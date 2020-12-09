Республіканці заблокували резолюцію, необхідну для інавгурації Байдена

Республіканці в Об'єднаному комітеті Конгресу щодо церемоній інавгурації проголосували проти резолюції, яка підтвердила б, що комітет готується до інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє у вівторок портал Axios, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, уточнює Axios, резолюція була заблокована, а республіканці відмовилися публічно визнати Байдена обраним президентом США.

Зокрема, проти резолюції проголосували лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл і глава республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті.

Тим часом, раніше дослідження видання The Washington Post показало, що лише 27 із 249 республіканців-конгресменів визнають Байдена переможцем на президентських виборах США 2020 року. До того ж 220 не можуть досі визначитися з переможцем і лише двоє стверджують, що переміг Дональд Трамп.

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Голосування в США відбулося 3 листопада. Більшість голосів вже підраховано, однак офіційні результати обробки бюлетенів у Сполучених Штатах будуть відомі пізніше. На підставі наявних даних провідні американські ЗМІ спрогнозували перемогу демократа Джо Байдена. Сам Байден також вважає себе переможцем виборів, з успіхом на них його привітали багато світових лідерів.

Однак президент США Дональд Трамп, який намагався переобратися на цей пост, з цим не згоден і оскаржує результати голосування. Адвокати Трампа прагнуть довести, що вибори відбулися з порушеннями, які позбавили його перемоги.