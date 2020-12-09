Кабмін пропонує запровадити локдаун з 8 по 25 січня, - ЗМІ

Кабінет Міністрів визначився з датою запровадження локдауну в Україні. Локдаун мають намір ввести з 8 по 25 січня 2021 року.

Про це свідчить проєкт постанови, що перебуває в розпорядженні LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Триває обговорення. Рішення буде у другій половині дня", - повідомив виданню один з членів Кабміну.

Другий член уряду підтвердив інформацію. "Все правильно, дискусія відкрита. Сьогодні визначимося точно", - сказав співрозмовник.

Згідно з пропозиціями, карантин, введений до кінця року, буде продовжено до 28 лютого 2021 року.

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