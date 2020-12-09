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Кабмін пропонує запровадити локдаун з 8 по 25 січня, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін пропонує запровадити локдаун з 8 по 25 січня, - ЗМІ

Кабінет Міністрів визначився з датою запровадження локдауну в Україні. Локдаун мають намір ввести з 8 по 25 січня 2021 року.

Про це свідчить проєкт постанови, що перебуває в розпорядженні LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Триває обговорення. Рішення буде у другій половині дня", - повідомив виданню один з членів Кабміну.

Другий член уряду підтвердив інформацію. "Все правильно, дискусія відкрита. Сьогодні визначимося точно", - сказав співрозмовник.

Згідно з пропозиціями, карантин, введений до кінця року, буде продовжено до 28 лютого 2021 року.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Если и вводить, то с 25 этого месяца, чтобы отсечь праздники. А после праздников будет уже поздно. Но бубочке важны корпоративы, Уне ход мысли такой. Клоун это навсегда.
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09.12.2020 10:44
+7
А як же... Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января, - СМИ - Цензор.НЕТ 6971
Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января, - СМИ - Цензор.НЕТ 4533
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09.12.2020 10:44
+4
Если количество заболевших уменьшается!
Зачем локдаун?
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09.12.2020 10:41
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Уточните с какого года?
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09.12.2020 10:40 Відповісти
Что будет с родиной и с нами после локдауна кодлан Коломойского молчит. Карантин в стране, о которой кодлан Коломойского говорит с придыханием, поднимая глаза к верху и восторженно цокая языком. Многим нечего есть. Стало полно нищих, наркоманов и бомжей. Безработных 27% трудоспособного населения, было 4%. Помощь от государства не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 г. -Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве - толпы наркоманов и бомжей.
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09.12.2020 10:41 Відповісти
ты это вообще о чём и о где?
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09.12.2020 16:11 Відповісти
что ты не понял?
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09.12.2020 16:25 Відповісти
Если количество заболевших уменьшается!
Зачем локдаун?
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09.12.2020 10:41 Відповісти
Главный показатель не количество заболевших, а количество занятых коек с кислородом. В последнее время уменьшилось количество заболевших в сутки но увеличилось количество тяжелобольных которым необходима госпитализация. Потому и смертность увеличилась. Кислорода на всех не хватает. Потому локдаун необходим уже сейчас, а после 7 января можно было спокойно выходить из него и начинать новый рабочий год. Но что в головах у власти непонятно. Чем дальше в лес тем больше дров.
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09.12.2020 12:16 Відповісти
Чем дальше в лес тем больше морда в коломойского.
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09.12.2020 12:49 Відповісти
та давай уже з 8 березня... чи травня, щоб довиздихали.
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09.12.2020 10:43 Відповісти
Если и вводить, то с 25 этого месяца, чтобы отсечь праздники. А после праздников будет уже поздно. Но бубочке важны корпоративы, Уне ход мысли такой. Клоун это навсегда.
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09.12.2020 10:44 Відповісти
А як же... Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января, - СМИ - Цензор.НЕТ 6971
Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января, - СМИ - Цензор.НЕТ 4533
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09.12.2020 10:44 Відповісти
Все правильно. Как раз новогодние концерты 95 квартала заканчиваются
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09.12.2020 10:48 Відповісти
Але тоді карантин має бути до 24, а не 25 січня, бо 24 концерт у Києві Кабмін пропонує запровадити локдаун з 8 по 25 січня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6002
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09.12.2020 10:55 Відповісти
28 в Одессе
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09.12.2020 11:04 Відповісти
Дивна логіка... Якщо і вводити цей лохдаун тупий, то якраз з 25 грудня по 10 січня... Люди тоді переважно святкують вдома, бізнес на канікули йде і в основному всі ходять скуповуватися лише в продуктові магазини (за їжею і бухлом). Ідеальні дати з найменшою шкодою для бізнесу, так нє - кварталу ж карпаратіви треба проводить!
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09.12.2020 10:56 Відповісти
У зелених сім п'ятниць на тиждень - то карантин вихідного дня неефективний, то він ефективний, то треба вводити локдаун, то не треба, а якщо треба, то до Нового року чи після. Не держава, а палата №6, млять.
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09.12.2020 11:04 Відповісти
Всевышний наверное любит идиотов. Иначе нафига он их столько создал?
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09.12.2020 11:11 Відповісти
Шах и мат!

Кабмін пропонує запровадити локдаун з 8 по 25 січня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2205
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09.12.2020 11:41 Відповісти
А проконсультируйте меня. Ну чисто в теории. Вот есть ТРЦ, так? И допустим у некоего лица - магазин обуви в нем. По условиям локдауна работать лицо не может, но условный Новус в этом же ТРЦ - может ибо товары первой необходимости.
Допустим, чисто в теории, лицо берет и покупает, скажем, 10 пачек гречки. Или туалетной бумаги.
И выставляет у себя в магазине обуви по цене, скажем, в 1000 гривен / штука.
И приглашает покупателей... которые, если их не устроит цена за гречку заодно могут и обувь присмотреть...
По идее, с формальной точки зрения - торгует лицо в том числе товаром первой необходимости. Цену на него лицо могу ставить такую, какую захочет, так? Ну а то что клиент хочет купить не гречу а обувь... то его свободный выбор, так?
Формально - лицо в своем праве?) Чисто теоретически?
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09.12.2020 15:04 Відповісти
не майся дурью!
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09.12.2020 16:13 Відповісти
 
 