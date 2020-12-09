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Спостерігачі ОБСЄ за добу нарахували 28 порушень перемир'я на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спостерігачі ОБСЄ за добу нарахували 28 порушень перемир'я на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 28 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться в щоденному звіті № 292/2020, опублікованому 8 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 28 порушень режиму припинення вогню, зокрема 12 пострілів зі стрілецької зброї на північ від н. п. Веселе (непідконтрольний уряду, 9 км на північний захід від Донецька) і 3 вибухи невизначеного походження вдень 7 грудня в районі на південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька). За попередню добу в цій області було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, зокрема 7 черг і пострілів зі стрілецької зброї поблизу ДФС. У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередню добу в цій області було зафіксовано 8 таких порушень (вибухи невизначеного походження)", - йдеться в повідомленні.

У СММ зазначають, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 3246 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 1347 вибухів, 110 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 37 спалахів дульного полум'я, 38 освітлювальних ракет, а також 1714 черг і пострілів).

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
А почему ОБСЕ не сообщает - с какой стороны были нарушения?
Я ни разу не видела в сообщениях .... Наблюдатели ОБСЕ за сутки насчитали 28 нарушений перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 4969
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09.12.2020 05:41
+3
А ти думаєшь с какой?
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09.12.2020 06:34
+2
А у штабі кажуть, що ОБСЄ бреше, і порушень не було.
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09.12.2020 04:17
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А у штабі кажуть, що ОБСЄ бреше, і порушень не було.
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09.12.2020 04:17 Відповісти
А почему ОБСЕ не сообщает - с какой стороны были нарушения?
Я ни разу не видела в сообщениях .... Наблюдатели ОБСЕ за сутки насчитали 28 нарушений перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 4969
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09.12.2020 05:41 Відповісти
Они по протоколу просто вуайеристы.. короче, любят только наблюдать.
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09.12.2020 06:02 Відповісти
Я специально читаю отчёты ОБСЕ на их сайте и везде пишут взрывы"неопределенного происхождения".... Спостерігачі ОБСЄ за добу нарахували 28 порушень перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 7262 Когда же они собираются определять это происхождение???💙💛
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13.12.2020 08:36 Відповісти
А ти думаєшь с какой?
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09.12.2020 06:34 Відповісти
а ты?
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09.12.2020 09:14 Відповісти
Я-то знаю,но ....к сожалению,моё оэвучивание останется в комменте на каком-то ресурсе,а то что пишет в отчётах ОБСЕ читают все правительства. Необходимо озвучивание стороны,нарушающей режим тишины! А то как Зе - не называл сторону,.воюющую с Украиной .Кстати , я убеждённая прохобендеровка с 14 года!!!!😋😀💙💛 СЛАВА УКРАИНЕ! КРЫМ ЭТО УКРАИНА!!!
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13.12.2020 08:27 Відповісти
ОБСЕ тридцать лет выражает и будет выражать озабоченность (вместе с российскими фюрерами)....по Карабаху..... 02.12.2020. Главы делегаций России, Франции и США, сопредседательствующих в Минской группе ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса, потребовали вывести всех иностранных наемников с территории Нагорного Карабаха.

Подписано от имени министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна,
https://www.osce.org/minsk-group/472419
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09.12.2020 06:00 Відповісти
Рюсский мир ДАУНбасса хочет назад в Украину...,флаги РАБссии пристущены в ДАУНетске и ЛОХанске....,видать траур на РАБссии,типа Северный поток хоронят... Наблюдатели ОБСЕ за сутки насчитали 28 нарушений перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 3995Южный потопил Эрдоган,Северный братан Трамп...,представляю что сделает Байден... Наблюдатели ОБСЕ за сутки насчитали 28 нарушений перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 3787
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09.12.2020 06:58 Відповісти
А в штабе ОС насчитали только одно. Кто- то явно лжет. И это не ОБСЕ.
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09.12.2020 09:24 Відповісти
 
 