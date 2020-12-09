Рада має визначитися щодо "формули Штайнмаєра", - Кравчук
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Верховна Рада має визначитися щодо імплементації "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву в коментарі УНН зробив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
"Я думаю, у цьому разі Верховна Рада, я про це говорив на засіданні нашої делегації в ТКГ, там є представники Верховної Ради, голови комітетів, говорив з деякими народними депутатами зі "Слуги народу", що Верховна Рада має визначитися щодо "формули Штайнмаєра". Тому що була в Мінську офіційна заява про те, що ми погоджуємось із такою формулою, і це було предметом обговорення у "Нормандському форматі", - сказав Кравчук.
"Рада має визначитися, це для мене абсолютно зрозуміло. Якщо ні – то нехай пояснять народу, політичній еліті, журналістам, чому ні. Я допускаю, що може бути "ні", але треба пояснити, аргументувати, а не просто вдавати, що нічого не відбувається. Цим ми наражаємося на відповідну протидію, і наші можливості впливу зменшуються", - додав голова української делегації.
Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких, зокрема, імплементація так званої "формули Штайнмайєра" в українське законодавство.
Як відомо, ухвалений 12 грудня 2019 року Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" залишається чинним до 31 грудня 2020 року. Так звана "формула Штайнмаєра" визначає порядок імплементації Комплексу заходів з виконання Мінського протоколу, включно з умовами проведення виборів в ОРДЛО.
Українська сторона наполягає на можливості таких виборів за міжнародними стандартами і під контролем ОБСЄ лише після повного виведення російських військ, відновлення контролю над українсько-російським кордоном та затвердження конституційного ладу України на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
Источник: https://censor.net/ru/n3235862
Хто такі "ми"? Щури?
До чого тут Україна і українці?
І ось передостанні пункти:
9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
Вам такий порядок подобається? Мені ні. Ось чому паРаша так хоче, щоб Україна виконувала угоди від першого пункту до останнього послідовно. Тобто, проведіть вибори, а ми потім виведемо свої війська.