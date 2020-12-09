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Горбулин возглавил Наблюдательный совет "Укроборонпрома", - Гусев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Горбулин возглавил Наблюдательный совет

Академик Владимир Горбулин избран председателем Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ.

"Председателем Наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт", - написал Гусев.

Гусев также сообщил, что в Наблюдательный совет "Укроборонпрома" входят три человека: Владимира Горбулин, первый заместитель министра стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко и экс-директор Агентства оборонных исследовательских проектов (DARPA) Энтони Дж. Тетер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас существуют все предпосылки для создания высокотехнологичных вооруженных сил - Горбулин

Горбулин возглавил Наблюдательный совет Укроборонпрома, - Гусев 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Здоровья и успехов господину Горбулину в этом сложном государственном секторе.
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08.12.2020 23:03
+9
Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 4110 Очень правильное назначение. Умнейший человек, патриот.
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08.12.2020 23:20
+6
Все это было сказано в январе 2019. Только кто его слушал?

Горбулин: Я не вижу Зеленского в президентах, это абсолютно виртуальный образ

"...Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением..."
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08.12.2020 23:38
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а це йому в поміч

Псевдосоціологи та псевдоексперти з'являються швидше, ніж ми встигаємо їх зафіксувати в базі, особливо під час виборів. При цьому ми переконані, що наша база має велике суспільне значення.



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Друзі, підтримка нашої бази псевдосоціологів потребує витрат, які наше невелике медіа більше не може собі дозволити. Для її постійного оновлення та створення нового інтерфейсу, ми вирішили провести кампанію на Biggggidea https://biggggidea.com/project/baza-psevdosotsiologiv-ta-politichnih-piarnikiv-versiya-20/
Будь ласка, поширте це оголошення!
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08.12.2020 23:00 Ответить
Дед конечно умный. И зачем оно ему нужно на старости лет? Мараться в зеленые фекалии, чтобы дебилы прикрывались его именем.
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08.12.2020 23:01 Ответить
Здоровья и успехов господину Горбулину в этом сложном государственном секторе.
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08.12.2020 23:03 Ответить
Горбуліну вже 81 рік, навіщо це йому потрібно?
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08.12.2020 23:05 Ответить
Щоб життя відчувати. До того ж він дуже розумна людина.
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08.12.2020 23:23 Ответить
82 роки діду... Куди нафік???
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08.12.2020 23:09 Ответить
Деду Байдену 78 ,а он повыше планку берет.
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08.12.2020 23:13 Ответить
За дідом Байденом стоїть партія та його команда, а ім'я Горбуліна використовують зелені аферисти й кинуть діда...
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08.12.2020 23:18 Ответить
Кинуть кістку. Це щоб облудно приспати проукраїнське суспільство.
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08.12.2020 23:34 Ответить
Владимир Горбулин -умнейший человек и даст себя в обиду,скорее об него зубы обламают воры и мошенники.
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09.12.2020 00:37 Ответить
Не даст
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09.12.2020 00:38 Ответить
Купа розумних людей, фахівців у своїх справах, досі вважають, що з бубочки щось може вийти...
Дід навіть не зрозуміє, коли його кинули, а кинули тоді, коли погодився з ними співпрацювати...
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09.12.2020 13:30 Ответить
Хитро.
Бо призначення цих людей (Бутусов, Горбулін) вже нічого не вирішить.
Система розвалу України, і капітуляції її перед Росією, зараз вже набрала необхідну інерцію.
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08.12.2020 23:13 Ответить
Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 4110 Очень правильное назначение. Умнейший человек, патриот.
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08.12.2020 23:20 Ответить
Умнейший. И предупреждал ведь.
"...Это и смешно, и трагично. [Американский политолог Збигнев] Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя…"
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08.12.2020 23:25 Ответить
Та невже, треба так багато розуму, що б зробити такий висновок про людину, яка збиралась прохати ***** зупинити наступ військ Россіі, на колінах?
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08.12.2020 23:30 Ответить
Все это было сказано в январе 2019. Только кто его слушал?

Горбулин: Я не вижу Зеленского в президентах, это абсолютно виртуальный образ

"...Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением..."
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08.12.2020 23:38 Ответить
А про: «я готов стать перед Путиньім на колени», було сказане весною 2014.
Youtube.
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08.12.2020 23:41 Ответить
Дело не в одной фразе. Дед четко понимал суть Зели и к чему все это приведет. Он его просто разложил по полочкам. Деда просто очень полезно иногда читать. Например, про Беларусь в конце 2018 почти за 2 года до выборов.

Горбулин: События всего 2018-го показывают, что "русский мир" готовится к походу на Беларусь

"После 2014 года Россия ведет игру с "нулевой суммой" со всеми субъектами, отбрасывая принцип кооперации либо сотрудничества как излишний. Долгое время Беларусь была для всех постсоветских государств витриной того, как может выглядеть роль "союзных" России государств. 2014-й внес радикальные коррективы - витрина больше не нужна (тем более такая - Александр Григорьевич излишне своенравен и провокативен для сателлита). Высокие ставки в игре требуют полного контроля"
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08.12.2020 23:52 Ответить
Та я ж згоден з Вами.
Володимир Павлович людина з гострим аналітичним розумом.
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09.12.2020 00:03 Ответить
Если бы только деда слушал его нарид ! Вместо "Сватов" глазеть.
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09.12.2020 00:06 Ответить
А Вы не задумывались , что это был спектакль для любителей Голобородько?
Ещё и слезу пустили. И получили результат .
Значит общество не готово взвешивать риски серьезно , значит парламент недоработал законы в отношении КАЧЕСТВА КАНДИДАТОВ
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08.12.2020 23:39 Ответить
Ніяке суспільство не готове !
Все залежить від національних еліт.
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08.12.2020 23:42 Ответить
А я другое от него (Горбулина) читал. Как он сказал, что Зеленский, в отличие от Порошенко, не только слушает умных людей (не гарантирую точность цитаты, но имелись в виду спецы по геополитике, как Горбулин), но и прислушивается к тому, что ему говорят/советуют/предлагают. Зато Пеца- "сам грамотный": в одно ухо залетело, в другое вылетело. Дурак (имею в виду некомпетентный человек)- уже не дурак, если ему хватает ума слушать мудрых. Очень ценное качество, между прочим.
Потому и политика у нас сейчас более гибкая, чем была раньше. Исходя из НАШИХ нац.интересов. Имею в виду по отношению к той же Беларуси, Турции и т.д. Уверен, что в этом есть заслуга Горбулина.
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09.12.2020 00:41 Ответить
Сказано было совсем не так. И не к кому он не прислушивается. Слушать и слышать, как говорят в Одессе.... Слушающий дезертир остается дезертиром.

"...Хотя сложно (и неблагодарно) судить по людям заочно, но похоже на то, что у Зеленского есть как минимум одно важное качество хорошего руководителя - он умеет слушать, даже если ему говорят неприятные вещи (речь не про публичную плоскость - это отдельная история). И способность признавать свои ограниченные познания в вопросах, которыми ему предстоит заниматься на новом посту. Будем честны - вероятность того, что он успеет за пятилетний срок разобраться досконально во всех тонкостях политических процессов, нюансах того, чем тот или иной вид вооружений отличается друг от друга, или запомнить сонмы важных законов, достаточно невелика. Люди, которые голосовали за Петра Алексеевича, всегда будут недовольны уровнем эрудированности Владимира Александровича. И с этим ничего не поделать. Но давайте спросим себя честно - чего мы хотим от этого срока президентства? Думаю, справедливый ответ - безопасности страны, сохранения внешнеполитического курса, решения экономических проблем, роста доверия к власти. И профессионализации управления. ..."

И именно с экономикой, безопасностью, внешней политикой и управляемостью у нас полная жопа. Абсолютная жопа. Наша внешняя политика сейчас -- это лепет младенца.

И насчет Пороха. Институт стратегических исследований Деда летом пришлось реформировать, т.к. большая часть сотрудников вошла в команду Пороха и ушла с ним на выборы. Но нариду "Сваты" с "кварталом" оказались важнее таких людей, как Павленко, Горбулин и его команда. Результат чего теперь и имеем за окном -- жопа во всей красе.
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09.12.2020 10:04 Ответить
И что "не так было сказано", исходя из цитаты? Всё в точности, как я сказал. И да, там ещё наверняка есть продолжение про "Петра Алексеича", которое ты пропустил. По крайней мере, я их читал. Остальные рассуждения про "*опу"- это твои личные инсинуации. Как по мне, "*опа" была, она же и осталась. И ещё. Именно поэтому подавляющее большинство украинцев предпочло "не эрудированного" Вову "эрудированному" вору. Как лучик надежды. Хоть и очень слабый.
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09.12.2020 22:42 Ответить
Это только влажные фантазии. А это факт.

Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 5002
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09.12.2020 22:53 Ответить
Сори, но графики директора рынка Гроси- для меня не есть "факт". Я таких графиков знаешь сколько нарисовать могу? Ещё лучше Гросиных. Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 2900
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10.12.2020 01:49 Ответить
И это факт

Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 369
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09.12.2020 22:55 Ответить
И вот это факт

Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 5043
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09.12.2020 22:57 Ответить
И еще это

Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 6072
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09.12.2020 22:59 Ответить
И еще

Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 8762
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09.12.2020 23:03 Ответить
Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 3746
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09.12.2020 23:04 Ответить
Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 5941
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09.12.2020 23:06 Ответить
Еще продолжим, или достаточно?

- Изя, почему некоторые не видят, что вокруг жопа?
- Потому, Сёма, что некоторым не хватает мужества и мозгов посмотреть этой жопе в глаза!
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09.12.2020 23:08 Ответить
Поважаю старого!!! В добрий час,шановний !!)))
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08.12.2020 23:21 Ответить
Бро, зверни увагу, ми практично в один час, про те ж саме.
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08.12.2020 23:27 Ответить
Зараз це з серії «Кравчук-Фокін».
А треба повертати тих людей, які в період 2014-2019, змогли відновити Армію, і зупинити наступ Россіі.
Турчинова, Порошенка, Полторака, Муженка...
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08.12.2020 23:26 Ответить
Вообще-то дед Горбулин не практик от слова совсем. Не могу его представить в роли управленца. Он типичный системный аналитик.

Владимир Горбулин: Как победить Россию в войне будущего: 7 шагов
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08.12.2020 23:32 Ответить
Отож то й воно !
Зєкоманда капітулянтів робить хитрі і виважені кроки, призначаючи на посади правильних ТЕОРЕТИКІВ.
А час точки неповернення все ближче.
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08.12.2020 23:38 Ответить
Глава наб совета в нынешних условиях -- это как свадебный генерал. Я пока не вижу причин прихода абсолютного теоретика на это место. Кроме как собрать информацию для кого-то. Но это лишь мои домыслы.
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08.12.2020 23:44 Ответить
Це маніпулятивні безпрограшні кроки проросійської партії.
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08.12.2020 23:45 Ответить
Деду в 82 года и с таким реноме абсолютно насрать на чьи-то шаги. С высокой горки. У него есть свои причины и очень-очень неподатливый характер. И пока у меня мало инфы для полноценных выводов. Одни домыслы. Будем посмотреть.
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08.12.2020 23:57 Ответить
Він буде у статусі ялинкової прикраси.
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09.12.2020 00:04 Ответить
Поглядим. Или предвесник скорой смены власти.
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09.12.2020 00:08 Ответить
Сумнівно.
***** і його аналітики, вже зробили висновки з подій 2004-2005 і 2013-2019, і відкоригували плани.
В проект знищення України вкладені мільярди доларів.
Справи дійшли до того, що Россія прийшла до висновку необхідності знищення України, бо в іншому сценарії розвитку, в самій Россіі почнуться процеси дезінтеграції.
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09.12.2020 00:47 Ответить
В 82 навіть Горбулін може бути тільки професором-консультантом з одним неповним робочим днем на тиждень... Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 2226
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08.12.2020 23:40 Ответить
А хто там буде його вислуховувати?
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08.12.2020 23:44 Ответить
Зеле такой советник ни к чему. Ему Коля Оболонский как-раз самое оно.
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09.12.2020 00:10 Ответить
Так ото ж... І всі це розуміють...
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08.12.2020 23:45 Ответить
...смахивает на клятву на крови. зе! подымает всех. ....так очередь и до янека и юща еще подойдет. хотя горбулину и респект!
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08.12.2020 23:48 Ответить
....так очередь и до янека и юща еще подойдет.

Та не в коем случае, та не дай Бог... Только панамского гэцьманна на трон, только хардкор Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 1465
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09.12.2020 06:28 Ответить
Деребан "Укроборонопрома"...Туда ж не просто так "Антонов" отдали....Теперь будут раздавать всем (давно ждущим момента) ПИРОЖКИ....такой случай бывает раз за десятилетие - когда Президента в стране нету и можно грабить не озираясь...Ну а старичками - либо прикрывают грабеж - либо на старости подкинут денег для внуков немножко....
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09.12.2020 09:08 Ответить
 
 