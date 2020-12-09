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Новости Политика Украины
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Кабмин решил провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин решил провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году

Кабинет Министров установил срок проведения Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Документ подготовила Государственная служба статистики.

Распоряжение правительства принято на заседание 9 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Согласиться с предложением Государственной службы статистики относительно проведения в 2023 году Всеукраинской переписи населения", - говорится в документе.

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По предварительным расчетам, на выполнение комплекса работ, связанных с завершением подготовительных работ к Всеукраинской переписи населения, ее проведением, обработкой, обобщением и распространением ее результатов, в 2020-2023 годах необходимо 7,260 млрд грн. Из этих расходов около 70% составляет заработная плата временного переписного персонала и начисления на нее. Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь свыше 98 тысяч временных работников.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, в Украине последний Всеукраинская перепись населения прошла в 2001 году. За это время в стране произошли значительные экономические, демографические и миграционные процессы, которые существенно повлияли на количественный и качественный состав населения.
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09.12.2020 16:25 Ответить
Пускай сразу ходят с фонариками искать того кто еще не убежал в Польшу или потому что не в каждом доме будет гореть свет из-за дороговизны или запрета електроенергии для простых украинцев.
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09.12.2020 16:28 Ответить
Вроде же летом вас переписывали.
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09.12.2020 16:31 Ответить
simулювали.
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09.12.2020 16:39 Ответить
Та вони ж перед тим разом з комуняками запевняли всіх, що «політіка бєндєровцев прівєла к тому, что в Украінє осталось от сіли 20 мілліонов, остальниє ілі уєхалі в Россію, ілі вимєрлі !»
А от коли самі прийшли до влади, то пріфуєлі, виявляється тільки одних пєнсов під 20 мільйонів, «гдє дєньгі, Зін ? !»
А всього 42 мільйони !
І це ж проблеми забезпечення роботою, медициною, освіта...
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09.12.2020 16:37 Ответить
Когда то было 52млн, интересно, к 2023 половина хоть останется?
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09.12.2020 16:39 Ответить
5-7 повернулись в ротниє іппєня.
Зараз, без Криму і Лугандонії, в Україні 42 мільйони.
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09.12.2020 16:40 Ответить
Знову ????
Кабмін вирішив провести Всеукраїнський перепис населення в 2023 році - Цензор.НЕТ 7450
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09.12.2020 16:42 Ответить
Кабмін вирішив провести Всеукраїнський перепис населення в 2023 році - Цензор.НЕТ 2986
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09.12.2020 16:43 Ответить
А Дубилет в курсе?
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09.12.2020 16:48 Ответить
При условии, если еще кто-то из граждан Украины доживет до 2023 при таком руководстве.
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09.12.2020 18:20 Ответить
Надо знать количество баранов в отаре.
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09.12.2020 20:34 Ответить
идите в Ачко с вашей переписью, мрази, никто с вами общаться не будет
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09.12.2020 20:44 Ответить
 
 