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Еврокомиссия (1321) кредит (2339) МВФ (3293) транш (268)

600 млн евро макрофинансовой помощи выделены Украине под обязательство продолжать сотрудничество с МВФ, - Еврокомиссия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

600 млн евро макрофинансовой помощи выделены Украине под обязательство продолжать сотрудничество с МВФ, - Еврокомиссия

Транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро был предоставлен после того, как Украина возобновила обязательства продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), указано в релизе Еврокомиссии в среду.

"Его предоставлению предшествовало возобновление обязательств Украины продолжать сотрудничество в рамках программы МВФ на протяжении последних недель и преданность политической программе, согласованной с ЕС", - указала ЕК в релизе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом выплата второго транша будет обусловлена выполнением восьми шагов в сферах управления государственными финансами, улучшения бизнес-климата и управления госпредприятиями, как это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании, добавили в ЕК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи
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Топ комментарии
+4
Нашли кому деньги даватьСлуги снюхают и спустят в барделях ваши денежки.
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09.12.2020 15:39
+3
а Зе уже поспешил похвастаться, шо денег дали за реформы 600 млн євро макрофінансової допомоги виділено Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 5921
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09.12.2020 16:15
+2
Фактически ЕС дает деньги украинским бандитам и мафиозным кланам чтобы уничтожали украинскую нацию. Почитайте требования МВФ касающиеся в основном простых украинцев которым требуется поднять налоги, тарифы, пошлины, и другие уничижительные действия для утяжеления жизни простых украинцев.
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09.12.2020 15:53
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Правила форума Совет форумчан
Нашли кому деньги даватьСлуги снюхают и спустят в барделях ваши денежки.
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09.12.2020 15:39 Ответить
Ще ніхто нікому нічого не дає, це тільки обіцянка. Потрібно податки на фізосіб збільшувати, піднімати подоходний податок з населення з 17% до 30%, піднімати ввізні мита, піднімати податок на прибуток з 25% до 50%, а ПДВ зменшити з 20% до 8%, бо ми не назбираємо грошей в бюджет! Потрібно зберегти надходження від імпорту але зменшити відшкодування ПДВ з 200 млрд до 50 млрд грн!
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09.12.2020 15:49 Ответить
Шо, і Єврокомісію обдебали?
Ну, і талановиті лохотронщики...
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09.12.2020 15:41 Ответить
Дали кредит под обязательство брать кредиты. 600 млн євро макрофінансової допомоги виділено Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 5444
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09.12.2020 15:42 Ответить
Не под условие брать кредит, а выполнять взятые обязательства по уже взятым кредитам.
Вы же не даете деньги в долг на условиях того, кто берет их в долг.
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09.12.2020 16:01 Ответить
Такого бреда даже придумать сложно. ЕС дал кредит чтобы мы дальше брали кредиты у МВФ. Напоминает кусок отравленого сыра в мышеловке.
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09.12.2020 15:50 Ответить
"Виделені" ...хороший тролінг зелених урядовців)
МВФ-у вже ручкой помахали,так що це просто слово "халва" від якого в роті солодше не буде..
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09.12.2020 15:50 Ответить
600 млн евро макрофинансовой помощи выделены Украине под обязательство продолжать сотрудничество с МВФ, а не как поощрение за якобы уже совершенные усилия Бубы криворожского в проведении реформ, как он в очередной раз соврал.
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09.12.2020 15:53 Ответить
Ему вроде четко сказали, что включать дурака не дадут...
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09.12.2020 16:00 Ответить
Фактически ЕС дает деньги украинским бандитам и мафиозным кланам чтобы уничтожали украинскую нацию. Почитайте требования МВФ касающиеся в основном простых украинцев которым требуется поднять налоги, тарифы, пошлины, и другие уничижительные действия для утяжеления жизни простых украинцев.
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09.12.2020 15:53 Ответить
Астанавитесь, у меня обоснованные подозрения что за весь этот праздник будут платить те кто вовремя не сменит гражданство...
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09.12.2020 15:59 Ответить
а Зе уже поспешил похвастаться, шо денег дали за реформы 600 млн євро макрофінансової допомоги виділено Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 5921
показать весь комментарий
09.12.2020 16:15 Ответить
 
 