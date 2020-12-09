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Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про можливе накладання хвиль коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про можливе накладання хвиль коронавірусу

Головний інфекційний лікар США доктор Ентоні Фаучі попереджає про можливе зростання випадків коронавірусу, що накладеться на існуюче зростання випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки" про це він повідомив під час пресконференції в Нью-Йорку з губернатором Ендрю Куомо.

"Якщо ми не дослухатимемося до заходів з охорони громадського здоров'я, які ми маємо виконувати, тоді до середини січня ми можемо опинитися в ситуації, коли справи дуже погіршаться. Не лише у штаті Нью-Йорк, але у будь-якому штаті чи в місті, що мають схожі проблеми", - заявив Фаучі.

Мільйони американців подорожували під час святкування Дня подяки, попри застереження медиків та експертів.

У США останнім часом зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом, втім, експерти побоюються, що це зростання подвоїться, якщо мешканці збиратимуться великими компаніями на Різдво та Ханнуку.

Нагадаємо, Нью-Йорк у середині вересня відновив роботу шкіл. Відтоді 1740 учнів та 2240 вчителів захворіли на COVID-19.

У листопаді школи знову закрили. З понеділка, 7 грудня, Нью-Йорк знову відкрив шкільні двері.

"Це добрий день для міста Нью-Йорк, навіть якщо це на жорсткому тлі", - заявив мер Нью-Йорка Білл де-Блазіо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навіть після вакцинації проти COVID-19 бажано буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції, - головний інфекціоніст США Фаучі

З неділі Каліфорнія почала запроваджувати нові обмежувальні заходи через поширення коронавірусу.

У неділю у штаті виявили 30 000 нових випадків захворювань - найвищий показник захворювань у штаті за один день.

Раніше найвищим показником захворювань за день вважалась цифра 22 000 нових випадків.

Доктор Фаучі в понеділок, говорячи про ситуацію в Каліфорнії, сказав, що обмежувальні заходи могли б "врятувати їх від можливого переповнення лікарень".

Новий указ губернатора Каліфорнії передбачає заборону на приватні скупчення людей, закриття всього бізнесу, крім критичної інфраструктури та роздрібних магазинів. Носіння масок та соціальна дистанція оголошені обов'язковими. Дія указу триватиме три тижні.

За даними дослідницького центру в Університеті Джона Гопкінса, від початку пандемії у США захворіли на COVID-19 майже 15 000 000 людей (14 800 000 випадків), понад 283 тисячі осіб померли від коронавірусу.

За рішенням уряду, першими, хто має отримати вакцину від цієї хвороби, стануть працівники медичних установ та мешканці будинків для літніх людей.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
А куда подевались 100 миллионов?
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09.12.2020 07:39
+3
Люди при грошах тікають нахер з Ню-Йорка, від демократів-дебілів Куомо та ДеБлазіо.
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09.12.2020 07:46
+3
Уж лучше бы они сидели на месте а то разносят левацкую заразу по всей стране.
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09.12.2020 07:50
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В США проживает 235 миллионов человеков,283 000 умерли от короны вируса...
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09.12.2020 07:30 Відповісти
А куда подевались 100 миллионов?
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09.12.2020 07:39 Відповісти
Нелегалы 😀
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09.12.2020 07:48 Відповісти
"А куда подевались 100 миллионов?"
Моль гавкнула!..
Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про можливе накладання хвиль коронавірусу - Цензор.НЕТ 7697
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09.12.2020 09:17 Відповісти
Главный инфекционист США Фаучи предупредил о возможном наложении волн коронавируса - Цензор.НЕТ 5563 Главный инфекционист США Фаучи предупредил о возможном наложении волн коронавируса - Цензор.НЕТ 273
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09.12.2020 07:33 Відповісти
коровавирусное цунами.
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09.12.2020 07:41 Відповісти
Люди при грошах тікають нахер з Ню-Йорка, від демократів-дебілів Куомо та ДеБлазіо.
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09.12.2020 07:46 Відповісти
Уж лучше бы они сидели на месте а то разносят левацкую заразу по всей стране.
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09.12.2020 07:50 Відповісти
Тебе страшно? Ты боишься заразиться вирусом кАроны? Сиди нахрен дома и нос не высовывай, одень цаки, дезинфицируй всё что видишь, и тогда ты выживешь, наверное.
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09.12.2020 08:20 Відповісти
Здається, Нью Йорк проголосував за Байдена.
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09.12.2020 08:35 Відповісти
И из Калифорнии, в республиканские штаты.
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09.12.2020 09:17 Відповісти
Скорей бы эта вакцинация уже началась. Чтобы вернуть себе жизнь , где присутствовали самолеты и свобода передвижения.
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09.12.2020 07:59 Відповісти
Эпидемиолог может прогнозировать и принимать решения а вирусулоги и инфекционисты работают с микроскопами и дают дополнительную информацию. А буратин степаша вместо их.
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09.12.2020 08:02 Відповісти
Не нагнетайте.Пока новогодние корпоративы и концерты,не проведем-локдаун не введем. Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про можливе накладання хвиль коронавірусу - Цензор.НЕТ 6961
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09.12.2020 08:08 Відповісти
Тогда лучше сразу проводить в морге, чтоб 2 раза не вставать.
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09.12.2020 08:24 Відповісти
Зараз прийде Танюша Яковлева і розкаже що треба пити сечу і бігати зранку. А, ще wi-fi роутер фольгою обмотати.
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09.12.2020 08:24 Відповісти
кумедний екземпляр )
ніби з іншої планети.
часом дивуюсь підсумкам запитів українців в гуглі чи ютубі.. з німим питанням - хто ви, люди ?? звідки стільки дурощів у вас в голові.
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09.12.2020 08:34 Відповісти
Вона прихильниця ЗОЖ і каже що у неї організм на гуморальному рівні нейтралізує будь-яку інфекцію- хоч СНІД, хоч гонокок.
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09.12.2020 12:57 Відповісти
Кажуть, роутери нового покоління WiFi 6, треба обтягувати презервативом, занурювати у відро з цементним розчином, а відро вкинути на дно криниці глибиною мінімум 30м, щоб захистити себе від опромінення
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09.12.2020 08:38 Відповісти
ЗдорВля задля, раджу також позбутись комп"ютера і смартфона, і з гуманітарних мотивів берусь тобі безкоштовно допомогти особисто їх "утилізувати"... Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про можливе накладання хвиль коронавірусу - Цензор.НЕТ 6928
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09.12.2020 09:24 Відповісти
"Миллионы американцев путешествовали во время празднования Дня благодарения, несмотря на предостережения медиков и экспертов" - ідіотів вистачає всюди. І США - не виключення. В Україні хворі на православ'я головного мозку ходять раком на хресні ходи москалосатанату, а в Штатах іпануті америкоїди в розпал епідемії розносять заразу по країні заради того, щоб з'їсти печену індичку в гостях.
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09.12.2020 08:33 Відповісти
Фаучі теж приклав свою руку до створення короновірпусу як і Ральф Барік. Тому йому можна вірити , так просто з ковиду не зіскочити, потрібно буде купувати разів з 4 вакцину у фармкорпорацій.
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09.12.2020 09:52 Відповісти
 
 