Шахтеры бастуют на Волыни, во Львовской и Донецкой областях, - Волынец
Новости Цензор.НЕТ Общество
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что горняки ряда шахт Волыни, Львовщины и Донетчины прекратили работу, требуя погашения задолженности по заработной плате.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Волынец сообщил, что в г. Нововолынске горняки второй смены шахты "Бужанская" со вчерашнего дня остаются под землей - отказываются выйти из шахты. Также на шахте "№ 9 Нововолынская" работники первой смены отказались спускаться в шахту и организованно продвигаются в сторону здания администрации объединения ГП "Волыньуголь".
Кроме того, на Львовщине 75 горняков третьей смены шахты "Лесная" ГП "Львовуголь" спустились в шахту, но отказываются приступать к работе.
На Донетчине с прошлой недели протестуют горняки шахты "Украина" (ГП "Селидовуголь"). Также на шахте "Капитальная" в г. Мирнограде шахтеры окончательно прекратили все работы. В данный момент перекрывают дорогу в центральной части города, в районе здания городского совета.
Кроме того, по словам Волынца, в Киеве у здания Кабинета Министров сегодня проходит акция протеста работников ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" с требованиями погасить 143 млн грн задолженности по заработной плате перед работниками ГП "Восток ГОК", возобновить полноценную работу предприятия.
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Дамбасня думає тільки за себе, а страждають усі.
А тут олигархи строят дворцы - и СМИ молчат ( шестерки олиргархов)
https://youtu.be/2nLmD35Acuc
НО СМИ МОЛЧАТ
4 марта 2015 года «Львовуголь» был включён в перечень предприятий и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины
Селидовуголь, угледобывающее государственное предприятие
ай да вовочка ай да бубочка, беня с ахметом тебя дурака 30 лет ждали, последний раз шахты покупали по цене чермета в 90 году и тут на тебе, ребята себе подарки сделают на новый год.
Всі шахти які добували під землею закрили давно.Остання "шахта" кар'єр наземного типу видобутку вугілля Bradley Mine, яка пропрацювала майже 200 років буде закрито на протязі двох років.Джерело:Sky News