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Главный инфекционист США Фаучи предупредил о возможном наложении волн коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Главный инфекционист США Фаучи предупредил о возможном наложении волн коронавируса

Главный инфекционный врач США доктор Энтони Фаучи предупреждает о возможном росте случаев коронавируса, что наложится на существующее рост случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки" об этом он ообщил во время пресс-конференции в Нью-Йорке с губернатором Эндрю Куомо.

"Если мы не будем прислушиваться к мероприятиям по охране общественного здоровья, которые мы должны выполнять, тогда к середине января мы можем оказаться в ситуации, когда дела очень ухудшатся. Не только в штате Нью-Йорк, но в любом штате или в городе, где есть похожие проблемы", - заявил Фаучи

Миллионы американцев путешествовали во время празднования Дня благодарения, несмотря на предостережения медиков и экспертов.

В США в последнее время растет количество новых случаев заражения коронавируса, впрочем эксперты опасаются, что этот рост удвоится, если жители будут собираться большими компаниями на Рождество и Ханнуку.

Напомним, Нью-Йорк в середине сентября возобновил работу школ. С тех пор 1740 учеников и 2240 учителей заболели COVID-19.

В ноябре школы снова закрыли. С понедельника, 7 декабря, Нью-Йорк снова открыл школьные двери.

"Это хороший день для города Нью-Йорк, даже если это на жестком фоне", - заявил мэр Нью-Йорка Билл де-Блазио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даже после вакцинации от COVID-19 желательно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, - главный инфекционист США Фаучи

С воскресенья Калифорния начала вводить новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса.

В воскресенье в штате обнаружили 30 000 новых случаев заболеваний - самый высокий показатель заболеваний в штате за один день.

Ранее самым высоким показателем заболеваний за день считалась цифра 22 000 новых случаев.

Доктор Фаучи в понедельник, говоря о ситуации в Калифорнии, сказал, что ограничительные меры могли бы "спасти их от возможного переполнения больниц".

Новый указ губернатора Калифорнии предусматривает запрет на частные скопления людей, закрытие всего бизнеса, кроме критической инфраструктуры и розничных магазинов. Ношение масок и социальная дистанция объявлены обязательными. Действие указа продлится три недели.

По данным исследовательского центра в Университете Джона Хопкинса, с начала пандемии в США COVID-19 заболели почти 15 000 000 человек (14 800 000 случаев), более 283 000 человек умерли от коронавируса.

По решению правительства, первыми, кто должен получить вакцину от этой болезни, станут работники медицинских учреждений и жители домов престарелых.
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Топ комментарии
+5
А куда подевались 100 миллионов?
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09.12.2020 07:39
+3
Люди при грошах тікають нахер з Ню-Йорка, від демократів-дебілів Куомо та ДеБлазіо.
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09.12.2020 07:46
+3
Уж лучше бы они сидели на месте а то разносят левацкую заразу по всей стране.
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09.12.2020 07:50
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В США проживает 235 миллионов человеков,283 000 умерли от короны вируса...
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09.12.2020 07:30 Ответить
А куда подевались 100 миллионов?
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09.12.2020 07:39 Ответить
Нелегалы 😀
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09.12.2020 07:48 Ответить
"А куда подевались 100 миллионов?"
Моль гавкнула!..
Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про можливе накладання хвиль коронавірусу - Цензор.НЕТ 7697
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09.12.2020 09:17 Ответить
Главный инфекционист США Фаучи предупредил о возможном наложении волн коронавируса - Цензор.НЕТ 5563 Главный инфекционист США Фаучи предупредил о возможном наложении волн коронавируса - Цензор.НЕТ 273
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09.12.2020 07:33 Ответить
коровавирусное цунами.
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09.12.2020 07:41 Ответить
Люди при грошах тікають нахер з Ню-Йорка, від демократів-дебілів Куомо та ДеБлазіо.
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09.12.2020 07:46 Ответить
Уж лучше бы они сидели на месте а то разносят левацкую заразу по всей стране.
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09.12.2020 07:50 Ответить
Тебе страшно? Ты боишься заразиться вирусом кАроны? Сиди нахрен дома и нос не высовывай, одень цаки, дезинфицируй всё что видишь, и тогда ты выживешь, наверное.
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09.12.2020 08:20 Ответить
Здається, Нью Йорк проголосував за Байдена.
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09.12.2020 08:35 Ответить
И из Калифорнии, в республиканские штаты.
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09.12.2020 09:17 Ответить
Скорей бы эта вакцинация уже началась. Чтобы вернуть себе жизнь , где присутствовали самолеты и свобода передвижения.
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09.12.2020 07:59 Ответить
Эпидемиолог может прогнозировать и принимать решения а вирусулоги и инфекционисты работают с микроскопами и дают дополнительную информацию. А буратин степаша вместо их.
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09.12.2020 08:02 Ответить
Не нагнетайте.Пока новогодние корпоративы и концерты,не проведем-локдаун не введем. Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про можливе накладання хвиль коронавірусу - Цензор.НЕТ 6961
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09.12.2020 08:08 Ответить
Тогда лучше сразу проводить в морге, чтоб 2 раза не вставать.
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09.12.2020 08:24 Ответить
Зараз прийде Танюша Яковлева і розкаже що треба пити сечу і бігати зранку. А, ще wi-fi роутер фольгою обмотати.
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09.12.2020 08:24 Ответить
кумедний екземпляр )
ніби з іншої планети.
часом дивуюсь підсумкам запитів українців в гуглі чи ютубі.. з німим питанням - хто ви, люди ?? звідки стільки дурощів у вас в голові.
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09.12.2020 08:34 Ответить
Вона прихильниця ЗОЖ і каже що у неї організм на гуморальному рівні нейтралізує будь-яку інфекцію- хоч СНІД, хоч гонокок.
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09.12.2020 12:57 Ответить
Кажуть, роутери нового покоління WiFi 6, треба обтягувати презервативом, занурювати у відро з цементним розчином, а відро вкинути на дно криниці глибиною мінімум 30м, щоб захистити себе від опромінення
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09.12.2020 08:38 Ответить
ЗдорВля задля, раджу також позбутись комп"ютера і смартфона, і з гуманітарних мотивів берусь тобі безкоштовно допомогти особисто їх "утилізувати"... Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про можливе накладання хвиль коронавірусу - Цензор.НЕТ 6928
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09.12.2020 09:24 Ответить
"Миллионы американцев путешествовали во время празднования Дня благодарения, несмотря на предостережения медиков и экспертов" - ідіотів вистачає всюди. І США - не виключення. В Україні хворі на православ'я головного мозку ходять раком на хресні ходи москалосатанату, а в Штатах іпануті америкоїди в розпал епідемії розносять заразу по країні заради того, щоб з'їсти печену індичку в гостях.
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09.12.2020 08:33 Ответить
Фаучі теж приклав свою руку до створення короновірпусу як і Ральф Барік. Тому йому можна вірити , так просто з ковиду не зіскочити, потрібно буде купувати разів з 4 вакцину у фармкорпорацій.
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09.12.2020 09:52 Ответить
 
 