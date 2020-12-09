Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про можливе накладання хвиль коронавірусу

Головний інфекційний лікар США доктор Ентоні Фаучі попереджає про можливе зростання випадків коронавірусу, що накладеться на існуюче зростання випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки" про це він повідомив під час пресконференції в Нью-Йорку з губернатором Ендрю Куомо.

"Якщо ми не дослухатимемося до заходів з охорони громадського здоров'я, які ми маємо виконувати, тоді до середини січня ми можемо опинитися в ситуації, коли справи дуже погіршаться. Не лише у штаті Нью-Йорк, але у будь-якому штаті чи в місті, що мають схожі проблеми", - заявив Фаучі.

Мільйони американців подорожували під час святкування Дня подяки, попри застереження медиків та експертів.

У США останнім часом зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом, втім, експерти побоюються, що це зростання подвоїться, якщо мешканці збиратимуться великими компаніями на Різдво та Ханнуку.

Нагадаємо, Нью-Йорк у середині вересня відновив роботу шкіл. Відтоді 1740 учнів та 2240 вчителів захворіли на COVID-19.

У листопаді школи знову закрили. З понеділка, 7 грудня, Нью-Йорк знову відкрив шкільні двері.

"Це добрий день для міста Нью-Йорк, навіть якщо це на жорсткому тлі", - заявив мер Нью-Йорка Білл де-Блазіо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навіть після вакцинації проти COVID-19 бажано буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції, - головний інфекціоніст США Фаучі

З неділі Каліфорнія почала запроваджувати нові обмежувальні заходи через поширення коронавірусу.

У неділю у штаті виявили 30 000 нових випадків захворювань - найвищий показник захворювань у штаті за один день.

Раніше найвищим показником захворювань за день вважалась цифра 22 000 нових випадків.

Доктор Фаучі в понеділок, говорячи про ситуацію в Каліфорнії, сказав, що обмежувальні заходи могли б "врятувати їх від можливого переповнення лікарень".

Новий указ губернатора Каліфорнії передбачає заборону на приватні скупчення людей, закриття всього бізнесу, крім критичної інфраструктури та роздрібних магазинів. Носіння масок та соціальна дистанція оголошені обов'язковими. Дія указу триватиме три тижні.

За даними дослідницького центру в Університеті Джона Гопкінса, від початку пандемії у США захворіли на COVID-19 майже 15 000 000 людей (14 800 000 випадків), понад 283 тисячі осіб померли від коронавірусу.

За рішенням уряду, першими, хто має отримати вакцину від цієї хвороби, стануть працівники медичних установ та мешканці будинків для літніх людей.