Республиканцы заблокировали резолюцию, необходимую для инаугурации Байдена

Республиканцы в Объединенном комитете Конгресса по церемониям инаугурации проголосовали против резолюции, которая подтвердила бы, что комитет готовится к инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Об этом сообщает во вторник портал Axios, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, уточняет Axios, резолюция была заблокирована, а республиканцы отказались публично признать Байдена избранным президентом США.

В частности, против резолюции проголосовали лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

Между тем, ранее исследование издания The Washington Post показало, что лишь 27 из 249 республиканцев-конгрессменов признают Байдена победителем на президентских выборах США 2020 года. Причем 220 не могут до сих пор определиться с победителем и лишь двое утверждают, что победил Дональд Трамп.

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Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако президент США Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на этот пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями, лишившими его победы.