подтверждение очередной российской лжи. Это абсолютно бесполезное занятие, и нет, я не стану им заниматься. Всё, что исходит от кацапов - ложь, наглая ложь и пустое бахвальство. Я всё сказал.
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09.12.2020 05:53 Відповісти
Всё однажды происходит в первый раз. И все империи себя объявляли вечными, неизменными и непобедимыми. И где они все теперь? Смирись, вашу ждет та же самая участь.
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09.12.2020 05:18 Відповісти
Как раз США не подходят, а вот РФ - просто идеально. Без ваших "силовиков" ваша недоимперия уже давно бы треснула из-за внутренних противоречий и держится исключительно только на военно-политическом диктате центра. А США своё влияние основывает на деньгах и идеях, а не на силе. Облом.
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09.12.2020 05:45 Відповісти
Обтекай, кацапа, медицинский центра "Хадасса" находится в Москве. Да, он принадлежит гражданам Израиля, но это что-то меняет? Минздрав Израиля уже заявил о том, что не станет регистрировать российскую вакцину как медицинский препарат, а без этого там её не станут ни закупать, ни колоть даже обезьянам.
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09.12.2020 05:17 Відповісти
Меняет то, что это мутная еврейская структура, призванная выкачивать деньги с доверчивых москвичей, у которой нет даже необходимой степени аккредитации в Израиле. Тебя не смущает тот факт, что вакцинацией собралась заниматься частная клиника, которая везде себя рекламирует как специалистов по онкологии? Нет? Ну и прекрасно, не стану портить бизнес евреям.
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09.12.2020 05:33 Відповісти
Биолек раньше принадлежало Орде,теперь перерегистрировалось на Кипре..Что по факту -одно и тоже.Закамуфлировались.
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08.12.2020 20:53 Відповісти
Скорее всего, мылились производить
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08.12.2020 21:03 Відповісти
Скорее всего уже производят и будут производить под высочайшим патронатом Зе - спасителя от ковида....
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08.12.2020 21:27 Відповісти
вакцинация - дело вольное

ватникам - спутник,
патриотам - западную вакцину

может статистику избирателей поправим...... "Біолік" спростував повідомлення про плани випускати російську вакцину - Цензор.НЕТ 9156
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08.12.2020 22:47 Відповісти
"Біолік" спростував повідомлення про плани випускати російську вакцину - Цензор.НЕТ 6614
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08.12.2020 21:03 Відповісти
А если поискать...
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08.12.2020 21:06 Відповісти
"АО "Биолек", как национальный производитель вакцин, технически способно осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в УкраинеИсточник: https://censor.net/ru/n3235769
Журналисты, узнайте подана ли заявка на регистрацию?
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08.12.2020 21:07 Відповісти
А кто подавать заявку то будет? Тут тоже есть чисто технические прикольные моменты.
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09.12.2020 01:58 Відповісти
Та хай цю вакцину "доопрацюють" щоб після вакцинації у хворих на "русский мир" роги повиростали і копита.
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08.12.2020 21:20 Відповісти
"Біолік" спростував повідомлення про плани випускати російську вакцину - Цензор.НЕТ 6983
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08.12.2020 22:50 Відповісти
"довєряй, но провєряй"(с) Р. Рейган
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08.12.2020 21:21 Відповісти
Так и шарики для елки случайно....Но, все согласно законодательству.
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08.12.2020 21:55 Відповісти
У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V"
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08.12.2020 22:02 Відповісти
я себе представляю что будет после второй дозы !!!!!
ужас!
ужас!
ужас! "Біолік" спростував повідомлення про плани випускати російську вакцину - Цензор.НЕТ 4620
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08.12.2020 22:49 Відповісти
Я так думаю, что хотели, но струсили, ждут возвращения Гепы.
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08.12.2020 22:21 Відповісти
Падумаіш,не прашол номер,і нє нада...
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08.12.2020 22:55 Відповісти
если есть риск помереть, то уж лучше спутник, чем ничего.
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09.12.2020 02:17 Відповісти
 
 