Рада должна определиться относительно "формулы Штайнмайера", - Кравчук
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Верховная Рада должна определиться относительно имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление в комментарии УНН сделал председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
"Я думаю, в данном случае Верховная Рада, я об этом говорил на заседании нашей делегации в ТКГ, там есть представители Верховной Рады, председатели комитетов, говорил с некоторыми народными депутатами из "Слуги народа", что Верховная Рада должна определиться относительно "формулы Штайнмайера". Потому что было в Минске официальное заявление о том, что мы согласны с такой формулой, и это было предметом обсуждения в "нормандской формате", - сказал Кравчук.
"Рада должен определиться, это для меня абсолютно понятно. Если нет - то пусть объяснят народу, политической элите, журналистам, почему нет. Я допускаю, что может быть "нет", но надо объяснить, аргументировать, а не просто делать вид, что ничего не происходит. Из-за этого мы подвергаемся соответствующему противодействию, и наши возможности влияния уменьшаются", - добавил глава украинской делегации.
Напомним, 9 декабря 2019 в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых, в частности, имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.
Как известно, принятый 12 декабря 2019 г., Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" остается в силе до 31 декабря 2020 года. Так называемая "формула Штайнмайера" определяет порядок имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, включая условия проведения выборов в ОРДЛО.
Украинская сторона настаивает на возможности таких выборов по международным стандартам и под контролем ОБСЕ только после полного вывода российских войск, восстановления контроля над украинской-российской границей и утверждения конституционного порядка Украины на Донбассе.
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Источник: https://censor.net/ru/n3235862
Хто такі "ми"? Щури?
До чого тут Україна і українці?
І ось передостанні пункти:
9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
Вам такий порядок подобається? Мені ні. Ось чому паРаша так хоче, щоб Україна виконувала угоди від першого пункту до останнього послідовно. Тобто, проведіть вибори, а ми потім виведемо свої війська.