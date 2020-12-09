Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна не будет закупать российскую вакцину против коронавируса COVID-19 из-за ее несоответствия лабораторным стандартам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проблема российской вакцины заключается в том, что она не соответствует требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP). В нашей стране эта вакцина не сможет получить лицензию", - сказал Коджа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция обсуждает возможность закупок вакцин от коронавируса с Россией и Китаем. В то же время Эрдоган отмечал, что Турция также ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.

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Турция уже заказала у китайской компании SinoVac 50 млн доз вакцины, а также ведет переговоры о приобретении вакцины, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.