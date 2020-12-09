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Потери от карантина выходного дня составляют 0,04-0,06% ВВП, - Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Потери от карантина выходного дня составляют 0,04-0,06% ВВП, - Минэкономики

В Минэкономики заявили, что внедрение карантина выходного дня в ноябре не будет иметь существенного влияния на экономические итоги 2020 года - по оценкам ведомства, потери составляют 0,04 - 0,06 п.п. в расчете за год.

Об этом говорится в Обзоре департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Учитывая структурные особенности коронакризиса, основной удар пришелся на малые и средние предприятия (МСП), не задев при этом финансовой системы (как у кризисах предыдущих лет), что позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжать бесперебойную деятельность банковской сферы", - говорится в обзоре.

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"Учитывая, что доля МСП, деятельность которых попадает под действие запрета и жестких ограничений в общем объеме добавленной стоимости по затратам производства, незначительна и составляет всего 6,2% (в 2019 году), а также приспособленность отдельных видов экономической деятельности к новым условиям ведения бизнеса (онлайн продажи, работа на доставку, zoom конференции и переговоры и т.п.) по итогам года падение ВВП ожидается в пределах прогнозируемых тенденций - 4,8% -5,0% (г/г)", - добавили в Минэкономики.

Отмечается, что отдельным негативным фактором влияния до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве, в частности растениеводстве, "в условиях чрезвычайно низкого за прошлогодный рекордный объем урожая зерновых культур", а также овощей, фруктов и масличных культур.
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Мини экономики ,микро потери 🤣🤣🤣🤣
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09.12.2020 14:17 Ответить
А потери ФОПов и их работников вы идиоты считали??
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09.12.2020 14:22 Ответить
Мне почему то кажется что идиоты в данной ситуации мы - нас делают такими
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09.12.2020 14:34 Ответить
Дійсно хрєнь ,от втрати економіки України від зелених економістів ,ото цифра !!)))
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09.12.2020 14:24 Ответить
Так и результат-такой же. Потери от карантина выходного дня составляют 0,04-0,06% ВВП, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 7355
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09.12.2020 14:25 Ответить
Что то маловато будет, план по обвалу экономики не выполнен - ДАЁШЬ ПОЛНУЮ ОСТАНОВКУ ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ!!!!
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09.12.2020 14:33 Ответить
Это означает, что похрену - есть карантин, или нет его.
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09.12.2020 14:38 Ответить
Для ФОПа, який орендує приміщення і не може у вихідні працювати. , втрати можуть бути 100%, бо він змушений буде просто закритись. Хоч би вже не писали мури. Якщо в лікарні помирає хворий, то може це для лікарні 0,01% від усіх , але для цього хворого і для його родини - 100% смертність.
І так ситуація з бізнесом паршива, то ще дразнять своїми мінівідсотками.
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09.12.2020 14:52 Ответить
 
 