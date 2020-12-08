Горбулін очолив Наглядову раду "Укроборонпрому", - Гусєв
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Академіка Володимира Горбуліна обрано головою Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Головою Наглядової ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт", - написав Гусєв.
Гусєв також повідомив, що до Наглядової ради "Укроборонпрому" входять три особи: Володимир Горбулін, перший заступник міністра стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко та ексдиректор Агентства оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) Ентоні Дж. Тетер.
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Будь ласка, зачекайте...
Псевдосоціологи та псевдоексперти з'являються швидше, ніж ми встигаємо їх зафіксувати в базі, особливо під час виборів. При цьому ми переконані, що наша база має велике суспільне значення.
TEXTY.Org.Ua@TextyOrgUa 9 ч
Друзі, підтримка нашої бази псевдосоціологів потребує витрат, які наше невелике медіа більше не може собі дозволити. Для її постійного оновлення та створення нового інтерфейсу, ми вирішили провести кампанію на Biggggidea https://biggggidea.com/project/baza-psevdosotsiologiv-ta-politichnih-piarnikiv-versiya-20/
Будь ласка, поширте це оголошення!
Кто же как не я, самая старшая из присутствующих здесь ...
Дід навіть не зрозуміє, коли його кинули, а кинули тоді, коли погодився з ними співпрацювати...
Бо призначення цих людей (Бутусов, Горбулін) вже нічого не вирішить.
Система розвалу України, і капітуляції її перед Росією, зараз вже набрала необхідну інерцію.
"...Это и смешно, и трагично. [Американский политолог Збигнев] Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя…"
Горбулин: Я не вижу Зеленского в президентах, это абсолютно виртуальный образ
"...Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением..."
Youtube.
Горбулин: События всего 2018-го показывают, что "русский мир" готовится к походу на Беларусь
"После 2014 года Россия ведет игру с "нулевой суммой" со всеми субъектами, отбрасывая принцип кооперации либо сотрудничества как излишний. Долгое время Беларусь была для всех постсоветских государств витриной того, как может выглядеть роль "союзных" России государств. 2014-й внес радикальные коррективы - витрина больше не нужна (тем более такая - Александр Григорьевич излишне своенравен и провокативен для сателлита). Высокие ставки в игре требуют полного контроля"
Володимир Павлович людина з гострим аналітичним розумом.
Ещё и слезу пустили. И получили результат .
Значит общество не готово взвешивать риски серьезно , значит парламент недоработал законы в отношении КАЧЕСТВА КАНДИДАТОВ
Все залежить від національних еліт.
Потому и политика у нас сейчас более гибкая, чем была раньше. Исходя из НАШИХ нац.интересов. Имею в виду по отношению к той же Беларуси, Турции и т.д. Уверен, что в этом есть заслуга Горбулина.
"...Хотя сложно (и неблагодарно) судить по людям заочно, но похоже на то, что у Зеленского есть как минимум одно важное качество хорошего руководителя - он умеет слушать, даже если ему говорят неприятные вещи (речь не про публичную плоскость - это отдельная история). И способность признавать свои ограниченные познания в вопросах, которыми ему предстоит заниматься на новом посту. Будем честны - вероятность того, что он успеет за пятилетний срок разобраться досконально во всех тонкостях политических процессов, нюансах того, чем тот или иной вид вооружений отличается друг от друга, или запомнить сонмы важных законов, достаточно невелика. Люди, которые голосовали за Петра Алексеевича, всегда будут недовольны уровнем эрудированности Владимира Александровича. И с этим ничего не поделать. Но давайте спросим себя честно - чего мы хотим от этого срока президентства? Думаю, справедливый ответ - безопасности страны, сохранения внешнеполитического курса, решения экономических проблем, роста доверия к власти. И профессионализации управления. ..."
И именно с экономикой, безопасностью, внешней политикой и управляемостью у нас полная жопа. Абсолютная жопа. Наша внешняя политика сейчас -- это лепет младенца.
И насчет Пороха. Институт стратегических исследований Деда летом пришлось реформировать, т.к. большая часть сотрудников вошла в команду Пороха и ушла с ним на выборы. Но нариду "Сваты" с "кварталом" оказались важнее таких людей, как Павленко, Горбулин и его команда. Результат чего теперь и имеем за окном -- жопа во всей красе.
- Изя, почему некоторые не видят, что вокруг жопа?
- Потому, Сёма, что некоторым не хватает мужества и мозгов посмотреть этой жопе в глаза!
А треба повертати тих людей, які в період 2014-2019, змогли відновити Армію, і зупинити наступ Россіі.
Турчинова, Порошенка, Полторака, Муженка...
Владимир Горбулин: Как победить Россию в войне будущего: 7 шагов
Зєкоманда капітулянтів робить хитрі і виважені кроки, призначаючи на посади правильних ТЕОРЕТИКІВ.
А час точки неповернення все ближче.
***** і його аналітики, вже зробили висновки з подій 2004-2005 і 2013-2019, і відкоригували плани.
В проект знищення України вкладені мільярди доларів.
Справи дійшли до того, що Россія прийшла до висновку необхідності знищення України, бо в іншому сценарії розвитку, в самій Россіі почнуться процеси дезінтеграції.
Та не в коем случае, та не дай Бог... Только панамского гэцьманна на трон, только хардкор