Канали Медведчука - не вороги, ми вітаємо їхню професійну діяльність, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Медіа, близькі до кума президента РФ Володимира Путіна, проросійського політика Віктора Медведчука, не вороги, а представники українських ЗМІ, що працюють за законом.
Про це спікер делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, позаштатний радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки і оборони Олексій Арестович заявив в ефірі Громадського радіо, повідомляє Цензор.НЕТ.
На запитання, чи є загрозою національній безпеці концентрація в руках людей, близьких до Віктора Медведчука, "трьох каналів, які дають доволі спірну інформацію", він відповів: "Ми маємо відповісти на їхнє інформування населення нашим інформуванням – чітким, системним, пояснювати народу, що відбувається. Я намагаюсь зробити таке інформування системним, послідовним. Вони не є нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють згідно із законом. Ми вітаємо їхню професійну діяльність. Інша справа, що деякі особи, користуючись їхніми можливостями, доносять викривлену, перекручену або упереджену інформацію".
Арестович впевнений, що "будь-яке медіа знає, що вони мають надати дві точки зору".
"Моє завдання – забезпечити другу, іншу точку зору. Коли звинувачують Офіс, я маю забезпечити наявність іншого голосу. Ми маємо працювати як держава, моїм завданням не є змагання з медіа будь-якої спрямованості. Моє завдання - забезпечити інформування ЗМІ та суспільства про те, що робить президент та Офіс Президента", - вважає Арестович.
Нагадаємо, на телеканалах "NewsOne", "112" та "ZIK", які пов’язують з нардепом від ОПЗЖ, проросійським політиком та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком, намагаються легітимізувати окупацію Криму. Також поширюють фейки про діяльність таємничих біолабораторій США, які "загрожують Україні".
Будь ласка, зачекайте...
Скорость политической мимикрии просто запредельная😡
Вероятно уже завтра мы услышим, что российские оккупанты не враги... а наши братья , млт !
приветствуем их профессиональную деятельность" ПРОТИВ УКРАИНЫ.
Теперь Арестович в их компании, путинские деньги не пахнут...
Иди на кацапский край - там больше денег дадут на всяких так шоу. Говноэксперт - шлюха...
«Я - НЕ ПАРІОТ. Причому, не тільки України, а й будь-якої національної держави, як такої. Я патріот "5-го проекту", проекту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського
На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/-в, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу.
Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферизму. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені особисто - нецікаво.
Саме тому, я повертаюся на ту мову, якою мені зручніше говорити.
Украина постепенно выходит из кризиса и реформируется. Положительная динамика изменений свидетельствует о том, что к 2021 году Украину будет не узнать.
https://www.youtube.com/watch?v=CtLJ_yyUE_U
Да, вашими, подонки, стараниями Украина перестает быть Украиной и становится Малороссией. Это ваша с кумом Путина цель
Вымогатели немедленных решений, которые «..все видят».
У меня для вас сюрприз - ничего вы не видите, потому что не можете видеть.
Вчера, когда меня представляли в новой должности, Министр обороны и Главнокомандующий ВСУ пожали друг другу руки, а Руководитель Офиса Президента Украины
А.Ермак подчеркнул, что мы - единая команда и работаем вместе
Насекомое, тот хоть имел острый ум, в отличие от тебя, понтовитого тупицы.
https://news.hvylya.net/218287-trepeshchi-rossiya-romanenko-prokommentiroval-prihod-arestovicha-v-tkg
Если Мудачук не враг, тогда я испансикий летчик
Основная задача армии - НЕ воевать, а предотвращать войны
https://bbf.ru/quotes/?author=33001
Вам это не напоминает цитату «величайшего лидера современности» : Надо просто перестать стрелять?
Что, изобрели новый способ воевать ? Не сжигая и без жертв?
Штирлиц
"Семнадцать мгновений весны"
Если мы хотим пользоваться миром, приходится сражаться
Цицерон
Всiх пIдступних фейкометiв.
Змова, зрада, забобони Зброя цих пропагандонiв!
"українських"малороських гнид, Україна процвітати ніколи не буде.
- какой Арестович?
- да, в принципе, любой.
Если вы будете продолжать так бурно реагировать на провокационные заголовки, я начинаю опасаться за вашу нервную систему.Ее может не хватить.
Или вы маленькие дети, которые не понимают, как формируется и подаётся заголовок, чтобы он был кликабельным?..
Тогда давайте я Вам помогу: они создаются вне всяких канонов журналисткой этики, и в борьбе за Ваше нажатие все средства считаются допустимыми.
Если Вы хотите узнать, что было сказано на самом деле, читайте не заголовки и трактовки, а прямую речь, которая приводится в кавычках.
Сейчас всё "почистили" и эти аналы сталы похожи как близнецы-братья на скобеевские гавкалки и "соловьиный помёт" . Оне даже на ютьюбе заблокировали возможность комментов .
Пример - сейчас идёт "
Украинскийформат" на Нюсуване ... так там 5 ЖОПОлехаймовцев и ещё две придворные единицы типа "экспёрдов" .
Я отключил даже как фон ... стошнило , хотя очень терпим к альтенативе !
От их "Спутник-Ви" стошнило !
3.Украина фактически является воюющей страной. В условиях войны принцип свободы слова необходимо ограничивать, и он бывает ограничен. Во время Великой Отечественной/Второй мировой войны речи Геббельса и Гитлера не транслировались.
4.Пропаганда идей противника оказывает сильное воздействие на людей, не имеющих иммунитета, не привыкших задавать себе вопрос о достоверности информации, не умеющих проверять информацию, не знающих соотношений причина-следствие.
5.Ярким примером воздействия на массового зрителя телевизонной неявной и явной пропаганды, оплаченной олигархатом, является избрание президентом Украины Владимира Зеленского - человека, не имеющего никаких данных для названной должности.
6.Представители украинских СМИ, список которых известен, нарушают закон.
7.Медведчук через жену финансируется Россией, которая выделила ей крупные активы в разработке сибирской нефти. Медведчук есть типичный и преступный агент на содержании иностранной державы.
8.Медведчук проповедует союз с Россией, так как «только ей нужна наша продукция». Иначе говоря, Медведчук предлагает законсервировать отсталость, не улучшать конкурентноспособность и качество украинской продукции.
9.То же касается и каналов, принадлежащих олигархам.
10.Арестович собирается противодействовать словом врагам Украины? А он располагает сравнимыми ресурсами? - Думаю, нет. Имеют проукраинские силы / Европейская Солидарность / проевропейское гражданское общество сравнимые с врагами финансовые, интеллектуальные, юридические ресурсы? - Очевидно, в данный момент нет. Однако. Могут ли победить? - Да. Нужна политическая воля.
11.Необходимо вырвать у антиевропейской змеи ядовитое дезинформационное жало. Спокойно и по закону в воюющей, подвергшейся агрессии, стране, - лишать лицензии.
12.Не решитесь? - Потеряете государственность или отбросите Украину назад ещё лет на 50.
Хотя медведчук - враг.