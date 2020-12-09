Каналы Медведчука - не враги, мы приветствуем их профессиональную деятельность, - Арестович

Медиа, близкие к куму президента РФ Владимира Путина, пророссийскому политику Виктору Медведчуку, не враги, а представители украинских СМИ, работающие по закону.

Об этом спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович заявил в эфире Громадського радіо, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос, является ли угрозой национальной безопасности концентрация в руках людей, близких к Виктору Медведчуку, "трех каналов, которые дают достаточно спорную информацию", он ответил: "Мы должны ответить на их информирование населения нашим информированием - четким, системным, объяснять народу, что происходит. Я стараюсь сделать такое информирование системным, последовательным. Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, работающих по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые лица, пользуясь их возможностями, доносят искаженную, перекрученную или предвзятую информацию".

Арестович уверен, что "любое медиа знает, что они должны предоставить две точки зрения".

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"Моя задача - обеспечить вторую, другую точку зрения. Когда обвиняют Офис, я должен обеспечить наличие другого голоса. Мы должны работать как государство, моей задачей не является соревнования с медиа любой направленности. Моя задача - обеспечить информирование СМИ и общества о том, что делает президент и Офис Президента", - считает Арестович.

Напомним, на телеканалах "NewsOne", "112" и "ZIK", которые связывают с нардепом от ОПЗЖ, пророссийским политиком и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, пытаются легитимизировать оккупацию Крыма. Также распространяют фейки о деятельности таинственных биолабораторий США, которые "угрожают Украине".