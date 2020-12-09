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Наблюдатели ОБСЕ за сутки насчитали 28 нарушений перемирия на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Наблюдатели ОБСЕ за сутки насчитали 28 нарушений перемирия на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 28 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневном отчете № 292/2020, опубликованном в 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 28 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 выстрелов из стрелкового оружия севернее н. п. Веселое (неподконтрольный правительству, 9 км к северо-западу от Донецка) и 3 взрыва неопределенного происхождения днем 7 декабря в районе к югу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка). За предыдущие сутки в этой области было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, включая 7 очередей и выстрелов из стрелкового оружия вблизи ДФС. В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. За предыдущие сутки в этой области было зафиксировано 8 таких нарушений (взрывы неопределенного происхождения)", - говорится в сообщении.

В СММ отмечают, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 3 246 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 1 347 взрывов, 110 пролетевших неопределенных боеприпасов, 37 вспышек дульного пламени, 38 осветительных ракет, а также 1 714 очередей и выстрелов).

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
А почему ОБСЕ не сообщает - с какой стороны были нарушения?
Я ни разу не видела в сообщениях .... Наблюдатели ОБСЕ за сутки насчитали 28 нарушений перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 4969
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09.12.2020 05:41
+3
А ти думаєшь с какой?
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09.12.2020 06:34
+2
А у штабі кажуть, що ОБСЄ бреше, і порушень не було.
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09.12.2020 04:17
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А у штабі кажуть, що ОБСЄ бреше, і порушень не було.
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09.12.2020 04:17 Ответить
А почему ОБСЕ не сообщает - с какой стороны были нарушения?
Я ни разу не видела в сообщениях .... Наблюдатели ОБСЕ за сутки насчитали 28 нарушений перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 4969
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09.12.2020 05:41 Ответить
Они по протоколу просто вуайеристы.. короче, любят только наблюдать.
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09.12.2020 06:02 Ответить
Я специально читаю отчёты ОБСЕ на их сайте и везде пишут взрывы"неопределенного происхождения".... Спостерігачі ОБСЄ за добу нарахували 28 порушень перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 7262 Когда же они собираются определять это происхождение???💙💛
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13.12.2020 08:36 Ответить
А ти думаєшь с какой?
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09.12.2020 06:34 Ответить
а ты?
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09.12.2020 09:14 Ответить
Я-то знаю,но ....к сожалению,моё оэвучивание останется в комменте на каком-то ресурсе,а то что пишет в отчётах ОБСЕ читают все правительства. Необходимо озвучивание стороны,нарушающей режим тишины! А то как Зе - не называл сторону,.воюющую с Украиной .Кстати , я убеждённая прохобендеровка с 14 года!!!!😋😀💙💛 СЛАВА УКРАИНЕ! КРЫМ ЭТО УКРАИНА!!!
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13.12.2020 08:27 Ответить
ОБСЕ тридцать лет выражает и будет выражать озабоченность (вместе с российскими фюрерами)....по Карабаху..... 02.12.2020. Главы делегаций России, Франции и США, сопредседательствующих в Минской группе ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса, потребовали вывести всех иностранных наемников с территории Нагорного Карабаха.

Подписано от имени министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна,
https://www.osce.org/minsk-group/472419
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09.12.2020 06:00 Ответить
Рюсский мир ДАУНбасса хочет назад в Украину...,флаги РАБссии пристущены в ДАУНетске и ЛОХанске....,видать траур на РАБссии,типа Северный поток хоронят... Наблюдатели ОБСЕ за сутки насчитали 28 нарушений перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 3995Южный потопил Эрдоган,Северный братан Трамп...,представляю что сделает Байден... Наблюдатели ОБСЕ за сутки насчитали 28 нарушений перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 3787
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09.12.2020 06:58 Ответить
А в штабе ОС насчитали только одно. Кто- то явно лжет. И это не ОБСЕ.
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09.12.2020 09:24 Ответить
 
 