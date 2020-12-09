Кабмін вирішив провести Всеукраїнський перепис населення в 2023 році
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Кабінет Міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення в 2023 році. Документ підготувала Державна служба статистики.
Розпорядження уряду прийнято на засіданні 9 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Погодитися з пропозицією Державної служби статистики щодо проведення в 2023 році Всеукраїнського перепису населення", - йдеться в документі.
За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт, пов'язаних із завершенням підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення, її проведенням, обробленням, узагальненням і поширенням її результатів, в 2020-2023 роках необхідно 7,260 млрд грн. З цих витрат близько 70% становить заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки і проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.
Як наголошується в пояснювальній записці до розпорядження, в Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся ще в 2001 році. За цей час в країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які істотно вплинули на кількісний і якісний склад населення.
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А от коли самі прийшли до влади, то пріфуєлі, виявляється тільки одних пєнсов під 20 мільйонів, «гдє дєньгі, Зін ? !»
А всього 42 мільйони !
І це ж проблеми забезпечення роботою, медициною, освіта...
Зараз, без Криму і Лугандонії, в Україні 42 мільйони.