Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января, - СМИ
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Кабинет Министров определился с датой введения локдауна в Украине. Локдаун намерены ввести с 8 по 25 января 2021 года.
Об этом свидетельствует проект постановления, находящийся в распоряжении LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Идет обсуждение. Решение будет во второй половине дня", - сообщил изданию один из членов Кабмина.
Второй член правительства подтвердил информацию. "Все правильно, дискуссия открыта. Сегодня определимся точно", - сказал собеседник.
Согласно предложениям, карантин, введенный до конца года, будет продлен до 28 февраля 2021 года.
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+9 Владислав Изюмский
показать весь комментарий09.12.2020 10:44
+7 wake up-UA
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показать весь комментарий09.12.2020 10:41
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Зачем локдаун?
Допустим, чисто в теории, лицо берет и покупает, скажем, 10 пачек гречки. Или туалетной бумаги.
И выставляет у себя в магазине обуви по цене, скажем, в 1000 гривен / штука.
И приглашает покупателей... которые, если их не устроит цена за гречку заодно могут и обувь присмотреть...
По идее, с формальной точки зрения - торгует лицо в том числе товаром первой необходимости. Цену на него лицо могу ставить такую, какую захочет, так? Ну а то что клиент хочет купить не гречу а обувь... то его свободный выбор, так?
Формально - лицо в своем праве?) Чисто теоретически?