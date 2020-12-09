УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12602 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
9 302 61
вакцина (3523) карантин (16073) росія (47340) Туреччина (2256) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що його країна не буде закуповувати російську вакцину проти коронавірусу COVID-19 через її невідповідність лабораторним стандартам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Проблема російської вакцини полягає в тому, що вона не відповідає вимогам належної лабораторної практики (GLP). У нашій країні ця вакцина не зможе отримати ліцензію", - сказав Коджа.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Туреччина обговорює можливість закупівель вакцин від коронавірусу з Росією і Китаєм.  Водночас Ердоган зазначав, що Туреччина також веде роботу зі створення власної вакцини від COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканали Медведчука NewsOne, 112 і ZIK активно рекламують російську "вакцину" проти COVID-19. СКРИНШОТИ

Туреччина вже замовила у китайської компанії SinoVac 50 млн доз вакцини, а також веде переговори про придбання вакцини, розробленої компанією Pfizer у співпраці з BioNTech.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+36
Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3154
показати весь коментар
09.12.2020 17:29
+27
Путин поручил начать масштабную вакцинацию от КОВИД-19. Первыми вакцинированными будут врачи и учителя. Сотрудников силовых органов и депутатов Госдумы пока решено оставить в живых. Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3715
показати весь коментар
09.12.2020 17:28
+26
Красивая страна , народ с мозгами .
показати весь коментар
09.12.2020 17:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красивая страна , народ с мозгами .
показати весь коментар
09.12.2020 17:27 Відповісти
Путин поручил начать масштабную вакцинацию от КОВИД-19. Первыми вакцинированными будут врачи и учителя. Сотрудников силовых органов и депутатов Госдумы пока решено оставить в живых. Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3715
показати весь коментар
09.12.2020 17:28 Відповісти
Для депутатов и эфесбилов американскую закупают
показати весь коментар
09.12.2020 17:34 Відповісти
Ну всё! Теперь помидорами не отделаются!
показати весь коментар
09.12.2020 17:28 Відповісти
Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3154
показати весь коментар
09.12.2020 17:29 Відповісти
Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5594
показати весь коментар
09.12.2020 17:40 Відповісти
Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9118 Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3336
показати весь коментар
09.12.2020 18:00 Відповісти
все для людей
показати весь коментар
09.12.2020 18:16 Відповісти


Hellis@13Hellis_13





От московитской "вакцины" отказалась очередная страна, как от проказы.
И только Медведчук рвет старую задницу, пропихивая ее в Украину.
Помните, когда зарплату выдавали сахаром, туалетной бумагой и т.д., а люди это продавали? Похоже, что и Медведчука на бартер подсадили.
показати весь коментар
09.12.2020 23:02 Відповісти
сатану медведчука-на кол! Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8122
показати весь коментар
10.12.2020 03:31 Відповісти
Этот прикол из латвийского сайта, который троллит ватников.

Испытатели вакцины от Pfizer пожаловались на непреодолимое желание покупать товары Microsoft: https://panorama.pub/53356-ispytateli-vaktsiny-ot-pfizer.html

«Я будто во сне нахожусь! После вакцинации взял и выбросил свою новенькую PS5 в мусор, а потом пошел в BestBuy и взял Xbox Series X!!! Я в жизни Xbox не пользовался! Что происходит?» - написал пользователь Rick_Dalton. Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1842
показати весь коментар
09.12.2020 23:30 Відповісти
Самое интересно, что вата постоянно клюёт на эти "новости", часто даже относительно приличные РУ сайты перепосты делают.
показати весь коментар
09.12.2020 23:31 Відповісти
Аферистович, прокомментируй, почему твои друзья с медведчуковских каналов топят за вакцину рашистов а , Турция вот так!
показати весь коментар
09.12.2020 17:29 Відповісти
А Українські зажопники репетують щоб закупити,от тільки нехай вакцинують тільки свою мандючуківську вату.
показати весь коментар
09.12.2020 17:29 Відповісти
Молодцы!!!! Просто правильно!!!
показати весь коментар
09.12.2020 17:30 Відповісти
Частично. Sinovac тоже может оказаться Г.
показати весь коментар
09.12.2020 18:46 Відповісти
Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1716
показати весь коментар
09.12.2020 17:31 Відповісти
а испытывали на 274 )))) 1 пока держится - боится признаваться )))
показати весь коментар
09.12.2020 17:34 Відповісти
Молодець!
показати весь коментар
09.12.2020 18:11 Відповісти
Инфа достоверная?
показати весь коментар
09.12.2020 18:54 Відповісти
Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4353
показати весь коментар
09.12.2020 19:07 Відповісти
Здря...РАБссиянское дерьмо круче Мазолея..... Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2076Султан Эрдоган знает каким способом лечить РАБссию.... Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2076Байрактар это не Кандагар в Афгане....
показати весь коментар
09.12.2020 17:31 Відповісти
Жить хотят?!)))
показати весь коментар
09.12.2020 17:31 Відповісти
Турки совсем не понимают, что творят! Не имеющая аналогов вакцина - летальность практически 100% и куда круче "новичка", потому что списать можно на вирус.
показати весь коментар
09.12.2020 17:32 Відповісти
«17:34 [мск], 9 декабря 2020

Кремль отреагировал на отказ Турции от покупки вакцины «Спутник V»





Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9449Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отказ Турции от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» словами о надежности препарата. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 9 декабря.
«Результаты тестирования и испытаний показывают, что это очень эффективная и надежная вакцина», - сказал он.
Ранее в среду глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что Анкара не будет производить закупку российской вакцины от COVID-19 из-за ее несоответствия лабораторной практике.
показати весь коментар
09.12.2020 17:47 Відповісти
А что ещё должен был сказать Писков?
показати весь коментар
09.12.2020 17:49 Відповісти
Сказав, що не фейк.
Що Турція Рашку таки послала.
Страдай.
показати весь коментар
09.12.2020 17:57 Відповісти
Хорошо если не фейк, но турецкая газета эту статью удалила. Так что подождём.
показати весь коментар
09.12.2020 18:15 Відповісти
«В Турции прояснили отношение к российской вакцине.


Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа прояснил отношение к российской вакцине после появления информации об отказе Анкары закупать ее. Об этом сообщает Reuters.

«Насчет российской вакцины. Как известно, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. (...) », - сказал Коджа. При этом он добавил, что первая партия китайской вакцины SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце года в Турции планируют начать делать прививки.
Ранее в турецких СМИ появились слова главы Минздрава, который отмечал, что российская вакцина - аденовирусная и не соответствует надлежащей лабораторной практике.»
показати весь коментар
09.12.2020 20:32 Відповісти
Ну вот видите. Как я и говорил.
«Для нас важно, чтобы произведенная в России вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала GLP (надлежащей лабораторной практике). Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет», - объяснил министр.
показати весь коментар
09.12.2020 22:05 Відповісти
Ранее в турецких СМИ появились слова главы Минздрава, который отмечал, что российская вакцина - аденовирусная и не соответствует надлежащей лабораторной практике.»
показати весь коментар
09.12.2020 22:16 Відповісти
1. На даний момент Турція заявила, що російська вакцина не пройшла токсикологічних тестів.
2. У разі, якщо вона пройде ці тести , буде розглянута можливість постачання.
3. «При этом он добавил, что первая партия китайской вакцины SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце года в Турции планируют начать делать прививки.»

Хіба Ви це казали?
показати весь коментар
09.12.2020 22:31 Відповісти
Отказа нет, есть обычные испытания вакцины. Китайская их прошла, руснявая возможно пройдёт, возможно нет. Ключевая фраза "Мы начинаем эти испытания."
показати весь коментар
09.12.2020 23:33 Відповісти
ключевое здесь то,что Турция вежливо послала на йух ***** Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6802
показати весь коментар
10.12.2020 03:37 Відповісти
РАБссия запустила очередное дерьмо по имени аналоГОВНЕТ...летишь в космос а там золота полно...ну типа мульфильм Золотая Антилопа Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5362
показати весь коментар
09.12.2020 17:34 Відповісти
Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8419
показати весь коментар
09.12.2020 17:35 Відповісти
Млять, ну кацапотвари всем это говно предлагают
Но так они ж его производить даже не в состоянии!
По некоторым сообщениям они его в Нигерии клепать собрались
Вы ширнетесь кацапским фуфломицином, произведенным в Нигерии?
показати весь коментар
09.12.2020 17:36 Відповісти
Любое сообщение из Мавзолейной РАБссии ФЕЙК... Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5523 Шариковы блинТурция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5523
показати весь коментар
09.12.2020 17:36 Відповісти
Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5085

..
показати весь коментар
09.12.2020 17:38 Відповісти
вовка-хуйло і спутнік-вовка...теж...х
показати весь коментар
10.12.2020 00:07 Відповісти
Цэ русофобия или удар в спину?
показати весь коментар
09.12.2020 17:40 Відповісти
Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7746
показати весь коментар
09.12.2020 17:46 Відповісти
Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7176 Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4855 уничтожим турецкие помидоры....
показати весь коментар
09.12.2020 17:47 Відповісти
Карочи импортозамещение...Эрдоган купит КГБиста Южным Турецким потоком Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5194вместо Северного........
показати весь коментар
09.12.2020 17:50 Відповісти
Канада отказалась поставлять двигатели для турецких дронов Байрактар...,ее заменит Украина...
РАБссиянцы...а где возмущам-с Жиринжопского и Ольги **********? Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7408 Нота протеста Машки ЗаХеровойТуреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9801
показати весь коментар
09.12.2020 17:57 Відповісти
Турция дала ответ на отказ стран Запада поставлять двигатели для БПЛА «Байрактар» https://topwar.ru/176642-turcija-dala-otvet-na-otkaz-stran-zapada-postavljat-dvigateli-dlja-bpla-bajraktar.html

В ТУРЦИИ ПОКАЗАЛИ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ НОВОЙ МОДИФИКАЦИИ БПЛА BAYRAKTAR TB3
https://www.aviaport.ru/digest/2020/10/30/657431.html
показати весь коментар
09.12.2020 19:36 Відповісти
И правильно - зачем османам вакцина для животных? Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6159 Они же люди, а не кацапы Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3350
показати весь коментар
09.12.2020 18:20 Відповісти
Я не удивлюсь если Украина вдруг....закупит эту вакцину! Хотя, кажется НИ ОДНА (!) страна не собирается покупать это неизвестно что...Это, в смысле вакцина, не прошло даже клинических испытаний и поэтому от вакцинирования шарахаются даже московиты...Но все же, вакцинируют, под страхом увольнения! Пуцин, кстати, почему то увильнул...Это ли не показатель?
показати весь коментар
09.12.2020 19:57 Відповісти
ні...це все ж таки буде диво. але.. останнє у житті стєпанова.
показати весь коментар
10.12.2020 00:23 Відповісти
https://www.rbc.ru/society/09/12/2020/5fd118869a794773618e3db7?from=from_main_5
показати весь коментар
09.12.2020 21:20 Відповісти
твереза думка.
показати весь коментар
09.12.2020 23:15 Відповісти
каци свою бадягу виростить не можуть. от і пхають всім де хоч якась фармбаза є. Ізраіль, індія,Китай( ті точно пошлють бо вже свою варять), Угорщина, навіть Україна... погодься пацак, 80-200 тис на мордор якось не схоже на повноцінну вакцинацію 140млн. ну ти китаєць тобі легше - сіноваком прошпилять і 50/50. будь здрав.
показати весь коментар
10.12.2020 00:16 Відповісти
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа ,просто решил послать на йух россию в более вежливой форме,вот и все!
показати весь коментар
10.12.2020 03:41 Відповісти
 
 