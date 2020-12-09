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Новости Политика Украины
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Защита Януковича требовала отвода прокуроров, суд отказал

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Защита Януковича требовала отвода прокуроров, суд отказал

Печерский районный суд отказал адвокатам беглого экс-президента Виктора Януковича в отводе адвокатов Алексея Донского и Дениса Иванова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Заявляя отвод Донскому и Иванову, адвокат Януковича Алексей Горошинский отметил, что защита сомневается в их беспристрастности.

Иванов, со своей стороны, просил оставить это ходатайство без рассмотрения.

Суд после выхода из совещательной комнаты отказал в удовлетворении ходатайства об отводе двух прокуроров.

"Судья постановил: в удовлетворении заявления Горошинского отказать", - сообщил судья Вячеслав Пидпалый.

Также на Цензор.НЕТ: Янукович не имеет права присутствовать на суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане, это просто пиар, - прокурор Донской

Автор: Ольга Лузан
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https://vk.com/video-35597845_168135626- инфопсихология Аферистовича в дни Майдана
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09.12.2020 20:55 Ответить
Чивокуня Ёлкопадович Шапкокрадов.
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09.12.2020 21:03 Ответить
"Легитимный" нищеброд даунбаса.
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09.12.2020 21:19 Ответить
Я далеко не сторонник этого вора шапок, но чего ж вы так добивались (вроде!) его появления в суде, а сейчас так боитесь? Боитесь, что он начнет говорить то, что вам придется не ко двору?
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09.12.2020 21:24 Ответить
витя, только в натуре...
народ желает видеть легитимного
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09.12.2020 21:35 Ответить
В Мордовии пишут,что жена Януковича Людмила является младшей сестрой Валентины Терешковой и отец биологический был у них Хрущёв Никита Сергеевич, я смотрю что семейная пара Януковичей это родственники космонавтов и Генсеков Захист Януковича вимагав відводу прокурорів, суд відмовив - Цензор.НЕТ 5403
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09.12.2020 22:01 Ответить
 
 