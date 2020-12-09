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Захист Януковича вимагав відводу прокурорів, суд відмовив

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Захист Януковича вимагав відводу прокурорів, суд відмовив

Печерський районний суд відмовив адвокатам експрезидента-втікача Віктора Януковича у відведенні адвокатів Олексія Донського і Дениса Іванова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, під час оголошення відводу Донському і Іванову адвокат Олексій Горошинський зазначив, що захист має сумніви у їх неупередженості.

Іванов, зі свого боку, просив залишити це клопотання без розгляду.

Суд після виходу з нарадчої кімнати відмовив у задоволенні клопотання про відвід цих двох прокурорів.

"Суддя ухвалив: у задоволенні заяви Горошинського відмовити", - поінформував суддя Вячеслав Підпалий.

Також читайте: Янукович не має права бути присутнім на суді з обрання йому запобіжного заходу за події на Майдані, це просто піар, - прокурор Донський
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09.12.2020 20:55 Відповісти
Чивокуня Ёлкопадович Шапкокрадов.
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09.12.2020 21:03 Відповісти
"Легитимный" нищеброд даунбаса.
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09.12.2020 21:19 Відповісти
Я далеко не сторонник этого вора шапок, но чего ж вы так добивались (вроде!) его появления в суде, а сейчас так боитесь? Боитесь, что он начнет говорить то, что вам придется не ко двору?
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09.12.2020 21:24 Відповісти
витя, только в натуре...
народ желает видеть легитимного
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09.12.2020 21:35 Відповісти
В Мордовии пишут,что жена Януковича Людмила является младшей сестрой Валентины Терешковой и отец биологический был у них Хрущёв Никита Сергеевич, я смотрю что семейная пара Януковичей это родственники космонавтов и Генсеков Захист Януковича вимагав відводу прокурорів, суд відмовив - Цензор.НЕТ 5403
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09.12.2020 22:01 Відповісти
 
 