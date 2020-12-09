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Новости Политика Украины
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Кравчук (1226) кремль (693) нормандская четверка (1594) Формула Штайнмайера (207)

Рада должна определиться относительно "формулы Штайнмайера", - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада должна определиться относительно

Верховная Рада должна определиться относительно имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление в комментарии УНН сделал председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Я думаю, в данном случае Верховная Рада, я об этом говорил на заседании нашей делегации в ТКГ, там есть представители Верховной Рады, председатели комитетов, говорил с некоторыми народными депутатами из "Слуги народа", что Верховная Рада должна определиться относительно "формулы Штайнмайера". Потому что было в Минске официальное заявление о том, что мы согласны с такой формулой, и это было предметом обсуждения в "нормандской формате", - сказал Кравчук.

"Рада должен определиться, это для меня абсолютно понятно. Если нет - то пусть объяснят народу, политической элите, журналистам, почему нет. Я допускаю, что может быть "нет", но надо объяснить, аргументировать, а не просто делать вид, что ничего не происходит. Из-за этого мы подвергаемся соответствующему противодействию, и наши возможности влияния уменьшаются", - добавил глава украинской делегации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей пленарной неделе Рада может продлить на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - Разумков

Напомним, 9 декабря 2019 в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых, в частности, имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Как известно, принятый 12 декабря 2019 г., Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" остается в силе до 31 декабря 2020 года. Так называемая "формула Штайнмайера" определяет порядок имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, включая условия проведения выборов в ОРДЛО.

Украинская сторона настаивает на возможности таких выборов по международным стандартам и под контролем ОБСЕ только после полного вывода российских войск, восстановления контроля над украинской-российской границей и утверждения конституционного порядка Украины на Донбассе.
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Топ комментарии
+14
от лучше бы он так на заседаниях ТКГ выносил сепарне мозг...чем тут и каждый день умничая и словоблудя...
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09.12.2020 12:08
+9
Старый гэбэшный стукач уже достал. Отправьте его на Ваганьково.
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09.12.2020 12:06
+8
Так це не його ініціатива, хоча і він такий самий. Це підписав актор, який грав президента Голобородька. І само заховалося за постать дідули. Ніяких "формул" і ніяких зрад, ідіть на юх торгівці Україною.
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09.12.2020 12:30
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Старый гэбэшный стукач уже достал. Отправьте его на Ваганьково.
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09.12.2020 12:06 Ответить
Рановато. Вот в Глеваху, пожалуй, в самый раз
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09.12.2020 14:11 Ответить
от лучше бы он так на заседаниях ТКГ выносил сепарне мозг...чем тут и каждый день умничая и словоблудя...
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09.12.2020 12:08 Ответить
Так це не його ініціатива, хоча і він такий самий. Це підписав актор, який грав президента Голобородька. І само заховалося за постать дідули. Ніяких "формул" і ніяких зрад, ідіть на юх торгівці Україною.
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09.12.2020 12:30 Ответить
в частности, импотенция так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.Источник: https://censor.net/ru/n3235862 Рада має визначитися щодо "формули Штайнмаєра", - Кравчук - Цензор.НЕТ 3274
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09.12.2020 12:10 Ответить
Единственная формула Штанмаера это "ХОРОШИЙ ОККУПАНТ ЭТО МЁРТВЫЙ ОККУПАНТ". Всё остальное - капитуляция.
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09.12.2020 12:12 Ответить
Вони самі створили ту формулу і впіхнули в рота замріяному бовдуру Зеленському.
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09.12.2020 12:14 Ответить
Кравчук суетится и тревожится напрасно. У Коломойского с Путиным бизнес честный. Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". Кремль . Коломойского российскими энергоресурсами обеспечил. И Киев Кремль не подведёт.
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09.12.2020 12:21 Ответить
Минские соглашения - это капитуляция, а формула Штайнмаера - это выписанные из минских соглашений пункты, которые вписала РФ и убрали пункты Украины, которые были в минских. Народ Украины не даст минские соглашения - капитулировать, а формулу Штайнмаера и подавно. У властей два пути - это отказаться от минских и от формулы Штайнмаера или второй путь - это попробовать их выполнять и тогда народ поднимется и погонит эту власть нахер. Если не самоубийцы, то откажутся и от Минских договоренностей и от Формулы Штайнмаера.
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09.12.2020 12:31 Ответить
"Потому что было в Минске официальное заявление о том, что мы согласны с такой формулой."

Источник: https://censor.net/ru/n3235862

Хто такі "ми"? Щури?
До чого тут Україна і українці?
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09.12.2020 12:32 Ответить
Лавров - "2015 год. Минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах". видео пруф ютуб https://www.youtube.com/watch?v=7Fsgd5JWOCg&ab_channel=POWER
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09.12.2020 12:32 Ответить
Штайнмаер носил портфель за Шредером, который сейчас в ГазПроме работает и гонит против Украины и за РФ.
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09.12.2020 12:34 Ответить
Рада должна определиться относительно тебя в ткг а альтернативы тут нет
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09.12.2020 13:16 Ответить
Всяку херню вкинуту агентими рашистів у Європі треба через ВР тягти? Дід грає тонку прабєжку між капєлєк - і Медведчуку й типу Звходу ...
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09.12.2020 13:19 Ответить
При заключении так называемых " Минских договоренностей" предыдущей власти ни о каких "формулах Штангенциркуля" и разговора не было. Так что , пусть те кто о чем то кулуарно договаривался с агрессором выйдет и открыто скажет за какую коврыжку продался. Кстати и сам " Штангенциркуль" как оказывается не знает ( по его словам) что он придумал какую то "формулу".
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09.12.2020 13:20 Ответить
Про формулу Штайнмайера (Порошенка) надо забыть.
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09.12.2020 13:23 Ответить
По существу эта формула разрешает фактически проводить выборы в Лугандоне в присутствии российских войск, российских наемников и их марионеток, при захваченной Россией границы. Это есть не что иное, как предательство Украины. Захочет ли ВР участвовать в этом предательстве, как настаивает старый коммунистический маразматик Кравчук?
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09.12.2020 15:33 Ответить
Порошенко, сам складав порядок виконання Комплексу заходів з виконання Мінських угод. (так він казав)
І ось передостанні пункти:
9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.

Вам такий порядок подобається? Мені ні. Ось чому паРаша так хоче, щоб Україна виконувала угоди від першого пункту до останнього послідовно. Тобто, проведіть вибори, а ми потім виведемо свої війська.
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09.12.2020 16:42 Ответить
Не читая других коментов скажу этому презренному гэбисту : - ты давно очень хочешь ххШото очень большое в свою пятую точку опоры, но никак не можешь получить, (даже гомики стесняются), может найдется ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК и поможет справиться с твоей ПРОБЛЕМОЙ? Не ленись, занимайся гигиеной... Вдруг ВНЕЗАПНО... повезёт...
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09.12.2020 19:17 Ответить
 
 