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Єврокомісія (947) кредит (582) МВФ (1342) транш (187)

600 млн євро макрофінансової допомоги виділено Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ, - Єврокомісія

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

600 млн євро макрофінансової допомоги виділено Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ, - Єврокомісія

Транш макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 600 млн євро був наданий після того, як Україна відновила зобов'язання продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ), зазначено в релізі Єврокомісії в середу.

"Його надання передувало відновленню зобов'язань України продовжувати співпрацю в рамках програми МВФ протягом останніх тижнів і відданість політичній програмі, погодженій з ЄС", - вказала ЄК в релізі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому виплата другого траншу буде обумовлена ​​виконанням восьми кроків у сферах управління державними фінансами, поліпшення бізнес-клімату та управління держпідприємствами, як це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння, додали в ЄК.

Також читайте: Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Нашли кому деньги даватьСлуги снюхают и спустят в барделях ваши денежки.
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09.12.2020 15:39
+3
а Зе уже поспешил похвастаться, шо денег дали за реформы 600 млн євро макрофінансової допомоги виділено Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 5921
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09.12.2020 16:15
+2
Фактически ЕС дает деньги украинским бандитам и мафиозным кланам чтобы уничтожали украинскую нацию. Почитайте требования МВФ касающиеся в основном простых украинцев которым требуется поднять налоги, тарифы, пошлины, и другие уничижительные действия для утяжеления жизни простых украинцев.
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09.12.2020 15:53
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Нашли кому деньги даватьСлуги снюхают и спустят в барделях ваши денежки.
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09.12.2020 15:39 Відповісти
Ще ніхто нікому нічого не дає, це тільки обіцянка. Потрібно податки на фізосіб збільшувати, піднімати подоходний податок з населення з 17% до 30%, піднімати ввізні мита, піднімати податок на прибуток з 25% до 50%, а ПДВ зменшити з 20% до 8%, бо ми не назбираємо грошей в бюджет! Потрібно зберегти надходження від імпорту але зменшити відшкодування ПДВ з 200 млрд до 50 млрд грн!
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09.12.2020 15:49 Відповісти
Шо, і Єврокомісію обдебали?
Ну, і талановиті лохотронщики...
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09.12.2020 15:41 Відповісти
Дали кредит под обязательство брать кредиты. 600 млн євро макрофінансової допомоги виділено Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 5444
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09.12.2020 15:42 Відповісти
Не под условие брать кредит, а выполнять взятые обязательства по уже взятым кредитам.
Вы же не даете деньги в долг на условиях того, кто берет их в долг.
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09.12.2020 16:01 Відповісти
Такого бреда даже придумать сложно. ЕС дал кредит чтобы мы дальше брали кредиты у МВФ. Напоминает кусок отравленого сыра в мышеловке.
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09.12.2020 15:50 Відповісти
"Виделені" ...хороший тролінг зелених урядовців)
МВФ-у вже ручкой помахали,так що це просто слово "халва" від якого в роті солодше не буде..
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09.12.2020 15:50 Відповісти
600 млн евро макрофинансовой помощи выделены Украине под обязательство продолжать сотрудничество с МВФ, а не как поощрение за якобы уже совершенные усилия Бубы криворожского в проведении реформ, как он в очередной раз соврал.
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09.12.2020 15:53 Відповісти
Ему вроде четко сказали, что включать дурака не дадут...
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09.12.2020 16:00 Відповісти
Фактически ЕС дает деньги украинским бандитам и мафиозным кланам чтобы уничтожали украинскую нацию. Почитайте требования МВФ касающиеся в основном простых украинцев которым требуется поднять налоги, тарифы, пошлины, и другие уничижительные действия для утяжеления жизни простых украинцев.
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09.12.2020 15:53 Відповісти
Астанавитесь, у меня обоснованные подозрения что за весь этот праздник будут платить те кто вовремя не сменит гражданство...
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09.12.2020 15:59 Відповісти
а Зе уже поспешил похвастаться, шо денег дали за реформы 600 млн євро макрофінансової допомоги виділено Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 5921
показати весь коментар
09.12.2020 16:15 Відповісти
 
 