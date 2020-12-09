Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що гірники кількох шахт Волині, Львівщини та Донеччини припинили роботу, вимагаючи погашення заборгованості із заробітної плати.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Волинець повідомив, що м. Нововолинську гірники 2 зміни шахти "Бужанська" зі вчорашнього дня залишаються під землею – відмовляються виїхати з шахти. Також на шахті "№ 9 Нововолинська" працівники першої зміни відмовилися спускатися в шахту і організовано просуваються в бік будівлі адміністрації об'єднання ДП "Волиньвугілля".
Крім того, на Львівщині 75 гірників третьої зміни шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля" спустилися в шахту, але відмовляються приступати до роботи.
На Донеччині з минулого тижня протестують гірники шахти "Україна" (ДП "Селідоввугілля"). Також на шахті "Капітальна" в м. Мирнограді шахтарі остаточно припинили всі роботи. В даний момент перекривають дорогу в центральній частині міста, в районі будівлі міської ради.
Крім того, за словами Волинця, в Києві біля будівлі Кабінету Міністрів сьогодні проходить акція протесту працівників ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" з вимогами погасити 143 млн грн заборгованості із заробітної плати перед працівниками ДП "Схід ГЗК", відновити повноцінну роботу підприємства.
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Дамбасня думає тільки за себе, а страждають усі.
А тут олигархи строят дворцы - и СМИ молчат ( шестерки олиргархов)
https://youtu.be/2nLmD35Acuc
НО СМИ МОЛЧАТ
4 марта 2015 года «Львовуголь» был включён в перечень предприятий и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины
Селидовуголь, угледобывающее государственное предприятие
ай да вовочка ай да бубочка, беня с ахметом тебя дурака 30 лет ждали, последний раз шахты покупали по цене чермета в 90 году и тут на тебе, ребята себе подарки сделают на новый год.
Всі шахти які добували під землею закрили давно.Остання "шахта" кар'єр наземного типу видобутку вугілля Bradley Mine, яка пропрацювала майже 200 років буде закрито на протязі двох років.Джерело:Sky News