Кабмін пропонує запровадити локдаун з 8 по 25 січня, - ЗМІ
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Кабінет Міністрів визначився з датою запровадження локдауну в Україні. Локдаун мають намір ввести з 8 по 25 січня 2021 року.
Про це свідчить проєкт постанови, що перебуває в розпорядженні LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Триває обговорення. Рішення буде у другій половині дня", - повідомив виданню один з членів Кабміну.
Другий член уряду підтвердив інформацію. "Все правильно, дискусія відкрита. Сьогодні визначимося точно", - сказав співрозмовник.
Згідно з пропозиціями, карантин, введений до кінця року, буде продовжено до 28 лютого 2021 року.
Топ коментарі
+9 Владислав Изюмский
показати весь коментар09.12.2020 10:44
+7 wake up-UA
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+4 Паравоз
показати весь коментар09.12.2020 10:41
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Зачем локдаун?
Допустим, чисто в теории, лицо берет и покупает, скажем, 10 пачек гречки. Или туалетной бумаги.
И выставляет у себя в магазине обуви по цене, скажем, в 1000 гривен / штука.
И приглашает покупателей... которые, если их не устроит цена за гречку заодно могут и обувь присмотреть...
По идее, с формальной точки зрения - торгует лицо в том числе товаром первой необходимости. Цену на него лицо могу ставить такую, какую захочет, так? Ну а то что клиент хочет купить не гречу а обувь... то его свободный выбор, так?
Формально - лицо в своем праве?) Чисто теоретически?