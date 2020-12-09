Рада должна определиться относительно "формулы Штайнмайера", - Кравчук

Верховная Рада должна определиться относительно имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление в комментарии УНН сделал председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Я думаю, в данном случае Верховная Рада, я об этом говорил на заседании нашей делегации в ТКГ, там есть представители Верховной Рады, председатели комитетов, говорил с некоторыми народными депутатами из "Слуги народа", что Верховная Рада должна определиться относительно "формулы Штайнмайера". Потому что было в Минске официальное заявление о том, что мы согласны с такой формулой, и это было предметом обсуждения в "нормандской формате", - сказал Кравчук.

"Рада должен определиться, это для меня абсолютно понятно. Если нет - то пусть объяснят народу, политической элите, журналистам, почему нет. Я допускаю, что может быть "нет", но надо объяснить, аргументировать, а не просто делать вид, что ничего не происходит. Из-за этого мы подвергаемся соответствующему противодействию, и наши возможности влияния уменьшаются", - добавил глава украинской делегации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей пленарной неделе Рада может продлить на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - Разумков

Напомним, 9 декабря 2019 в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых, в частности, имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Как известно, принятый 12 декабря 2019 г., Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" остается в силе до 31 декабря 2020 года. Так называемая "формула Штайнмайера" определяет порядок имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, включая условия проведения выборов в ОРДЛО.

Украинская сторона настаивает на возможности таких выборов по международным стандартам и под контролем ОБСЕ только после полного вывода российских войск, восстановления контроля над украинской-российской границей и утверждения конституционного порядка Украины на Донбассе.