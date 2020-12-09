Каналы Медведчука - не враги, мы приветствуем их профессиональную деятельность, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Медиа, близкие к куму президента РФ Владимира Путина, пророссийскому политику Виктору Медведчуку, не враги, а представители украинских СМИ, работающие по закону.
Об этом спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович заявил в эфире Громадського радіо, сообщает Цензор.НЕТ.
На вопрос, является ли угрозой национальной безопасности концентрация в руках людей, близких к Виктору Медведчуку, "трех каналов, которые дают достаточно спорную информацию", он ответил: "Мы должны ответить на их информирование населения нашим информированием - четким, системным, объяснять народу, что происходит. Я стараюсь сделать такое информирование системным, последовательным. Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, работающих по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые лица, пользуясь их возможностями, доносят искаженную, перекрученную или предвзятую информацию".
Арестович уверен, что "любое медиа знает, что они должны предоставить две точки зрения".
"Моя задача - обеспечить вторую, другую точку зрения. Когда обвиняют Офис, я должен обеспечить наличие другого голоса. Мы должны работать как государство, моей задачей не является соревнования с медиа любой направленности. Моя задача - обеспечить информирование СМИ и общества о том, что делает президент и Офис Президента", - считает Арестович.
Напомним, на телеканалах "NewsOne", "112" и "ZIK", которые связывают с нардепом от ОПЗЖ, пророссийским политиком и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, пытаются легитимизировать оккупацию Крыма. Также распространяют фейки о деятельности таинственных биолабораторий США, которые "угрожают Украине".
Пожалуйста, подождите...
Скорость политической мимикрии просто запредельная😡
Вероятно уже завтра мы услышим, что российские оккупанты не враги... а наши братья , млт !
приветствуем их профессиональную деятельность" ПРОТИВ УКРАИНЫ.
Теперь Арестович в их компании, путинские деньги не пахнут...
Иди на кацапский край - там больше денег дадут на всяких так шоу. Говноэксперт - шлюха...
«Я - НЕ ПАРІОТ. Причому, не тільки України, а й будь-якої національної держави, як такої. Я патріот "5-го проекту", проекту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського
На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/-в, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу.
Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферизму. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені особисто - нецікаво.
Саме тому, я повертаюся на ту мову, якою мені зручніше говорити.
Украина постепенно выходит из кризиса и реформируется. Положительная динамика изменений свидетельствует о том, что к 2021 году Украину будет не узнать.
https://www.youtube.com/watch?v=CtLJ_yyUE_U
Да, вашими, подонки, стараниями Украина перестает быть Украиной и становится Малороссией. Это ваша с кумом Путина цель
Вымогатели немедленных решений, которые «..все видят».
У меня для вас сюрприз - ничего вы не видите, потому что не можете видеть.
Вчера, когда меня представляли в новой должности, Министр обороны и Главнокомандующий ВСУ пожали друг другу руки, а Руководитель Офиса Президента Украины
А.Ермак подчеркнул, что мы - единая команда и работаем вместе
Насекомое, тот хоть имел острый ум, в отличие от тебя, понтовитого тупицы.
https://news.hvylya.net/218287-trepeshchi-rossiya-romanenko-prokommentiroval-prihod-arestovicha-v-tkg
Если Мудачук не враг, тогда я испансикий летчик
Основная задача армии - НЕ воевать, а предотвращать войны
https://bbf.ru/quotes/?author=33001
Вам это не напоминает цитату «величайшего лидера современности» : Надо просто перестать стрелять?
Что, изобрели новый способ воевать ? Не сжигая и без жертв?
Штирлиц
"Семнадцать мгновений весны"
Если мы хотим пользоваться миром, приходится сражаться
Цицерон
Всiх пIдступних фейкометiв.
Змова, зрада, забобони Зброя цих пропагандонiв!
"українських"малороських гнид, Україна процвітати ніколи не буде.
- какой Арестович?
- да, в принципе, любой.
Если вы будете продолжать так бурно реагировать на провокационные заголовки, я начинаю опасаться за вашу нервную систему.Ее может не хватить.
Или вы маленькие дети, которые не понимают, как формируется и подаётся заголовок, чтобы он был кликабельным?..
Тогда давайте я Вам помогу: они создаются вне всяких канонов журналисткой этики, и в борьбе за Ваше нажатие все средства считаются допустимыми.
Если Вы хотите узнать, что было сказано на самом деле, читайте не заголовки и трактовки, а прямую речь, которая приводится в кавычках.
Сейчас всё "почистили" и эти аналы сталы похожи как близнецы-братья на скобеевские гавкалки и "соловьиный помёт" . Оне даже на ютьюбе заблокировали возможность комментов .
Пример - сейчас идёт "
Украинскийформат" на Нюсуване ... так там 5 ЖОПОлехаймовцев и ещё две придворные единицы типа "экспёрдов" .
Я отключил даже как фон ... стошнило , хотя очень терпим к альтенативе !
От их "Спутник-Ви" стошнило !
3.Украина фактически является воюющей страной. В условиях войны принцип свободы слова необходимо ограничивать, и он бывает ограничен. Во время Великой Отечественной/Второй мировой войны речи Геббельса и Гитлера не транслировались.
4.Пропаганда идей противника оказывает сильное воздействие на людей, не имеющих иммунитета, не привыкших задавать себе вопрос о достоверности информации, не умеющих проверять информацию, не знающих соотношений причина-следствие.
5.Ярким примером воздействия на массового зрителя телевизонной неявной и явной пропаганды, оплаченной олигархатом, является избрание президентом Украины Владимира Зеленского - человека, не имеющего никаких данных для названной должности.
6.Представители украинских СМИ, список которых известен, нарушают закон.
7.Медведчук через жену финансируется Россией, которая выделила ей крупные активы в разработке сибирской нефти. Медведчук есть типичный и преступный агент на содержании иностранной державы.
8.Медведчук проповедует союз с Россией, так как «только ей нужна наша продукция». Иначе говоря, Медведчук предлагает законсервировать отсталость, не улучшать конкурентноспособность и качество украинской продукции.
9.То же касается и каналов, принадлежащих олигархам.
10.Арестович собирается противодействовать словом врагам Украины? А он располагает сравнимыми ресурсами? - Думаю, нет. Имеют проукраинские силы / Европейская Солидарность / проевропейское гражданское общество сравнимые с врагами финансовые, интеллектуальные, юридические ресурсы? - Очевидно, в данный момент нет. Однако. Могут ли победить? - Да. Нужна политическая воля.
11.Необходимо вырвать у антиевропейской змеи ядовитое дезинформационное жало. Спокойно и по закону в воюющей, подвергшейся агрессии, стране, - лишать лицензии.
12.Не решитесь? - Потеряете государственность или отбросите Украину назад ещё лет на 50.
Хотя медведчук - враг.