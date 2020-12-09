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Єврокомісія виплатила Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги

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Єврокомісія виплатила Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія від імені Європейського Союзу виплатила Україні 600 мільйонів євро в межах програми макрофінансової допомоги, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ЄК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Коментуючи виплату, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс сказав: "Україна, як і раніше, посідає важливе місце в європейському порядку денному. Це наша сусідня країна, і вона належить Європі. Ми віддані пропонувати політичну, фінансову і технічну підтримку, особливо в цей час кризи, як відповідь на пандемію COVID-19 і подолання соціальних та економічних наслідків".

За його словами, це - перший транш надзвичайної макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро, який "підтверджує солідарність ЄС з Україною і наше постійне тісне співробітництво".

"Я бажаю уряду України в 2021 році виконати свою програму реформ, щоб покращити рівень життя, продовжити боротьбу з корупцією і наблизити Україну до ЄС", - наголосив віцепрезидент ЄК.

Також читайте: Ми готові допомогти Україні реформувати сфери правосуддя і боротьби з корупцією, - представниця Єврокомісії Матернова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Зебилы эту помощь закатают в асфальт)))
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09.12.2020 13:48
+5
зря выплатили, зебыдло все украдет.
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09.12.2020 14:15
+3
Шмыгаль уже это бабло опять на дороги определил. Понравилось в асфальт закатывать.
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09.12.2020 14:09
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И какова цена вопроса? Продолжать вырубывать и дальше Карпаты? Или где то в другом месте лес остался ещё?
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09.12.2020 13:48 Відповісти
Netu takaja problema s lesom,mozno i raske ego kupit,tam ecio jest lesa mnogo
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09.12.2020 13:59 Відповісти
Тебе проблема найти виртуальную клаву с укр-рус шрифтом? Держи ссылку - https://klaviatura.online.ua/ua/
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09.12.2020 14:08 Відповісти
Зебилы эту помощь закатают в асфальт)))
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09.12.2020 13:48 Відповісти
максимум половину, остальное себе.
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09.12.2020 14:21 Відповісти
Шмыгаль уже это бабло опять на дороги определил. Понравилось в асфальт закатывать.
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09.12.2020 14:09 Відповісти
зря выплатили, зебыдло все украдет.
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09.12.2020 14:15 Відповісти
Це бабло дефіциту бюджету, касового розриву грудня не покривають. Потрібно вдвіччі бідьше. Мінімум вдвіччі
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09.12.2020 14:19 Відповісти
"Ех дороги...пиль да туман..." !!!)))
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09.12.2020 14:31 Відповісти
600 млн євро , підуть як вода в пісок , тому що зелені шакали по - іншому не вміють і не хотять !!
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09.12.2020 14:34 Відповісти
Напишите,где распил состоится,прибуду с веником,опилки собирать
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09.12.2020 14:35 Відповісти
Щось схоже на брехню.
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09.12.2020 15:40 Відповісти
 
 