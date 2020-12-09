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Новости За рубежом
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Байден (2381) выборы (24313) США (23238)

Республиканцы заблокировали резолюцию, необходимую для инаугурации Байдена

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Республиканцы заблокировали резолюцию, необходимую для инаугурации Байдена

Республиканцы в Объединенном комитете Конгресса по церемониям инаугурации проголосовали против резолюции, которая подтвердила бы, что комитет готовится к инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Об этом сообщает во вторник портал Axios, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, уточняет Axios, резолюция была заблокирована, а республиканцы отказались публично признать Байдена избранным президентом США.

В частности, против резолюции проголосовали лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

Между тем, ранее исследование издания The Washington Post показало, что лишь 27 из 249 республиканцев-конгрессменов признают Байдена победителем на президентских выборах США 2020 года. Причем 220 не могут до сих пор определиться с победителем и лишь двое утверждают, что победил Дональд Трамп.  

Читайте также: Байден гарантировал себе необходимое количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом США

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако президент США Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на этот пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями, лишившими его победы.
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Топ комментарии
+32
Так колись найпотужніша з консервативних партій світу перетворюється на клоунів. Клоуни розвалюють все, що крутиться, рухається і працює злагоджено у цирк, хаос і беззаконня. Підтверджено Янелохом Оманським і в Україні.
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09.12.2020 09:58
+17
***** дало Трампону указание как можно дольше тянуть с инаугурацией Байдена.
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09.12.2020 10:01
+16
Республиканцы превращаются в эдакое ОПЗЖ.
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09.12.2020 10:02
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Так колись найпотужніша з консервативних партій світу перетворюється на клоунів. Клоуни розвалюють все, що крутиться, рухається і працює злагоджено у цирк, хаос і беззаконня. Підтверджено Янелохом Оманським і в Україні.
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09.12.2020 09:58 Ответить
ой таки да предсказание что США скоро исчезнет ввиду распада похоже таки становиться реализмом.. Трамп и его банда таки имеют коллективный заразный психический болячка- а иначе вопреки очевидности они тормозят передачу власти на что надеются что Байден старый и вдруг помрет.. так все одно станет президентом вице Президент из лагеря Демократов
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09.12.2020 10:09 Ответить
о, боже
Это кацапский реализм, зачем его транслировать? Ничего не случится, передача власти пройдет вовремя и спокойно, ни гражданской, ни судов - ничего не будет. Так кацапам и передайте, а то они аж влажные от ожиданий и вы с ними за компанию почему-то.
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09.12.2020 13:55 Ответить
Кортить республіканцям США перевірити на практиці як працює...
Анóмія (композиція з запереченням грец. α- і νόμος - закон, правопорядок) - безладдя, беззаконня, відсутність соціального порядку. Іноді замість поняття аномія використовують близьке за значенням слово «анархія» (але без значення влади).
Термін «аномія» також може позначати ситуацію, коли одна або більше осіб не можуть інтегруватися зі стабільними основними інститутами суспільства, що призводить до заперечення найзначніших норм домінантної культури і соціальних відхилень.
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09.12.2020 10:16 Ответить
Виявляється, у них там свої приколи...
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09.12.2020 09:58 Ответить
***** дало Трампону указание как можно дольше тянуть с инаугурацией Байдена.
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09.12.2020 10:01 Ответить
Республиканцы превращаются в эдакое ОПЗЖ.
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09.12.2020 10:02 Ответить
В банду Стампа Трампа.
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09.12.2020 10:05 Ответить
Наверное Маккейн в гробу переворачивается со скоростью лопастей самолёта
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09.12.2020 10:07 Ответить
Швидше у "Слугу урода". Маю на увазі урода - Трампа. Не плутати з Зєлєнскім!
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09.12.2020 14:01 Ответить
Ну как он может быть президентом, если путает жену с сестрой, и не может выговорить "Obamacare" ?
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09.12.2020 10:03 Ответить
Байден зі своїми комуняками не буде президентом США, не дивлячись на те, що лівацькі ЗМІ включно із українськими його коронували.
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09.12.2020 10:05 Ответить
Срочно отменить результаты прошлых выборов на которых Хиллари набрала брльше на 3 лимона голосов чем американский кловун, восстановить справедливость и нах послать того лысо-чубатого кловуна.
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09.12.2020 10:06 Ответить
и там клоунада поразила мозги некоторым
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09.12.2020 10:09 Ответить
Клоунада... похоже. что это новый короновирус, поражает пустые мозги... превращая обладателей вируса в кловунов...
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09.12.2020 10:12 Ответить
Дурня якась ..Поводяться як дітвора .. Всеодно це вже ніяк Трампу не допоможе . Вибори він програв . Республіканці заблокували резолюцію, необхідну для інавгурації Байдена - Цензор.НЕТ 2114 .
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09.12.2020 10:36 Ответить
А ведь предлагал же кто-то из военных в целях национальной безопасности пристрелить рыжего сидора еще до предыдущих выборов.
Эх, что-то Маск долго чешется.
На Марс валить надо. Эта планета населена преимущественно дебилами
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09.12.2020 10:39 Ответить
может теперь американцам дойдет, что дебила прокремлевского как трамп, не надо больше выбирать
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09.12.2020 10:43 Ответить
Да ты можешь хоть заплыть фекалиями
Но выборы состоялись и победитель определен
Так что нюхай свое говно сам.
Ато как за Хиллари на три лимона больше проголосовало, но есть закон - О! Клаасс! Все по закону!
А когда позорно просрал - эта низаконна! Ни скрепна!
Ниче не напоминает?
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09.12.2020 10:50 Ответить
Ха-ха show must go on! Теперь демократы почувствуют на себе прелесть демократии а точнее республиканской оппозиции в каждой мелочи. Именно так и должна работать система.
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09.12.2020 10:57 Ответить
У вас в Рабссии тоже так работает ?
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09.12.2020 12:15 Ответить
Мнда, не те уже республиканцы. Ушло поколение ястребов, пришло поколение клоунов. Даже там. И главное не факт ведь что у демократов лучше, ой не факт(
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09.12.2020 11:29 Ответить
Руспубликдомцы
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09.12.2020 11:34 Ответить
Дональд як дівчинка хоче трішки поломатись, щоб звернули на нього увагу. Програв, значить пішов геть в будку.
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09.12.2020 11:44 Ответить
Рішення останнюї судової інстанції є,- нема!! То про яку інавгурацію мова? Коментатори-мудозвони! Що муде засвербіло, ялова давай молока! Чи просто закортіло показати свою тупомудрість!
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09.12.2020 12:03 Ответить
Вибори президента проводяться по законодавству окремих штатів, остання судова інстанція --- Верховний суд штату... Не Верховний суд США! Зараз вступає в силу календар, все буде за графіком... Республіканці заблокували резолюцію, необхідну для інавгурації Байдена - Цензор.НЕТ 9681
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09.12.2020 14:19 Ответить
Бутусов, а то что Техас подал в Верховный Суд иск на четыре штата Пенсильванию, Висконсен, Мичиган и Джорджию по поводу Президентских выборов пряему молчим? А то что сегодня к иску Техаса присоединилось еще 7 штатов! В исках все просто- Техас требует отменить голосования по этим 4 штатам, поскольку, в этих штатах была нарушена Конституция США!
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09.12.2020 12:38 Ответить
Ай конституция шмонституция какая разница главное чтобы человек хороший прошел 😬
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09.12.2020 14:00 Ответить
Не примет Верховный суд США ни одного иска, не его компетенция... Все решения по выборам принимают Верховные суды штатов.. Агенту х...йла Трампу --- пламенный привет!
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09.12.2020 14:11 Ответить
Ты хоть в саму суть иска вникал или шоб просто ляпнуть? Решения о приеме поздних бюллетеней по почте принимали не сенаты штатов а избиркомы а это нарушение федеральной конституции и в компетенции верховного суда. Хотят аннулировать эти бюллетени как неконституционные. Привет агенту ***** Зермаку
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09.12.2020 15:12 Ответить
Ляпну еще раз: Ни один иск больше никаким судом не примется --- финита ля комедия, поезд ушел, поздно пить Боржоми и т.д.
Хавдуюденькі були! Республіканці заблокували резолюцію, необхідну для інавгурації Байдена - Цензор.НЕТ 4726
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09.12.2020 17:10 Ответить
Не факт. Цей позов має аргументацію, що дозволяє ВС його прийняти. Але в ньому позивач, представник Техасу, у сумнівний спосіб трактує норми законодавства Пенсильванії, стверджуючи, що лише Конгрес Штату має право затверджувати зміни до електоральних процедур. В Пенсильванії у надзвичайних випадках таке право надано Верховному суду Штату. Тож питання може бути переведено з електорального в конституційне русло, - хто мав право і чи мав. Але я сумніваюсь, що це вплине на визначення складу колегії виборщиків.
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09.12.2020 18:00 Ответить
Можливо, ми говоримо за різні позови... Вчора позов Техасу щодо Пенсильванії було відхилено, Верховним судом США з рахунком 9:0..)) Навіть 6 протрампівських суддів проголосували проти..
Враховуючи прецендентне право, тому і вважаю, що решту позовів буде відхилено автоматично... Але, можливо, адвокати Трампа ще щось вигадають, наприклад, про незаконність незалежності США, але це вже до результатів виборів ніякого відношення не має...
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09.12.2020 18:56 Ответить
Нет других " позовов" есть один! И он очень серьезный, поэтому все СМИ воды в рот набрали и ничего не говорят. Итак он простой ,как угол дома! Есть конституция США ,согласно которой выбирается Президент США. Базисное голосование- личное. Есть голосование по почте с " ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМИ БЮЛЕТЕНЯМИ( Апсенти Бэллетс). Их заказывают раньше и они пронумерованы и приходят по почте на твое имя и адресс ,согласно информации о твоем проживании и образцами подписи. Но их нельзя получить просто так, должна быть уважительная причина, например, ты брлен и не можешь ходить, или ты военный и сидишь на базе в Афгане и т.д. Это было всегда, но, были правила по которым они учитывались
- подпись, образцы вашей подписи есть при офлрмлении вашего драйвер лайсенса например
- адресс
- штамп почты в получении запроса
- и отметка почты , когда он был получен.
ТАК БЫЛО И ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, НИКАКИХ МАИЛ - ИН НЕ БЫЛО! ПОЭТОМУ КОВИД- НЕ ПРИЧИНА!
Что сделали эти уроды, они подменили понятие Маил - ин- как голосование по почте, и упразднили проверку подписей и т.д.
Причем сделали это не на уровне Конституции США, и даже не на уровне местных Законов, а на уровне исполняющей власти в лице губернаторов в виде Актов или Указов.
Что сделал Техас, когда в штатах прошли слушания и местные суды невзирая на все эти доказательства, видео факты и т.д. проигноривал все это, Генральный прокурор штата Техас обратился с иском в Суд и сказал, подождите ребята там нарушили Конституцию, свои законы, превратили выборы в обман и махинации, а кто вообще дал им право это делать? Мы вообще то выбираем фкдкральную Власть и имеем равные права и обязаны соблюдать Конституцию США! Мы не признаем выборы в этих штатах! И требуем от Верховного Суда отменить выборы в этих четырех штатах! Они нарушили Конституцию США, изменив свое выбореое законодательство не пройдя процедур измениний или поправок к Конституции! Они поставиди под сомнение выбор миллионов граждан проживающих в Техасе! Потому что мы не считаемм эти выборы Конституционными, права Техасцев были нарушены! Ну и 7 штатов тоже!
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09.12.2020 20:47 Ответить
Це ваша тратовка, що Ковід - не є причиною. Але в Пенсильванії своя думка, і генеральний прокурор PA вважає, що позов Пакстона не є правомірним. Виборці Техасу мають право на встановлення результату, а виборці штату Пенсильванія мають право встановлювати, які органи визнають ситуацію надзвичайною.
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09.12.2020 21:14 Ответить
Это не моя трактовеа, а Конституция США. Конгресс пытался провести изменения по мэил- ин, но их законопроект не был принят! Об этом сказал и Верховный Суд Пенсильвании, он сказал, что это было нарушение конституции, но обратился к Парламенту, а чего вы пришли ко мне? Вы знали об этом Акте? Надо было его анулировать! Повторяю еще раз, Иск Техаса и других 7 штатов- это очень серьезный иск! Верховный Суд на растяжке- если он откажется принимать этот иск и рассматривать по сути, то эти семь Штатов могут обьявить что они не признают результаты выборов и не будут подчиняться Президенту Байдену, вплоть до отделения! Вы не понимаете что это значит! Техас- это локомотив экономики США на сегодняшний день, у них хватит и сил и средств чтобы решать вопросы о выходе из состава США. Напомню, что Штат Техас перед тем как стать Штатом был несколько лет реальным независимым государством- Республикой Техас, которая завоевала свою независимость от Мексики самостоятельно, в отличие например от той же Калифорнии и Нью Мексики!!!!
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09.12.2020 21:38 Ответить
Уже принял, и дал время этим штатам ответить до завтра до 3 часов дня. На сегодня иск Техаса поддержало еще три семь штатов- Миссури, Арканзас, Луизиана, Алабама, Флорида, Кентаки, Миссисипи! Они заявиди, что если Верховный Суд примет этот иск к рассмотрению они полностью подднржат Техас и обвинят четыре штата в нарушении Конституции США.
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09.12.2020 20:24 Ответить
***** отчаянно сопротивляется результатам выборов в США. Задействована вся кремлевская агентура, подкуп, бесконечные иски в суды. Для него победа Байдена - это крах его коррупционно - криминального порядка который он активно внедрял по всему миру. Это его личный крах.
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09.12.2020 13:23 Ответить
Нет ну вы видели такое - due process в американском суде это значит коррупционно- криминальный порядок а Вовк с Тупиковым это торжество правосудия 😀 Совсем тролли нюх потеряли
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09.12.2020 13:52 Ответить
успокоились все! Техас не имеет никакого права указывать Пенсильвании что делать!... нету там никаких исков Техаса, это просто призывы Генпрокурора Техаса, одного из трампистов подключили к делу для давления, однако он этим превысил свои полномочия, тем боле, что Генпрокурор Техаса в рамках своего призыва не может сформулировать какой именно федеральный закон был нарушен в процессе сертификации результатов выборов в Пенсильвании и уже послан Пенсильванией нах, так же как и будет послан нах Верховным Федеральным Судом. Без голосования Коллегии Выборщиков ничего не будет, никакой Суприм Корт, все ждут Голосования в Коллегии 14 декабря, а дальше... занавес
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10.12.2020 01:51 Ответить
 
 