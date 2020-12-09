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Шахтеры бастуют на Волыни, во Львовской и Донецкой областях, - Волынец

Новости Цензор.НЕТ Общество

Шахтеры бастуют на Волыни, во Львовской и Донецкой областях, - Волынец

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что горняки ряда шахт Волыни, Львовщины и Донетчины прекратили работу, требуя погашения задолженности по заработной плате.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Волынец сообщил, что в г. Нововолынске горняки второй смены шахты "Бужанская" со вчерашнего дня остаются под землей - отказываются выйти из шахты. Также на шахте "№ 9 Нововолынская" работники первой смены отказались спускаться в шахту и организованно продвигаются в сторону здания администрации объединения ГП "Волыньуголь".

Кроме того, на Львовщине 75 горняков третьей смены шахты "Лесная" ГП "Львовуголь" спустились в шахту, но отказываются приступать к работе.

На Донетчине с прошлой недели протестуют горняки шахты "Украина" (ГП "Селидовуголь"). Также на шахте "Капитальная" в г. Мирнограде шахтеры окончательно прекратили все работы. В данный момент перекрывают дорогу в центральной части города, в районе здания городского совета.

Кроме того, по словам Волынца, в Киеве у здания Кабинета Министров сегодня проходит акция протеста работников ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" с требованиями погасить 143 млн грн задолженности по заработной плате перед работниками ГП "Восток ГОК", возобновить полноценную работу предприятия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задолженность по зарплатам шахтерам будет погашена в ближайшее время, - Кабмин
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Топ комментарии
+8
Полезно ВСЕМзнать виллы Ахметова и других олигархов

Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець - Цензор.НЕТ 6622
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09.12.2020 11:38
+7
Улюблена забавка шахтарів, ще з 1989 р. !!!)))
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09.12.2020 11:25
+7
А "Скотов" посмотреть???? Не???
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09.12.2020 11:25
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Правила форума Совет форумчан
Улюблена забавка шахтарів, ще з 1989 р. !!!)))
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09.12.2020 11:25 Ответить
Памятаю їх ще в Донецьку, біля обкому всі каски побили.
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09.12.2020 11:33 Ответить
А в Київі,в асфальті ями повибивали касками !!))
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09.12.2020 11:34 Ответить
Потрібно закривати шахти, бо це дотаційне лайно має колись закінчитись! Вугілля отримують олігархи задешево, а ми маємо розплачуватись! Дешевше купити вугілля в Польщі ніж годувати вугільну мафію в Україні.
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09.12.2020 11:45 Ответить
Igor L А куди подіти шахтарів і їх сім"ї? Розстріляти?
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09.12.2020 16:44 Ответить
В армію.
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09.12.2020 16:53 Ответить
Igor L Для чого? Щоб отримувати премію, за те, що не стріляють?
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09.12.2020 17:13 Ответить
За знищену техніку ворога премія більша.
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09.12.2020 17:19 Ответить
Igor L Яка там техніка зараз?
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09.12.2020 19:49 Ответить
Все жду хорошее журналистское расследование на тему бесконтрольного расхищения средств госбюджета, направляемых на компенсации угольной отрасли. И причины, по которым не принимаются законы прекратить дотировать глубоко убыточную (в интересах отдельных любителей футбола и проч. шушеры) отрасль. Сейчас для хозяев и арендаторов шахт главное - это накрутить побольше себестоимость, чтобы потом разницу между ней и стоимостью отгруженного угля положить себе в карман.
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09.12.2020 11:50 Ответить
А "Скотов" посмотреть???? Не???
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09.12.2020 11:25 Ответить
Беріть вище! "Слугу урода"! Фантастичний блокбастер по доброго і правильного Голобородьку, який не краде! От подивилися б - і бастувати вже немає чого. 😊
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09.12.2020 13:01 Ответить
хах, мне год зарплату не пллатили - и все быдло отказывалось страйковать - потерпят терпилы.
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09.12.2020 11:30 Ответить
Пусть себе бастуют, дамбасня свела к нулю любое уважение и даже внимание общества к шахтерам. Теперь им долго придется это заслуживать...
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09.12.2020 11:31 Ответить
Дорогой Я А до чого тут шахтарі території України, яка не була окупована? А волинські і львівські?
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09.12.2020 16:46 Ответить
Дамбасня спаплюжила, зробила соромною цю професію на всіх теренах країни.
Дамбасня думає тільки за себе, а страждають усі.
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10.12.2020 09:09 Ответить
Касками стучать пробовали? А "в поход на Киев"? А может им узкоязычно ущемленная челюсть мешает Ахмет-хану претезии высунуть? бо я даже не знаю, чего еще им посоветовать...
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09.12.2020 11:33 Ответить
Остаётся только посадить собственников шахт или смотрящих 😀😀😀
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09.12.2020 11:35 Ответить
Цікаво,а де гірняки уранових копален?? Вони всім задоволені?? Повсякчас був розбрат!!))
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09.12.2020 11:36 Ответить
аж светятся от счастья
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09.12.2020 11:46 Ответить
Полезно ВСЕМзнать виллы Ахметова и других олигархов

Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець - Цензор.НЕТ 6622
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09.12.2020 11:38 Ответить
Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець - Цензор.НЕТ 2362
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09.12.2020 11:38 Ответить
А это домик куриного короля в Феофании под Киевом
Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець - Цензор.НЕТ 8353
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09.12.2020 11:40 Ответить
Хатинка,як казав Лис Микита !!!)))
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09.12.2020 11:39 Ответить
Да. Помню когда раша поставила за цель убрать президента Кравчука , со всех СМИ неслись рассказы про его хатынку в Швейцарии . Ну какой там мог быть дом ? Максимум на 300 кВ м .
А тут олигархи строят дворцы - и СМИ молчат ( шестерки олиргархов)
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09.12.2020 11:44 Ответить
Тоді були трохи інші розцінки !! Хатинка на березі Женевського озера !! Тоді з/п була 20-50 баксов !!!)))
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09.12.2020 11:53 Ответить
Интересный материал мне попался
https://youtu.be/2nLmD35Acuc
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09.12.2020 12:00 Ответить
Цікаво !! Буде час подивлюсь !!))
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09.12.2020 12:05 Ответить
Думаю , что стоимость и этих дворцов И ВООБЩЕ ОБЩАЯ ЭТИКА ТАКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - достойная тема для обсуждения в СМИ
НО СМИ МОЛЧАТ
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09.12.2020 12:04 Ответить
Це така болюча тема --продажні ЗМІ.журнаГлисти ,все це "жовте лайно" ,безвідповідальна та безкарна публічна брехня!!!!)))
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09.12.2020 12:09 Ответить
Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець - Цензор.НЕТ 4602
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09.12.2020 11:42 Ответить
Это и есть последствия коррупции--безнаказанный грабеж госпредприятий.
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09.12.2020 11:52 Ответить
Государственное открытое акционерное общество «Шахта "Бужанская"

4 марта 2015 года «Львовуголь» был включён в перечень предприятий и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины

Селидовуголь, угледобывающее государственное предприятие

ай да вовочка ай да бубочка, беня с ахметом тебя дурака 30 лет ждали, последний раз шахты покупали по цене чермета в 90 году и тут на тебе, ребята себе подарки сделают на новый год.
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09.12.2020 12:10 Ответить
Якби-ж то по ціні металолому ! Разів у сто дешевше !!! Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець - Цензор.НЕТ 1938
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09.12.2020 12:40 Ответить
А Уряд Великобританії вже немає такого "головняка".
Всі шахти які добували під землею закрили давно.Остання "шахта" кар'єр наземного типу видобутку вугілля Bradley Mine, яка пропрацювала майже 200 років буде закрито на протязі двох років.Джерело:Sky News
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09.12.2020 12:10 Ответить
А не подскажет линам этот Волынец, кто собственно СОБСТВЕННИКИ этих шахт? Ежели они к примеру ЧАСТНЫЕ, то мне глубоко п..фиг, и пускай идут к собственнику, а не в Киев под КабМин, и там, у дома собственника бастуют и митингуют хоть до усрачки. Или их или собственника.
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09.12.2020 12:22 Ответить
В основному ахметовські.
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09.12.2020 12:42 Ответить
Шмыгаль же сказал, что только в 20 70-м добыча угля будет прекращена. Так что, бастовать и бастовать, с передачей эстафеты. Вот и внуки ахметова будут потешаться над каскостучателями. Ботанический сад! И это не в Донецке.
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09.12.2020 13:55 Ответить
В 2024 еще раз надо проголосовать за Зельца и зебилов. Поможет. Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець - Цензор.НЕТ 5738
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09.12.2020 13:57 Ответить
билеты им на 95 квартал принудительно
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09.12.2020 17:39 Ответить
 
 