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Новини Політика України
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Рада має визначитися щодо "формули Штайнмаєра", - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада має визначитися щодо

Верховна Рада має визначитися щодо імплементації "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву в коментарі УНН зробив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Я думаю, у цьому разі Верховна Рада, я про це говорив на засіданні нашої делегації в ТКГ, там є представники Верховної Ради, голови комітетів, говорив з деякими народними депутатами зі "Слуги народу", що Верховна Рада має визначитися щодо "формули Штайнмаєра". Тому що була в Мінську офіційна заява про те, що ми погоджуємось із такою формулою, і це було предметом обговорення у "Нормандському форматі", - сказав Кравчук.

"Рада має визначитися, це для мене абсолютно зрозуміло. Якщо ні – то нехай пояснять народу, політичній еліті, журналістам, чому ні. Я допускаю, що може бути "ні", але треба пояснити, аргументувати, а не просто вдавати, що нічого не відбувається. Цим ми наражаємося на відповідну протидію, і наші можливості впливу зменшуються", - додав голова української делегації.

Читайте: На наступному пленарному тижні Рада може продовжити на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, - Разумков

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких, зокрема, імплементація так званої "формули Штайнмайєра" в українське законодавство.

Як відомо, ухвалений 12 грудня 2019 року Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" залишається чинним до 31 грудня 2020 року. Так звана "формула Штайнмаєра" визначає порядок імплементації Комплексу заходів з виконання Мінського протоколу, включно з умовами проведення виборів в ОРДЛО.

Українська сторона наполягає на можливості таких виборів за міжнародними стандартами і під контролем ОБСЄ лише після повного виведення російських військ, відновлення контролю над українсько-російським кордоном та затвердження конституційного ладу України на Донбасі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
от лучше бы он так на заседаниях ТКГ выносил сепарне мозг...чем тут и каждый день умничая и словоблудя...
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09.12.2020 12:08
+9
Старый гэбэшный стукач уже достал. Отправьте его на Ваганьково.
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09.12.2020 12:06
+8
Так це не його ініціатива, хоча і він такий самий. Це підписав актор, який грав президента Голобородька. І само заховалося за постать дідули. Ніяких "формул" і ніяких зрад, ідіть на юх торгівці Україною.
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09.12.2020 12:30
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Старый гэбэшный стукач уже достал. Отправьте его на Ваганьково.
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09.12.2020 12:06 Відповісти
Рановато. Вот в Глеваху, пожалуй, в самый раз
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09.12.2020 14:11 Відповісти
от лучше бы он так на заседаниях ТКГ выносил сепарне мозг...чем тут и каждый день умничая и словоблудя...
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09.12.2020 12:08 Відповісти
Так це не його ініціатива, хоча і він такий самий. Це підписав актор, який грав президента Голобородька. І само заховалося за постать дідули. Ніяких "формул" і ніяких зрад, ідіть на юх торгівці Україною.
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09.12.2020 12:30 Відповісти
в частности, импотенция так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.Источник: https://censor.net/ru/n3235862 Рада має визначитися щодо "формули Штайнмаєра", - Кравчук - Цензор.НЕТ 3274
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09.12.2020 12:10 Відповісти
Единственная формула Штанмаера это "ХОРОШИЙ ОККУПАНТ ЭТО МЁРТВЫЙ ОККУПАНТ". Всё остальное - капитуляция.
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09.12.2020 12:12 Відповісти
Вони самі створили ту формулу і впіхнули в рота замріяному бовдуру Зеленському.
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09.12.2020 12:14 Відповісти
Кравчук суетится и тревожится напрасно. У Коломойского с Путиным бизнес честный. Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". Кремль . Коломойского российскими энергоресурсами обеспечил. И Киев Кремль не подведёт.
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09.12.2020 12:21 Відповісти
Минские соглашения - это капитуляция, а формула Штайнмаера - это выписанные из минских соглашений пункты, которые вписала РФ и убрали пункты Украины, которые были в минских. Народ Украины не даст минские соглашения - капитулировать, а формулу Штайнмаера и подавно. У властей два пути - это отказаться от минских и от формулы Штайнмаера или второй путь - это попробовать их выполнять и тогда народ поднимется и погонит эту власть нахер. Если не самоубийцы, то откажутся и от Минских договоренностей и от Формулы Штайнмаера.
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09.12.2020 12:31 Відповісти
"Потому что было в Минске официальное заявление о том, что мы согласны с такой формулой."

Источник: https://censor.net/ru/n3235862

Хто такі "ми"? Щури?
До чого тут Україна і українці?
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09.12.2020 12:32 Відповісти
Лавров - "2015 год. Минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах". видео пруф ютуб https://www.youtube.com/watch?v=7Fsgd5JWOCg&ab_channel=POWER
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09.12.2020 12:32 Відповісти
Штайнмаер носил портфель за Шредером, который сейчас в ГазПроме работает и гонит против Украины и за РФ.
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09.12.2020 12:34 Відповісти
Рада должна определиться относительно тебя в ткг а альтернативы тут нет
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09.12.2020 13:16 Відповісти
Всяку херню вкинуту агентими рашистів у Європі треба через ВР тягти? Дід грає тонку прабєжку між капєлєк - і Медведчуку й типу Звходу ...
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09.12.2020 13:19 Відповісти
При заключении так называемых " Минских договоренностей" предыдущей власти ни о каких "формулах Штангенциркуля" и разговора не было. Так что , пусть те кто о чем то кулуарно договаривался с агрессором выйдет и открыто скажет за какую коврыжку продался. Кстати и сам " Штангенциркуль" как оказывается не знает ( по его словам) что он придумал какую то "формулу".
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09.12.2020 13:20 Відповісти
Про формулу Штайнмайера (Порошенка) надо забыть.
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09.12.2020 13:23 Відповісти
По существу эта формула разрешает фактически проводить выборы в Лугандоне в присутствии российских войск, российских наемников и их марионеток, при захваченной Россией границы. Это есть не что иное, как предательство Украины. Захочет ли ВР участвовать в этом предательстве, как настаивает старый коммунистический маразматик Кравчук?
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09.12.2020 15:33 Відповісти
Порошенко, сам складав порядок виконання Комплексу заходів з виконання Мінських угод. (так він казав)
І ось передостанні пункти:
9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.

Вам такий порядок подобається? Мені ні. Ось чому паРаша так хоче, щоб Україна виконувала угоди від першого пункту до останнього послідовно. Тобто, проведіть вибори, а ми потім виведемо свої війська.
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09.12.2020 16:42 Відповісти
Не читая других коментов скажу этому презренному гэбисту : - ты давно очень хочешь ххШото очень большое в свою пятую точку опоры, но никак не можешь получить, (даже гомики стесняются), может найдется ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК и поможет справиться с твоей ПРОБЛЕМОЙ? Не ленись, занимайся гигиеной... Вдруг ВНЕЗАПНО... повезёт...
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09.12.2020 19:17 Відповісти
 
 