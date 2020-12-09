Республіканці заблокували резолюцію, необхідну для інавгурації Байдена
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Республіканці в Об'єднаному комітеті Конгресу щодо церемоній інавгурації проголосували проти резолюції, яка підтвердила б, що комітет готується до інавгурації обраного президента Джо Байдена.
Про це повідомляє у вівторок портал Axios, передає Цензор.НЕТ.
Таким чином, уточнює Axios, резолюція була заблокована, а республіканці відмовилися публічно визнати Байдена обраним президентом США.
Зокрема, проти резолюції проголосували лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл і глава республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті.
Тим часом, раніше дослідження видання The Washington Post показало, що лише 27 із 249 республіканців-конгресменів визнають Байдена переможцем на президентських виборах США 2020 року. До того ж 220 не можуть досі визначитися з переможцем і лише двоє стверджують, що переміг Дональд Трамп.
Голосування в США відбулося 3 листопада. Більшість голосів вже підраховано, однак офіційні результати обробки бюлетенів у Сполучених Штатах будуть відомі пізніше. На підставі наявних даних провідні американські ЗМІ спрогнозували перемогу демократа Джо Байдена. Сам Байден також вважає себе переможцем виборів, з успіхом на них його привітали багато світових лідерів.
Однак президент США Дональд Трамп, який намагався переобратися на цей пост, з цим не згоден і оскаржує результати голосування. Адвокати Трампа прагнуть довести, що вибори відбулися з порушеннями, які позбавили його перемоги.
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Это кацапский реализм, зачем его транслировать? Ничего не случится, передача власти пройдет вовремя и спокойно, ни гражданской, ни судов - ничего не будет. Так кацапам и передайте, а то они аж влажные от ожиданий и вы с ними за компанию почему-то.
Анóмія (композиція з запереченням грец. α- і νόμος - закон, правопорядок) - безладдя, беззаконня, відсутність соціального порядку. Іноді замість поняття аномія використовують близьке за значенням слово «анархія» (але без значення влади).
Термін «аномія» також може позначати ситуацію, коли одна або більше осіб не можуть інтегруватися зі стабільними основними інститутами суспільства, що призводить до заперечення найзначніших норм домінантної культури і соціальних відхилень.
СтампаТрампа.
Эх, что-то Маск долго чешется.
На Марс валить надо. Эта планета населена преимущественно дебилами
Но выборы состоялись и победитель определен
Так что нюхай свое говно сам.
Ато как за Хиллари на три лимона больше проголосовало, но есть закон - О! Клаасс! Все по закону!
А когда позорно просрал - эта низаконна! Ни скрепна!
Ниче не напоминает?
Хавдуюденькі були!
Враховуючи прецендентне право, тому і вважаю, що решту позовів буде відхилено автоматично... Але, можливо, адвокати Трампа ще щось вигадають, наприклад, про незаконність незалежності США, але це вже до результатів виборів ніякого відношення не має...
- подпись, образцы вашей подписи есть при офлрмлении вашего драйвер лайсенса например
- адресс
- штамп почты в получении запроса
- и отметка почты , когда он был получен.
ТАК БЫЛО И ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, НИКАКИХ МАИЛ - ИН НЕ БЫЛО! ПОЭТОМУ КОВИД- НЕ ПРИЧИНА!
Что сделали эти уроды, они подменили понятие Маил - ин- как голосование по почте, и упразднили проверку подписей и т.д.
Причем сделали это не на уровне Конституции США, и даже не на уровне местных Законов, а на уровне исполняющей власти в лице губернаторов в виде Актов или Указов.
Что сделал Техас, когда в штатах прошли слушания и местные суды невзирая на все эти доказательства, видео факты и т.д. проигноривал все это, Генральный прокурор штата Техас обратился с иском в Суд и сказал, подождите ребята там нарушили Конституцию, свои законы, превратили выборы в обман и махинации, а кто вообще дал им право это делать? Мы вообще то выбираем фкдкральную Власть и имеем равные права и обязаны соблюдать Конституцию США! Мы не признаем выборы в этих штатах! И требуем от Верховного Суда отменить выборы в этих четырех штатах! Они нарушили Конституцию США, изменив свое выбореое законодательство не пройдя процедур измениний или поправок к Конституции! Они поставиди под сомнение выбор миллионов граждан проживающих в Техасе! Потому что мы не считаемм эти выборы Конституционными, права Техасцев были нарушены! Ну и 7 штатов тоже!