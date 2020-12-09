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Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що гірники кількох шахт Волині, Львівщини та Донеччини припинили роботу, вимагаючи погашення заборгованості із заробітної плати.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Волинець повідомив, що м. Нововолинську гірники 2 зміни шахти "Бужанська" зі вчорашнього дня залишаються під землею – відмовляються виїхати з шахти. Також на шахті "№ 9 Нововолинська" працівники першої зміни відмовилися спускатися в шахту і організовано просуваються в бік будівлі адміністрації об'єднання ДП "Волиньвугілля".

Крім того, на Львівщині 75 гірників третьої зміни шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля" спустилися в шахту, але відмовляються приступати до роботи.

На Донеччині з минулого тижня протестують гірники шахти "Україна" (ДП "Селідоввугілля"). Також на шахті "Капітальна" в м. Мирнограді шахтарі остаточно припинили всі роботи. В даний момент перекривають дорогу в центральній частині міста, в районі будівлі міської ради.

Також читайте: Заборгованість із зарплат шахтарям буде погашено найближчим часом, - Кабмін

Крім того, за словами Волинця, в Києві біля будівлі Кабінету Міністрів сьогодні проходить акція протесту працівників ДП ​​"Східний гірничо-збагачувальний комбінат" з вимогами погасити 143 млн грн заборгованості із заробітної плати перед працівниками ДП "Схід ГЗК", відновити повноцінну роботу підприємства.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Полезно ВСЕМзнать виллы Ахметова и других олигархов

Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець - Цензор.НЕТ 6622
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09.12.2020 11:38
+7
Улюблена забавка шахтарів, ще з 1989 р. !!!)))
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09.12.2020 11:25
+7
А "Скотов" посмотреть???? Не???
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09.12.2020 11:25
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Улюблена забавка шахтарів, ще з 1989 р. !!!)))
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09.12.2020 11:25 Відповісти
Памятаю їх ще в Донецьку, біля обкому всі каски побили.
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09.12.2020 11:33 Відповісти
А в Київі,в асфальті ями повибивали касками !!))
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09.12.2020 11:34 Відповісти
Потрібно закривати шахти, бо це дотаційне лайно має колись закінчитись! Вугілля отримують олігархи задешево, а ми маємо розплачуватись! Дешевше купити вугілля в Польщі ніж годувати вугільну мафію в Україні.
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09.12.2020 11:45 Відповісти
Igor L А куди подіти шахтарів і їх сім"ї? Розстріляти?
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09.12.2020 16:44 Відповісти
В армію.
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09.12.2020 16:53 Відповісти
Igor L Для чого? Щоб отримувати премію, за те, що не стріляють?
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09.12.2020 17:13 Відповісти
За знищену техніку ворога премія більша.
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09.12.2020 17:19 Відповісти
Igor L Яка там техніка зараз?
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09.12.2020 19:49 Відповісти
Все жду хорошее журналистское расследование на тему бесконтрольного расхищения средств госбюджета, направляемых на компенсации угольной отрасли. И причины, по которым не принимаются законы прекратить дотировать глубоко убыточную (в интересах отдельных любителей футбола и проч. шушеры) отрасль. Сейчас для хозяев и арендаторов шахт главное - это накрутить побольше себестоимость, чтобы потом разницу между ней и стоимостью отгруженного угля положить себе в карман.
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09.12.2020 11:50 Відповісти
А "Скотов" посмотреть???? Не???
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09.12.2020 11:25 Відповісти
Беріть вище! "Слугу урода"! Фантастичний блокбастер по доброго і правильного Голобородьку, який не краде! От подивилися б - і бастувати вже немає чого. 😊
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09.12.2020 13:01 Відповісти
хах, мне год зарплату не пллатили - и все быдло отказывалось страйковать - потерпят терпилы.
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09.12.2020 11:30 Відповісти
Пусть себе бастуют, дамбасня свела к нулю любое уважение и даже внимание общества к шахтерам. Теперь им долго придется это заслуживать...
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09.12.2020 11:31 Відповісти
Дорогой Я А до чого тут шахтарі території України, яка не була окупована? А волинські і львівські?
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09.12.2020 16:46 Відповісти
Дамбасня спаплюжила, зробила соромною цю професію на всіх теренах країни.
Дамбасня думає тільки за себе, а страждають усі.
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10.12.2020 09:09 Відповісти
Касками стучать пробовали? А "в поход на Киев"? А может им узкоязычно ущемленная челюсть мешает Ахмет-хану претезии высунуть? бо я даже не знаю, чего еще им посоветовать...
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09.12.2020 11:33 Відповісти
Остаётся только посадить собственников шахт или смотрящих 😀😀😀
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09.12.2020 11:35 Відповісти
Цікаво,а де гірняки уранових копален?? Вони всім задоволені?? Повсякчас був розбрат!!))
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09.12.2020 11:36 Відповісти
аж светятся от счастья
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09.12.2020 11:46 Відповісти
Полезно ВСЕМзнать виллы Ахметова и других олигархов

Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець - Цензор.НЕТ 6622
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09.12.2020 11:38 Відповісти
Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець - Цензор.НЕТ 2362
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09.12.2020 11:38 Відповісти
А это домик куриного короля в Феофании под Киевом
Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець - Цензор.НЕТ 8353
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09.12.2020 11:40 Відповісти
Хатинка,як казав Лис Микита !!!)))
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09.12.2020 11:39 Відповісти
Да. Помню когда раша поставила за цель убрать президента Кравчука , со всех СМИ неслись рассказы про его хатынку в Швейцарии . Ну какой там мог быть дом ? Максимум на 300 кВ м .
А тут олигархи строят дворцы - и СМИ молчат ( шестерки олиргархов)
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09.12.2020 11:44 Відповісти
Тоді були трохи інші розцінки !! Хатинка на березі Женевського озера !! Тоді з/п була 20-50 баксов !!!)))
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09.12.2020 11:53 Відповісти
Интересный материал мне попался
https://youtu.be/2nLmD35Acuc
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09.12.2020 12:00 Відповісти
Цікаво !! Буде час подивлюсь !!))
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09.12.2020 12:05 Відповісти
Думаю , что стоимость и этих дворцов И ВООБЩЕ ОБЩАЯ ЭТИКА ТАКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - достойная тема для обсуждения в СМИ
НО СМИ МОЛЧАТ
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09.12.2020 12:04 Відповісти
Це така болюча тема --продажні ЗМІ.журнаГлисти ,все це "жовте лайно" ,безвідповідальна та безкарна публічна брехня!!!!)))
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09.12.2020 12:09 Відповісти
Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець - Цензор.НЕТ 4602
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09.12.2020 11:42 Відповісти
Это и есть последствия коррупции--безнаказанный грабеж госпредприятий.
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09.12.2020 11:52 Відповісти
Государственное открытое акционерное общество «Шахта "Бужанская"

4 марта 2015 года «Львовуголь» был включён в перечень предприятий и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины

Селидовуголь, угледобывающее государственное предприятие

ай да вовочка ай да бубочка, беня с ахметом тебя дурака 30 лет ждали, последний раз шахты покупали по цене чермета в 90 году и тут на тебе, ребята себе подарки сделают на новый год.
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09.12.2020 12:10 Відповісти
Якби-ж то по ціні металолому ! Разів у сто дешевше !!! Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець - Цензор.НЕТ 1938
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09.12.2020 12:40 Відповісти
А Уряд Великобританії вже немає такого "головняка".
Всі шахти які добували під землею закрили давно.Остання "шахта" кар'єр наземного типу видобутку вугілля Bradley Mine, яка пропрацювала майже 200 років буде закрито на протязі двох років.Джерело:Sky News
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09.12.2020 12:10 Відповісти
А не подскажет линам этот Волынец, кто собственно СОБСТВЕННИКИ этих шахт? Ежели они к примеру ЧАСТНЫЕ, то мне глубоко п..фиг, и пускай идут к собственнику, а не в Киев под КабМин, и там, у дома собственника бастуют и митингуют хоть до усрачки. Или их или собственника.
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09.12.2020 12:22 Відповісти
В основному ахметовські.
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09.12.2020 12:42 Відповісти
Шмыгаль же сказал, что только в 20 70-м добыча угля будет прекращена. Так что, бастовать и бастовать, с передачей эстафеты. Вот и внуки ахметова будут потешаться над каскостучателями. Ботанический сад! И это не в Донецке.
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09.12.2020 13:55 Відповісти
В 2024 еще раз надо проголосовать за Зельца и зебилов. Поможет. Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець - Цензор.НЕТ 5738
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09.12.2020 13:57 Відповісти
билеты им на 95 квартал принудительно
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09.12.2020 17:39 Відповісти
 
 