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Новости Политика Украины
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дезинформация (297) Медведчук (1754) пропаганда (3476) СМИ (3786) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121) Арестович Алексей (327)

Каналы Медведчука - не враги, мы приветствуем их профессиональную деятельность, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Каналы Медведчука - не враги, мы приветствуем их профессиональную деятельность, - Арестович

Медиа, близкие к куму президента РФ Владимира Путина, пророссийскому политику Виктору Медведчуку, не враги, а представители украинских СМИ, работающие по закону.

Об этом спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович заявил в эфире Громадського радіо, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос, является ли угрозой национальной безопасности концентрация в руках людей, близких к Виктору Медведчуку, "трех каналов, которые дают достаточно спорную информацию", он ответил: "Мы должны ответить на их информирование населения нашим информированием - четким, системным, объяснять народу, что происходит. Я стараюсь сделать такое информирование системным, последовательным. Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, работающих по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые лица, пользуясь их возможностями, доносят искаженную, перекрученную или предвзятую информацию".

Арестович уверен, что "любое медиа знает, что они должны предоставить две точки зрения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов: СНБО не может повлиять на "телеканалы Медведчука" из-за демократии и свободы слова

"Моя задача - обеспечить вторую, другую точку зрения. Когда обвиняют Офис, я должен обеспечить наличие другого голоса. Мы должны работать как государство, моей задачей не является соревнования с медиа любой направленности. Моя задача - обеспечить информирование СМИ и общества о том, что делает президент и Офис Президента", - считает Арестович.

Напомним, на телеканалах "NewsOne", "112" и "ZIK", которые связывают с нардепом от ОПЗЖ, пророссийским политиком и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, пытаются легитимизировать оккупацию Крыма. Также распространяют фейки о деятельности таинственных биолабораторий США, которые "угрожают Украине".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+103
Лёлик, а если тебя ночью в подворотне ****** по твоей башке гопник и обчистит карманы - это грабеж, или это он тебе просто хотел донести свою точку зрения на твое благосостояние и здоровье???
Дебил, блд...(с)
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09.12.2020 01:09
+101
Серьезно? Может ещё близкий к медведчуку кум тоже не враг?
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09.12.2020 01:09
+90
У Арестовича получается что и Путин отличный парень, просто он против существования Украины как таковой и это всего лишь "другая точка зрения", имеет право.
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09.12.2020 01:14
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Страница 4 из 4
Відвертий ворог України,це друг України🙄
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09.12.2020 14:33 Ответить
консєрва вскрилася і завонялася
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09.12.2020 14:59 Ответить
Телеканали - не вороги, вони просто нормальні слуги, може навіть раби, ворог України - їх власник.
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09.12.2020 15:00 Ответить
Ещё кому-то непонятно, что за существо этот арестович?
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09.12.2020 15:12 Ответить
Арестович деньги отрабатывает. Кто ему платит, тому он и служит.
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09.12.2020 15:18 Ответить
Аристович ты Падло на кого працюэшь Канали Медведчука - не вороги, ми вітаємо їхню професійну діяльність, - Арестович - Цензор.НЕТ 582
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09.12.2020 15:26 Ответить
В Украине , когда не будь будет Украинская власть , чтобы врагов уничтожала,как наши в Иране Канали Медведчука - не вороги, ми вітаємо їхню професійну діяльність, - Арестович - Цензор.НЕТ 6989 Гребаный стыд Канали Медведчука - не вороги, ми вітаємо їхню професійну діяльність, - Арестович - Цензор.НЕТ 260
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09.12.2020 15:29 Ответить
Дожили, мля. Канали Медведчука - не вороги, ми вітаємо їхню професійну діяльність, - Арестович - Цензор.НЕТ 6636
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09.12.2020 15:38 Ответить
Близкие к Медведчуку телеканалы - не враги, но ими пользуются "некоторые лица" для донесения искаженной информации, - Арестович (с)
Скорость политической мимикрии просто запредельная😡
Вероятно уже завтра мы услышим, что российские оккупанты не враги... а наши братья , млт !
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09.12.2020 15:51 Ответить
"Каналы Медведчука - не враги, МЫ? (кум путин, оккупант)
приветствуем их профессиональную деятельность" ПРОТИВ УКРАИНЫ.

Теперь Арестович в их компании, путинские деньги не пахнут...
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09.12.2020 15:53 Ответить
Він в тій компанії вже давно насправді
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09.12.2020 16:03 Ответить
Арестович, ты даже не сепар с какими-то быдло убеждениями, ты просто шлюха!
Иди на кацапский край - там больше денег дадут на всяких так шоу. Говноэксперт - шлюха...
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09.12.2020 15:57 Ответить
"Каналы Медведчука - не враги, мы приветствуем их профессиональную деятельность" бывший приличный человек, а ныне ссучившийся за бабки Арестович
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09.12.2020 15:58 Ответить
Єзуїт каже як його навчили, Люся віджигає
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09.12.2020 16:02 Ответить
У грудні 2017 року Олексій Арестович написав на фейсбуку допис, в якому «зізнався, що брехав, починаючи з весни 2014 року», вдаючи з себе патріота України і людину, яку цікавить національне питання й самовизначення, тому що це було актуально в контексті російської агресії:
«Я - НЕ ПАРІОТ. Причому, не тільки України, а й будь-якої національної держави, як такої. Я патріот "5-го проекту", проекту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського
На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/-в, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу.
Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферизму. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені особисто - нецікаво.
Саме тому, я повертаюся на ту мову, якою мені зручніше говорити.
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09.12.2020 16:02 Ответить
Арестович:
Украина постепенно выходит из кризиса и реформируется. Положительная динамика изменений свидетельствует о том, что к 2021 году Украину будет не узнать.
https://www.youtube.com/watch?v=CtLJ_yyUE_U

Да, вашими, подонки, стараниями Украина перестает быть Украиной и становится Малороссией. Это ваша с кумом Путина цель
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09.12.2020 16:09 Ответить
Украину уже и сейчас не узнать, прошел всего лишь год...
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09.12.2020 19:39 Ответить
Арестович: По Олегу Татарову.
Вымогатели немедленных решений, которые «..все видят».
У меня для вас сюрприз - ничего вы не видите, потому что не можете видеть.
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09.12.2020 16:12 Ответить
Арестович:
Вчера, когда меня представляли в новой должности, Министр обороны и Главнокомандующий ВСУ пожали друг другу руки, а Руководитель Офиса Президента Украины
А.Ермак подчеркнул, что мы - единая команда и работаем вместе
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09.12.2020 16:15 Ответить
Фейкорестович мнит себя Макиавелли))))
Насекомое, тот хоть имел острый ум, в отличие от тебя, понтовитого тупицы.
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09.12.2020 16:16 Ответить
Аромат бздячого нарциса неподражаєм особливо при пробудженні...
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09.12.2020 16:18 Ответить
Одно забавно, что тех, кто поддержал Зеленского в 2019 году, Алексей называл животными и холопами, а теперь Лёша в команде Зеленского
https://news.hvylya.net/218287-trepeshchi-rossiya-romanenko-prokommentiroval-prihod-arestovicha-v-tkg
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09.12.2020 16:22 Ответить
Хуже открытого врага ( медведчука), скрытый враг (арестович) .Вывод по двум последним заявлениям .
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09.12.2020 16:29 Ответить
Нет слов для выражения...
Если Мудачук не враг, тогда я испансикий летчик
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09.12.2020 16:32 Ответить
Арестович:
Основная задача армии - НЕ воевать, а предотвращать войны
https://bbf.ru/quotes/?author=33001
Вам это не напоминает цитату «величайшего лидера современности» : Надо просто перестать стрелять?
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09.12.2020 16:44 Ответить
Абсолютно проросійські телеканали, а їх є більше ніж назвав цей мудак виявляється не вороги а альтернативна точка зору. Наступний очікуваний ´´вихлоп´´ цього ублюдка, що росія то країна не ворог, а держава з її поглядами на існування України які треба зрозуміти і обговорювати. Ви знаєте люди, що нам не треба зовнішніх ворогів якщо такі арестовичі нищать Україну з середини. Ганьба. І СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!
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09.12.2020 16:48 Ответить



Что, изобрели новый способ воевать ? Не сжигая и без жертв?
Штирлиц
"Семнадцать мгновений весны"
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09.12.2020 16:51 Ответить


Если мы хотим пользоваться миром, приходится сражаться
Цицерон
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09.12.2020 17:00 Ответить
І ще одно запроденець
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09.12.2020 17:20 Ответить
Эту гниду арестовича, давно уже надо было арестовать, мразь конченая!
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09.12.2020 17:25 Ответить
Дристович
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09.12.2020 17:29 Ответить
двуликий янус...точніше анус..
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09.12.2020 17:27 Ответить
Геть з козачого намету
Всiх пIдступних фейкометiв.
Змова, зрада, забобони Зброя цих пропагандонiв!
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09.12.2020 17:38 Ответить
Я знаю тільки одне - поки не викорчуємо "українських" малороських гнид, Україна процвітати ніколи не буде.
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09.12.2020 18:00 Ответить
Арестович! Согласно моей доктрине я бы посадил тебя на шконку лет на 5.Дубина ты стоеросовая. А медведчука выгнать из Украины вместе с бебехами, курвой и жополизами!
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09.12.2020 18:02 Ответить
ух как быстро переобулся, чепухан.
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09.12.2020 18:10 Ответить
А де наш колишній Арестович??
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09.12.2020 18:35 Ответить
У минулому.
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12.12.2020 09:43 Ответить
Не переобулся а насосал, смотри не перепутай!
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09.12.2020 18:37 Ответить
ухах))) да... днішча поўнае
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09.12.2020 18:41 Ответить
Постоял рядом с ермаком, шекели зашуршали в кармане, и превратился в бендюха.
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09.12.2020 18:43 Ответить
Угу. Не вороги. І ведмедчук - не ворог. Угу. І його кум, котрий *****, теж не ворог. Угу. І місяць в небі зроблено з соленого сиру...
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09.12.2020 18:49 Ответить
- вы видели как хорошо живет Арестович?
- какой Арестович?
- да, в принципе, любой.
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09.12.2020 19:31 Ответить
Арестович зажег не падецки....Тож еще вчера крыл мертвечука и ко? А теперь сделал резкий поворот,оверштаг! И что послужило тому причиной? Тут долго гадать не приходится...мертвечук спокусив, як змий Адама....только не яблоком а деньгами...Ну вот Арестович и запел по новому,по пуцински...Сколько то денег дали? Мно-о-го! Арестович бы дешево не продался,нет!
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09.12.2020 19:32 Ответить
А где он крыл мертвечука? Как видео называется? Хочется глянуть.
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12.12.2020 09:46 Ответить
и каналы дали и мертвячук и ФСБ Путина дали.
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13.12.2020 00:20 Ответить
не простая карамелька- леденец-петушок)
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09.12.2020 19:49 Ответить
Здається ЗМІ вас знову обмануло. Арестович оно пише:
Если вы будете продолжать так бурно реагировать на провокационные заголовки, я начинаю опасаться за вашу нервную систему.Ее может не хватить.

Или вы маленькие дети, которые не понимают, как формируется и подаётся заголовок, чтобы он был кликабельным?..

Тогда давайте я Вам помогу: они создаются вне всяких канонов журналисткой этики, и в борьбе за Ваше нажатие все средства считаются допустимыми.

Если Вы хотите узнать, что было сказано на самом деле, читайте не заголовки и трактовки, а прямую речь, которая приводится в кавычках.
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09.12.2020 20:08 Ответить
Раньше там были тяжёлые , но ещё смотрибельные ток-шоу . Туда приглашали свободовцев и Нацкорпус , Гриценко и бютовцев ... Т.е. там ещё можно было слышать хоть какую-то альтернативную мысль .
Сейчас всё "почистили" и эти аналы сталы похожи как близнецы-братья на скобеевские гавкалки и "соловьиный помёт" . Оне даже на ютьюбе заблокировали возможность комментов .
Пример - сейчас идёт "Украинский формат" на Нюсуване ... так там 5 ЖОПОлехаймовцев и ещё две придворные единицы типа "экспёрдов" .

Я отключил даже как фон ... стошнило , хотя очень терпим к альтенативе !
От их "Спутник-Ви" стошнило !
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09.12.2020 21:10 Ответить
1.Алексей Арестович своими передачами произвёл на меня впечатление умного, образованного, компетентного человека, надеюсь, патриота Украины. Были у меня некоторые вопросы, требующие уточнения, но это нормально. 2.С утверждениями А.Арестовича: «Медиа, близкие к куму президента РФ Владимира Путина, пророссийскому политику Виктору Медведчуку, не враги, а представители украинских СМИ, работающие по закону», я не согласен на следующих основаниях.
3.Украина фактически является воюющей страной. В условиях войны принцип свободы слова необходимо ограничивать, и он бывает ограничен. Во время Великой Отечественной/Второй мировой войны речи Геббельса и Гитлера не транслировались.
4.Пропаганда идей противника оказывает сильное воздействие на людей, не имеющих иммунитета, не привыкших задавать себе вопрос о достоверности информации, не умеющих проверять информацию, не знающих соотношений причина-следствие.
5.Ярким примером воздействия на массового зрителя телевизонной неявной и явной пропаганды, оплаченной олигархатом, является избрание президентом Украины Владимира Зеленского - человека, не имеющего никаких данных для названной должности.
6.Представители украинских СМИ, список которых известен, нарушают закон.
7.Медведчук через жену финансируется Россией, которая выделила ей крупные активы в разработке сибирской нефти. Медведчук есть типичный и преступный агент на содержании иностранной державы.
8.Медведчук проповедует союз с Россией, так как «только ей нужна наша продукция». Иначе говоря, Медведчук предлагает законсервировать отсталость, не улучшать конкурентноспособность и качество украинской продукции.
9.То же касается и каналов, принадлежащих олигархам.
10.Арестович собирается противодействовать словом врагам Украины? А он располагает сравнимыми ресурсами? - Думаю, нет. Имеют проукраинские силы / Европейская Солидарность / проевропейское гражданское общество сравнимые с врагами финансовые, интеллектуальные, юридические ресурсы? - Очевидно, в данный момент нет. Однако. Могут ли победить? - Да. Нужна политическая воля.
11.Необходимо вырвать у антиевропейской змеи ядовитое дезинформационное жало. Спокойно и по закону в воюющей, подвергшейся агрессии, стране, - лишать лицензии.
12.Не решитесь? - Потеряете государственность или отбросите Украину назад ещё лет на 50.
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09.12.2020 22:05 Ответить
Козир-Дєрьмак хто за освітою - дипломат , у чому себе реалізовував - раб 3-х скликань ВР депутата кавказця у ВР з клану дружбанів уХйла у Партії Регіонів та невдалий продюсер-кінщик нікому невідомих кіношок . Арестович - за освітою військовий спецслужб та за призванням Люся кіношна діва . Когось дивує це спарення? А що в них на темній стороні біографії, доречі Люся вчився в Одесі ... історія нам розповість трохи пізніше.
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10.12.2020 00:51 Ответить
Ці каканали дивляться тільки ті, кому подобається ЛАПША на ВУХАХ!
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09.12.2020 22:19 Ответить
Канали Медведчука - не вороги, ми вітаємо їхню професійну діяльність, - Арестович - Цензор.НЕТ 6845
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09.12.2020 22:35 Ответить
Ради прикола набрал в Гугл Арестович Люся. И очень удивился. Арестович играет телку точно с такими же интонациями и подачей как он озвучивает свои экспердные опусы. Актер он точно очень плохой перевоплощаться совершенно не умеет, женщину вернее тарнсвеста сыграть не смог. Наверно через жопу попал в Ыстеблишмент, в образе Люси видно что Арестович гей причем типичный, обычный рядовой гей, коих в Киеве легион.
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09.12.2020 22:55 Ответить
Еще бы гитлера мнение доносили народу при сталине , как альтернативу... Однозначно , мертветчуки и его прихлебаи не в то время родились...
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09.12.2020 22:58 Ответить
Я сформулював би це трохи інакше: ведмедчуки - то чекісти зразка 1926 року, котрі невідомо чому існують тут і зараз.
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09.12.2020 23:19 Ответить
Всё верно сказал. Нельзя же сказать в демократической стране "каналы-враги".
Хотя медведчук - враг.
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09.12.2020 23:26 Ответить
Им прокацапские каналы не враги, им враги украинские каналы "Прямой" ,"5", "Еспрессо"...
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10.12.2020 00:41 Ответить
Продался Арестович. А жаль, хороший был человек...
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12.12.2020 09:41 Ответить
трижды продался. если Фокин старикан, комуняка и дурак, то Аферистович чистый подлец и предатель. Карма и бумеранг его достанут.
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13.12.2020 00:15 Ответить
Каналы Медведчука очень даже профессионально пропагандируют свержение как персонально проотвечавшегося падлюки ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, так и всего паскудного ЗЕ-шапито. Достаточно весьма непродолжительного времени просмотра вышеупомянутых каналов, как лично среди меня возникает непреодолимое желание идти крушить рыла и вырывать кадыки всем подряд гнусным шимпанЗЕ из мерзкого ЗЕ-балагана.
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28.12.2020 02:14 Ответить
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