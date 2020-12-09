Главный инфекционист США Фаучи предупредил о возможном наложении волн коронавируса

Главный инфекционный врач США доктор Энтони Фаучи предупреждает о возможном росте случаев коронавируса, что наложится на существующее рост случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки" об этом он ообщил во время пресс-конференции в Нью-Йорке с губернатором Эндрю Куомо.

"Если мы не будем прислушиваться к мероприятиям по охране общественного здоровья, которые мы должны выполнять, тогда к середине января мы можем оказаться в ситуации, когда дела очень ухудшатся. Не только в штате Нью-Йорк, но в любом штате или в городе, где есть похожие проблемы", - заявил Фаучи

Миллионы американцев путешествовали во время празднования Дня благодарения, несмотря на предостережения медиков и экспертов.

В США в последнее время растет количество новых случаев заражения коронавируса, впрочем эксперты опасаются, что этот рост удвоится, если жители будут собираться большими компаниями на Рождество и Ханнуку.

Напомним, Нью-Йорк в середине сентября возобновил работу школ. С тех пор 1740 учеников и 2240 учителей заболели COVID-19.

В ноябре школы снова закрыли. С понедельника, 7 декабря, Нью-Йорк снова открыл школьные двери.

"Это хороший день для города Нью-Йорк, даже если это на жестком фоне", - заявил мэр Нью-Йорка Билл де-Блазио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даже после вакцинации от COVID-19 желательно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, - главный инфекционист США Фаучи

С воскресенья Калифорния начала вводить новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса.

В воскресенье в штате обнаружили 30 000 новых случаев заболеваний - самый высокий показатель заболеваний в штате за один день.

Ранее самым высоким показателем заболеваний за день считалась цифра 22 000 новых случаев.

Доктор Фаучи в понедельник, говоря о ситуации в Калифорнии, сказал, что ограничительные меры могли бы "спасти их от возможного переполнения больниц".

Новый указ губернатора Калифорнии предусматривает запрет на частные скопления людей, закрытие всего бизнеса, кроме критической инфраструктуры и розничных магазинов. Ношение масок и социальная дистанция объявлены обязательными. Действие указа продлится три недели.

По данным исследовательского центра в Университете Джона Хопкинса, с начала пандемии в США COVID-19 заболели почти 15 000 000 человек (14 800 000 случаев), более 283 000 человек умерли от коронавируса.

По решению правительства, первыми, кто должен получить вакцину от этой болезни, станут работники медицинских учреждений и жители домов престарелых.