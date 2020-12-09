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Втрати від карантину вихідного дня становлять 0,04-0,06% ВВП, - Мінекономіки

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Втрати від карантину вихідного дня становлять 0,04-0,06% ВВП, - Мінекономіки

У Мінекономіки заявили, що запровадження карантину вихідного дня в листопаді не матиме суттєвого впливу на економічні підсумки 2020 року - за оцінками відомства, втрати становлять 0,04-0,06 п.п. у розрахунку за рік.

Про це йдеться в огляді департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"З урахуванням структурних особливостей коронакризи, основний удар припав на малі і середні підприємства (МСП), не зачепивши при цьому фінансової системи (як у кризи попередніх років), що дозволило уникнути фінансової дестабілізації та продовжувати безперебійну діяльність банківської сфери", - йдеться в огляді.

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"З огляду на те, що частка МСП, діяльність яких підпадала під дію заборони та жорстких обмежень, у загальному обсязі доданої вартості за витратами виробництва є незначною і становить лише 6,2% (у 2019 році), а також пристосованість окремих видів економічної діяльності до нових умов ведення бізнесу (онлайн продажі, робота на доставку, zoom-конференції та переговори тощо) за підсумком року падіння ВВП очікується в межах прогнозованих тенденцій - 4,8%-5,0% (р/р)", - додали в Мінекономіки.

Зазначається, що окремим негативним чинником впливу до кінця року є низхідна динаміка у сільському господарстві, зокрема рослинництві, "в умовах надзвичайно нижчого за минулорічний рекордний обсяг врожаю зернових культур", а також овочів, фруктів та олійних культур.

Автор: Наталя Джума
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Мини экономики ,микро потери 🤣🤣🤣🤣
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09.12.2020 14:17 Відповісти
А потери ФОПов и их работников вы идиоты считали??
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09.12.2020 14:22 Відповісти
Мне почему то кажется что идиоты в данной ситуации мы - нас делают такими
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09.12.2020 14:34 Відповісти
Дійсно хрєнь ,от втрати економіки України від зелених економістів ,ото цифра !!)))
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09.12.2020 14:24 Відповісти
Так и результат-такой же. Потери от карантина выходного дня составляют 0,04-0,06% ВВП, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 7355
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09.12.2020 14:25 Відповісти
Что то маловато будет, план по обвалу экономики не выполнен - ДАЁШЬ ПОЛНУЮ ОСТАНОВКУ ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ!!!!
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09.12.2020 14:33 Відповісти
Это означает, что похрену - есть карантин, или нет его.
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09.12.2020 14:38 Відповісти
Для ФОПа, який орендує приміщення і не може у вихідні працювати. , втрати можуть бути 100%, бо він змушений буде просто закритись. Хоч би вже не писали мури. Якщо в лікарні помирає хворий, то може це для лікарні 0,01% від усіх , але для цього хворого і для його родини - 100% смертність.
І так ситуація з бізнесом паршива, то ще дразнять своїми мінівідсотками.
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09.12.2020 14:52 Відповісти
 
 