600 млн евро макрофинансовой помощи выделены Украине под обязательство продолжать сотрудничество с МВФ, - Еврокомиссия
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Транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро был предоставлен после того, как Украина возобновила обязательства продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), указано в релизе Еврокомиссии в среду.
"Его предоставлению предшествовало возобновление обязательств Украины продолжать сотрудничество в рамках программы МВФ на протяжении последних недель и преданность политической программе, согласованной с ЕС", - указала ЕК в релизе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом выплата второго транша будет обусловлена выполнением восьми шагов в сферах управления государственными финансами, улучшения бизнес-климата и управления госпредприятиями, как это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании, добавили в ЕК.
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Ну, і талановиті лохотронщики...
Вы же не даете деньги в долг на условиях того, кто берет их в долг.
МВФ-у вже ручкой помахали,так що це просто слово "халва" від якого в роті солодше не буде..