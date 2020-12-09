РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16462 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономикаЗа рубежом
1 607 12
Еврокомиссия (1321) помощь (6282) Евросоюз (15954)

Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика За рубежом

Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Комментируя выплату, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал: "Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, и она принадлежит Европе. Мы привержены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию COVID-19 и преодоления социальных и экономических последствий".

По его словам, это - первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро, который "подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше постоянное тесное сотрудничество".

"Я желаю правительству Украины в 2021 год выполнить свою программу реформ, чтобы улучшить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и приблизить Украину к ЕС", - подчеркнул вице-президент ЕК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы готовы помочь Украине реформировать сферы правосудия и борьбы с коррупцией, - представитель Еврокомиссии Матернова
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Зебилы эту помощь закатают в асфальт)))
показать весь комментарий
09.12.2020 13:48
+5
зря выплатили, зебыдло все украдет.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:15
+3
Шмыгаль уже это бабло опять на дороги определил. Понравилось в асфальт закатывать.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И какова цена вопроса? Продолжать вырубывать и дальше Карпаты? Или где то в другом месте лес остался ещё?
показать весь комментарий
09.12.2020 13:48 Ответить
Netu takaja problema s lesom,mozno i raske ego kupit,tam ecio jest lesa mnogo
показать весь комментарий
09.12.2020 13:59 Ответить
Тебе проблема найти виртуальную клаву с укр-рус шрифтом? Держи ссылку - https://klaviatura.online.ua/ua/
показать весь комментарий
09.12.2020 14:08 Ответить
Зебилы эту помощь закатают в асфальт)))
показать весь комментарий
09.12.2020 13:48 Ответить
максимум половину, остальное себе.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:21 Ответить
Шмыгаль уже это бабло опять на дороги определил. Понравилось в асфальт закатывать.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:09 Ответить
зря выплатили, зебыдло все украдет.
показать весь комментарий
09.12.2020 14:15 Ответить
Це бабло дефіциту бюджету, касового розриву грудня не покривають. Потрібно вдвіччі бідьше. Мінімум вдвіччі
показать весь комментарий
09.12.2020 14:19 Ответить
"Ех дороги...пиль да туман..." !!!)))
показать весь комментарий
09.12.2020 14:31 Ответить
600 млн євро , підуть як вода в пісок , тому що зелені шакали по - іншому не вміють і не хотять !!
показать весь комментарий
09.12.2020 14:34 Ответить
Напишите,где распил состоится,прибуду с веником,опилки собирать
показать весь комментарий
09.12.2020 14:35 Ответить
Щось схоже на брехню.
показать весь комментарий
09.12.2020 15:40 Ответить
 
 