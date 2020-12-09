Республиканцы заблокировали резолюцию, необходимую для инаугурации Байдена
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Республиканцы в Объединенном комитете Конгресса по церемониям инаугурации проголосовали против резолюции, которая подтвердила бы, что комитет готовится к инаугурации избранного президента Джо Байдена.
Об этом сообщает во вторник портал Axios, передает Цензор.НЕТ.
Таким образом, уточняет Axios, резолюция была заблокирована, а республиканцы отказались публично признать Байдена избранным президентом США.
В частности, против резолюции проголосовали лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.
Между тем, ранее исследование издания The Washington Post показало, что лишь 27 из 249 республиканцев-конгрессменов признают Байдена победителем на президентских выборах США 2020 года. Причем 220 не могут до сих пор определиться с победителем и лишь двое утверждают, что победил Дональд Трамп.
Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
Однако президент США Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на этот пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями, лишившими его победы.
Пожалуйста, подождите...
Это кацапский реализм, зачем его транслировать? Ничего не случится, передача власти пройдет вовремя и спокойно, ни гражданской, ни судов - ничего не будет. Так кацапам и передайте, а то они аж влажные от ожиданий и вы с ними за компанию почему-то.
Анóмія (композиція з запереченням грец. α- і νόμος - закон, правопорядок) - безладдя, беззаконня, відсутність соціального порядку. Іноді замість поняття аномія використовують близьке за значенням слово «анархія» (але без значення влади).
Термін «аномія» також може позначати ситуацію, коли одна або більше осіб не можуть інтегруватися зі стабільними основними інститутами суспільства, що призводить до заперечення найзначніших норм домінантної культури і соціальних відхилень.
СтампаТрампа.
Эх, что-то Маск долго чешется.
На Марс валить надо. Эта планета населена преимущественно дебилами
Но выборы состоялись и победитель определен
Так что нюхай свое говно сам.
Ато как за Хиллари на три лимона больше проголосовало, но есть закон - О! Клаасс! Все по закону!
А когда позорно просрал - эта низаконна! Ни скрепна!
Ниче не напоминает?
Хавдуюденькі були!
Враховуючи прецендентне право, тому і вважаю, що решту позовів буде відхилено автоматично... Але, можливо, адвокати Трампа ще щось вигадають, наприклад, про незаконність незалежності США, але це вже до результатів виборів ніякого відношення не має...
- подпись, образцы вашей подписи есть при офлрмлении вашего драйвер лайсенса например
- адресс
- штамп почты в получении запроса
- и отметка почты , когда он был получен.
ТАК БЫЛО И ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, НИКАКИХ МАИЛ - ИН НЕ БЫЛО! ПОЭТОМУ КОВИД- НЕ ПРИЧИНА!
Что сделали эти уроды, они подменили понятие Маил - ин- как голосование по почте, и упразднили проверку подписей и т.д.
Причем сделали это не на уровне Конституции США, и даже не на уровне местных Законов, а на уровне исполняющей власти в лице губернаторов в виде Актов или Указов.
Что сделал Техас, когда в штатах прошли слушания и местные суды невзирая на все эти доказательства, видео факты и т.д. проигноривал все это, Генральный прокурор штата Техас обратился с иском в Суд и сказал, подождите ребята там нарушили Конституцию, свои законы, превратили выборы в обман и махинации, а кто вообще дал им право это делать? Мы вообще то выбираем фкдкральную Власть и имеем равные права и обязаны соблюдать Конституцию США! Мы не признаем выборы в этих штатах! И требуем от Верховного Суда отменить выборы в этих четырех штатах! Они нарушили Конституцию США, изменив свое выбореое законодательство не пройдя процедур измениний или поправок к Конституции! Они поставиди под сомнение выбор миллионов граждан проживающих в Техасе! Потому что мы не считаемм эти выборы Конституционными, права Техасцев были нарушены! Ну и 7 штатов тоже!