Канали Медведчука - не вороги, ми вітаємо їхню професійну діяльність, - Арестович

Медіа, близькі до кума президента РФ Володимира Путіна, проросійського політика Віктора Медведчука, не вороги, а представники українських ЗМІ, що працюють за законом.

Про це спікер делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, позаштатний радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки і оборони Олексій Арестович заявив в ефірі Громадського радіо, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання, чи є загрозою національній безпеці концентрація в руках людей, близьких до Віктора Медведчука, "трьох каналів, які дають доволі спірну інформацію", він відповів: "Ми маємо відповісти на їхнє інформування населення нашим інформуванням – чітким, системним, пояснювати народу, що відбувається. Я намагаюсь зробити таке інформування системним, послідовним. Вони не є нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють згідно із законом. Ми вітаємо їхню професійну діяльність. Інша справа, що деякі особи, користуючись їхніми можливостями, доносять викривлену, перекручену або упереджену інформацію".

Арестович впевнений, що "будь-яке медіа знає, що вони мають надати дві точки зору".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: РНБО не може вплинути на "телеканали Медведчука" через демократію і свободу слова

"Моє завдання – забезпечити другу, іншу точку зору. Коли звинувачують Офіс, я маю забезпечити наявність іншого голосу. Ми маємо працювати як держава, моїм завданням не є змагання з медіа будь-якої спрямованості. Моє завдання - забезпечити інформування ЗМІ та суспільства про те, що робить президент та Офіс Президента", - вважає Арестович.

Нагадаємо, на телеканалах "NewsOne", "112" та "ZIK", які пов’язують з нардепом від ОПЗЖ, проросійським політиком та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком, намагаються легітимізувати окупацію Криму. Також поширюють фейки про діяльність таємничих біолабораторій США, які "загрожують Україні".