Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що його країна не буде закуповувати російську вакцину проти коронавірусу COVID-19 через її невідповідність лабораторним стандартам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Проблема російської вакцини полягає в тому, що вона не відповідає вимогам належної лабораторної практики (GLP). У нашій країні ця вакцина не зможе отримати ліцензію", - сказав Коджа.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Туреччина обговорює можливість закупівель вакцин від коронавірусу з Росією і Китаєм. Водночас Ердоган зазначав, що Туреччина також веде роботу зі створення власної вакцини від COVID-19.
Туреччина вже замовила у китайської компанії SinoVac 50 млн доз вакцини, а також веде переговори про придбання вакцини, розробленої компанією Pfizer у співпраці з BioNTech.
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Hellis@13Hellis_13
От московитской "вакцины" отказалась очередная страна, как от проказы.
И только Медведчук рвет старую задницу, пропихивая ее в Украину.
Помните, когда зарплату выдавали сахаром, туалетной бумагой и т.д., а люди это продавали? Похоже, что и Медведчука на бартер подсадили.
Испытатели вакцины от Pfizer пожаловались на непреодолимое желание покупать товары Microsoft: https://panorama.pub/53356-ispytateli-vaktsiny-ot-pfizer.html
«Я будто во сне нахожусь! После вакцинации взял и выбросил свою новенькую PS5 в мусор, а потом пошел в BestBuy и взял Xbox Series X!!! Я в жизни Xbox не пользовался! Что происходит?» - написал пользователь Rick_Dalton.
Кремль отреагировал на отказ Турции от покупки вакцины «Спутник V»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отказ Турции от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» словами о надежности препарата. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 9 декабря.
«Результаты тестирования и испытаний показывают, что это очень эффективная и надежная вакцина», - сказал он.
Ранее в среду глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что Анкара не будет производить закупку российской вакцины от COVID-19 из-за ее несоответствия лабораторной практике.
Що Турція Рашку таки послала.
Страдай.
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа прояснил отношение к российской вакцине после появления информации об отказе Анкары закупать ее. Об этом сообщает Reuters.
«Насчет российской вакцины. Как известно, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. (...) », - сказал Коджа. При этом он добавил, что первая партия китайской вакцины SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце года в Турции планируют начать делать прививки.
Ранее в турецких СМИ появились слова главы Минздрава, который отмечал, что российская вакцина - аденовирусная и не соответствует надлежащей лабораторной практике.»
«Для нас важно, чтобы произведенная в России вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала GLP (надлежащей лабораторной практике). Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет», - объяснил министр.
2. У разі, якщо вона пройде ці тести , буде розглянута можливість постачання.
3. «При этом он добавил, что первая партия китайской вакцины SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце года в Турции планируют начать делать прививки.»
Хіба Ви це казали?
Но так они ж его производить даже не в состоянии!
По некоторым сообщениям они его в Нигерии клепать собрались
Вы ширнетесь кацапским фуфломицином, произведенным в Нигерии?
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РАБссиянцы...а где возмущам-с Жиринжопского и Ольги **********? Нота протеста Машки ЗаХеровой
В ТУРЦИИ ПОКАЗАЛИ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ НОВОЙ МОДИФИКАЦИИ БПЛА BAYRAKTAR TB3
https://www.aviaport.ru/digest/2020/10/30/657431.html