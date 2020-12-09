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Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна не будет закупать российскую вакцину против коронавируса COVID-19 из-за ее несоответствия лабораторным стандартам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проблема российской вакцины заключается в том, что она не соответствует требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP). В нашей стране эта вакцина не сможет получить лицензию", - сказал Коджа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция обсуждает возможность закупок вакцин от коронавируса с Россией и Китаем. В то же время Эрдоган отмечал, что Турция также ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.

Также читайте: У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V"

Турция уже заказала у китайской компании SinoVac 50 млн доз вакцины, а также ведет переговоры о приобретении вакцины, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+36
Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3154
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09.12.2020 17:29
+27
Путин поручил начать масштабную вакцинацию от КОВИД-19. Первыми вакцинированными будут врачи и учителя. Сотрудников силовых органов и депутатов Госдумы пока решено оставить в живых. Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3715
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09.12.2020 17:28
+26
Красивая страна , народ с мозгами .
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09.12.2020 17:27
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Красивая страна , народ с мозгами .
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09.12.2020 17:27 Ответить
Путин поручил начать масштабную вакцинацию от КОВИД-19. Первыми вакцинированными будут врачи и учителя. Сотрудников силовых органов и депутатов Госдумы пока решено оставить в живых. Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3715
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09.12.2020 17:28 Ответить
Для депутатов и эфесбилов американскую закупают
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09.12.2020 17:34 Ответить
Ну всё! Теперь помидорами не отделаются!
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09.12.2020 17:28 Ответить
Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3154
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09.12.2020 17:29 Ответить
Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5594
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09.12.2020 17:40 Ответить
Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9118 Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3336
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09.12.2020 18:00 Ответить
все для людей
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09.12.2020 18:16 Ответить


Hellis@13Hellis_13





От московитской "вакцины" отказалась очередная страна, как от проказы.
И только Медведчук рвет старую задницу, пропихивая ее в Украину.
Помните, когда зарплату выдавали сахаром, туалетной бумагой и т.д., а люди это продавали? Похоже, что и Медведчука на бартер подсадили.
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09.12.2020 23:02 Ответить
сатану медведчука-на кол! Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8122
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10.12.2020 03:31 Ответить
Этот прикол из латвийского сайта, который троллит ватников.

Испытатели вакцины от Pfizer пожаловались на непреодолимое желание покупать товары Microsoft: https://panorama.pub/53356-ispytateli-vaktsiny-ot-pfizer.html

«Я будто во сне нахожусь! После вакцинации взял и выбросил свою новенькую PS5 в мусор, а потом пошел в BestBuy и взял Xbox Series X!!! Я в жизни Xbox не пользовался! Что происходит?» - написал пользователь Rick_Dalton. Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1842
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09.12.2020 23:30 Ответить
Самое интересно, что вата постоянно клюёт на эти "новости", часто даже относительно приличные РУ сайты перепосты делают.
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09.12.2020 23:31 Ответить
Аферистович, прокомментируй, почему твои друзья с медведчуковских каналов топят за вакцину рашистов а , Турция вот так!
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09.12.2020 17:29 Ответить
А Українські зажопники репетують щоб закупити,от тільки нехай вакцинують тільки свою мандючуківську вату.
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09.12.2020 17:29 Ответить
Молодцы!!!! Просто правильно!!!
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09.12.2020 17:30 Ответить
Частично. Sinovac тоже может оказаться Г.
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09.12.2020 18:46 Ответить
Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1716
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09.12.2020 17:31 Ответить
а испытывали на 274 )))) 1 пока держится - боится признаваться )))
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09.12.2020 17:34 Ответить
Молодець!
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09.12.2020 18:11 Ответить
Инфа достоверная?
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09.12.2020 18:54 Ответить
Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4353
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09.12.2020 19:07 Ответить
Здря...РАБссиянское дерьмо круче Мазолея..... Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2076Султан Эрдоган знает каким способом лечить РАБссию.... Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2076Байрактар это не Кандагар в Афгане....
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09.12.2020 17:31 Ответить
Жить хотят?!)))
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09.12.2020 17:31 Ответить
Турки совсем не понимают, что творят! Не имеющая аналогов вакцина - летальность практически 100% и куда круче "новичка", потому что списать можно на вирус.
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09.12.2020 17:32 Ответить
«17:34 [мск], 9 декабря 2020

Кремль отреагировал на отказ Турции от покупки вакцины «Спутник V»





Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9449Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отказ Турции от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» словами о надежности препарата. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 9 декабря.
«Результаты тестирования и испытаний показывают, что это очень эффективная и надежная вакцина», - сказал он.
Ранее в среду глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что Анкара не будет производить закупку российской вакцины от COVID-19 из-за ее несоответствия лабораторной практике.
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09.12.2020 17:47 Ответить
А что ещё должен был сказать Писков?
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09.12.2020 17:49 Ответить
Сказав, що не фейк.
Що Турція Рашку таки послала.
Страдай.
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09.12.2020 17:57 Ответить
Хорошо если не фейк, но турецкая газета эту статью удалила. Так что подождём.
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09.12.2020 18:15 Ответить
«В Турции прояснили отношение к российской вакцине.


Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа прояснил отношение к российской вакцине после появления информации об отказе Анкары закупать ее. Об этом сообщает Reuters.

«Насчет российской вакцины. Как известно, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. (...) », - сказал Коджа. При этом он добавил, что первая партия китайской вакцины SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце года в Турции планируют начать делать прививки.
Ранее в турецких СМИ появились слова главы Минздрава, который отмечал, что российская вакцина - аденовирусная и не соответствует надлежащей лабораторной практике.»
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09.12.2020 20:32 Ответить
Ну вот видите. Как я и говорил.
«Для нас важно, чтобы произведенная в России вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала GLP (надлежащей лабораторной практике). Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет», - объяснил министр.
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09.12.2020 22:05 Ответить
Ранее в турецких СМИ появились слова главы Минздрава, который отмечал, что российская вакцина - аденовирусная и не соответствует надлежащей лабораторной практике.»
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09.12.2020 22:16 Ответить
1. На даний момент Турція заявила, що російська вакцина не пройшла токсикологічних тестів.
2. У разі, якщо вона пройде ці тести , буде розглянута можливість постачання.
3. «При этом он добавил, что первая партия китайской вакцины SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце года в Турции планируют начать делать прививки.»

Хіба Ви це казали?
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09.12.2020 22:31 Ответить
Отказа нет, есть обычные испытания вакцины. Китайская их прошла, руснявая возможно пройдёт, возможно нет. Ключевая фраза "Мы начинаем эти испытания."
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09.12.2020 23:33 Ответить
ключевое здесь то,что Турция вежливо послала на йух ***** Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6802
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10.12.2020 03:37 Ответить
РАБссия запустила очередное дерьмо по имени аналоГОВНЕТ...летишь в космос а там золота полно...ну типа мульфильм Золотая Антилопа Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5362
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09.12.2020 17:34 Ответить
Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8419
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09.12.2020 17:35 Ответить
Млять, ну кацапотвари всем это говно предлагают
Но так они ж его производить даже не в состоянии!
По некоторым сообщениям они его в Нигерии клепать собрались
Вы ширнетесь кацапским фуфломицином, произведенным в Нигерии?
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09.12.2020 17:36 Ответить
Любое сообщение из Мавзолейной РАБссии ФЕЙК... Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5523 Шариковы блинТурция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5523
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09.12.2020 17:36 Ответить
Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5085

..
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09.12.2020 17:38 Ответить
вовка-хуйло і спутнік-вовка...теж...х
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10.12.2020 00:07 Ответить
Цэ русофобия или удар в спину?
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09.12.2020 17:40 Ответить
Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7746
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09.12.2020 17:46 Ответить
Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7176 Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4855 уничтожим турецкие помидоры....
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09.12.2020 17:47 Ответить
Карочи импортозамещение...Эрдоган купит КГБиста Южным Турецким потоком Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5194вместо Северного........
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09.12.2020 17:50 Ответить
Канада отказалась поставлять двигатели для турецких дронов Байрактар...,ее заменит Украина...
РАБссиянцы...а где возмущам-с Жиринжопского и Ольги **********? Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7408 Нота протеста Машки ЗаХеровойТуреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9801
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09.12.2020 17:57 Ответить
Турция дала ответ на отказ стран Запада поставлять двигатели для БПЛА «Байрактар» https://topwar.ru/176642-turcija-dala-otvet-na-otkaz-stran-zapada-postavljat-dvigateli-dlja-bpla-bajraktar.html

В ТУРЦИИ ПОКАЗАЛИ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ НОВОЙ МОДИФИКАЦИИ БПЛА BAYRAKTAR TB3
https://www.aviaport.ru/digest/2020/10/30/657431.html
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09.12.2020 19:36 Ответить
И правильно - зачем османам вакцина для животных? Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6159 Они же люди, а не кацапы Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3350
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09.12.2020 18:20 Ответить
Я не удивлюсь если Украина вдруг....закупит эту вакцину! Хотя, кажется НИ ОДНА (!) страна не собирается покупать это неизвестно что...Это, в смысле вакцина, не прошло даже клинических испытаний и поэтому от вакцинирования шарахаются даже московиты...Но все же, вакцинируют, под страхом увольнения! Пуцин, кстати, почему то увильнул...Это ли не показатель?
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09.12.2020 19:57 Ответить
ні...це все ж таки буде диво. але.. останнє у житті стєпанова.
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10.12.2020 00:23 Ответить
https://www.rbc.ru/society/09/12/2020/5fd118869a794773618e3db7?from=from_main_5
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09.12.2020 21:20 Ответить
твереза думка.
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09.12.2020 23:15 Ответить
каци свою бадягу виростить не можуть. от і пхають всім де хоч якась фармбаза є. Ізраіль, індія,Китай( ті точно пошлють бо вже свою варять), Угорщина, навіть Україна... погодься пацак, 80-200 тис на мордор якось не схоже на повноцінну вакцинацію 140млн. ну ти китаєць тобі легше - сіноваком прошпилять і 50/50. будь здрав.
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10.12.2020 00:16 Ответить
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа ,просто решил послать на йух россию в более вежливой форме,вот и все!
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10.12.2020 03:41 Ответить
 
 