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Кабмін (6255) перепис населення (104)

Кабмін вирішив провести Всеукраїнський перепис населення в 2023 році

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін вирішив провести Всеукраїнський перепис населення в 2023 році

Кабінет Міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення в 2023 році. Документ підготувала Державна служба статистики.

Розпорядження уряду прийнято на засіданні 9 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Погодитися з пропозицією Державної служби статистики щодо проведення в 2023 році Всеукраїнського перепису населення", - йдеться в документі.

За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт, пов'язаних із завершенням підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення, її проведенням, обробленням, узагальненням і поширенням її результатів, в 2020-2023 роках необхідно 7,260 млрд грн. З цих витрат близько 70% становить заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки і проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

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Як наголошується в пояснювальній записці до розпорядження, в Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся ще в 2001 році. За цей час в країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які істотно вплинули на кількісний і якісний склад населення.

Автор: Анастасія Потіха
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09.12.2020 16:25 Відповісти
Пускай сразу ходят с фонариками искать того кто еще не убежал в Польшу или потому что не в каждом доме будет гореть свет из-за дороговизны или запрета електроенергии для простых украинцев.
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09.12.2020 16:28 Відповісти
Вроде же летом вас переписывали.
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09.12.2020 16:31 Відповісти
simулювали.
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09.12.2020 16:39 Відповісти
Та вони ж перед тим разом з комуняками запевняли всіх, що «політіка бєндєровцев прівєла к тому, что в Украінє осталось от сіли 20 мілліонов, остальниє ілі уєхалі в Россію, ілі вимєрлі !»
А от коли самі прийшли до влади, то пріфуєлі, виявляється тільки одних пєнсов під 20 мільйонів, «гдє дєньгі, Зін ? !»
А всього 42 мільйони !
І це ж проблеми забезпечення роботою, медициною, освіта...
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09.12.2020 16:37 Відповісти
Когда то было 52млн, интересно, к 2023 половина хоть останется?
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09.12.2020 16:39 Відповісти
5-7 повернулись в ротниє іппєня.
Зараз, без Криму і Лугандонії, в Україні 42 мільйони.
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09.12.2020 16:40 Відповісти
Знову ????
Кабмін вирішив провести Всеукраїнський перепис населення в 2023 році - Цензор.НЕТ 7450
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09.12.2020 16:42 Відповісти
Кабмін вирішив провести Всеукраїнський перепис населення в 2023 році - Цензор.НЕТ 2986
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09.12.2020 16:43 Відповісти
А Дубилет в курсе?
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09.12.2020 16:48 Відповісти
При условии, если еще кто-то из граждан Украины доживет до 2023 при таком руководстве.
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09.12.2020 18:20 Відповісти
Надо знать количество баранов в отаре.
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09.12.2020 20:34 Відповісти
идите в Ачко с вашей переписью, мрази, никто с вами общаться не будет
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09.12.2020 20:44 Відповісти
 
 