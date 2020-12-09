Кабмін вирішив провести Всеукраїнський перепис населення в 2023 році

Кабінет Міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення в 2023 році. Документ підготувала Державна служба статистики.

Розпорядження уряду прийнято на засіданні 9 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Погодитися з пропозицією Державної служби статистики щодо проведення в 2023 році Всеукраїнського перепису населення", - йдеться в документі.

За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт, пов'язаних із завершенням підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення, її проведенням, обробленням, узагальненням і поширенням її результатів, в 2020-2023 роках необхідно 7,260 млрд грн. З цих витрат близько 70% становить заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки і проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

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Як наголошується в пояснювальній записці до розпорядження, в Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся ще в 2001 році. За цей час в країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які істотно вплинули на кількісний і якісний склад населення.