"Біолік" спростував повідомлення про плани випускати російську вакцину

Харківське фармацевтичне підприємство "Біолік" заявило, що не підписувало жодних контрактів на виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" і не отримувало жодних трансферних технологій.

Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному сайті компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"АТ "Біолік", як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але тільки за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V", або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляло таких вакцин на технологічній базі компанії", - сказано в повідомленні.

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У компанії підкреслили, що АТ "Біолік" працює тільки відповідно до законодавства України, згідно з яким виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише після його державної реєстрації.

Раніше у вівторок директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".