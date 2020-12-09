Минветеранов создаст Книгу памяти добровольцев, погибших в АТО/ООС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство по делам ветеранов приняло решение о создании Книги памяти добровольцев - защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
В Книгу памяти будут внесены данные о добровольцах, которые погибли в результате непосредственного соприкосновения с противником или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с выполнением боевых задач в районах и в период проведения АТО/ООС.
Экспертная группа мемориальной работы Минветеранов начала сбор ходатайств и заявлений о внесении сведений о погибших добровольцах в Книгу памяти, которые будет рассматривать соответствующая Комиссия.
Пожалуйста, подождите...
- хто такі добровольці ?
- а книгу пам'яті загиблих НЕдобровольців будуть окремо створювати ?
- чим дармоїдів з мінветеранів не влаштовує Книга пам'яті полеглих за Україну ,що існує з 2014 року ? Грошенята недоосвоєні в бюджеті завалялись ?
Ну і вишенька на тортик :
"Перелік документів неохідних для внесення до Книги пам'яті:
1) копія свідоцтва про смерть;
2) довідка командира добровольчого формування або особи, яка його заміщує, про перебування, загибель та обставини загибелі особи у складі добровольчого формування під час безпосередньої участі в районах АТО та у період її проведення;
3) копія довідки органів, які згідно із Законом України "Про боротьбу з тероризмом" визначені суб'єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, про період безпосереднього виконання особою бойових завдань в районах проведення АТО у взаємодії із суб'єктами, зазначеними в пункті 2 розділу І цього Положення;
4) копія витягу із наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення особи до проведення антитерористичної операції.
У разі відсутності документів, зазначених у пунктах 2 - 4, підставою для включення до Книги пам'яті, є один із таких документів:
1) свідчення (заява) не менше ніж трьох свідків про обставини загибелі у період безпосередньої участі такої особи у виконанні завдань АТО в районах її проведення, підпис на яких має бути засвідчено нотаріально.
До уваги беруться свідчення (заяви) осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до абзацу першого пункту 19 частини першої статті 6 та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які мають документальне підтвердження своєї участі в АТО у період, за який вони свідчать;
2) копія рішення суду про встановлення факту загибелі особи під час безпосередньої участі в АТО в районах та у період її проведення."
Откуда автоматическое стрелковое оружие у добровольцев?
Фантастические саги про отжатое в бою, любители экшенов - оставьте себе, на колыбельную перед сном.
Добровольческие батальоны, создавались не только в системе МВД.
МО, тоже руку приложило. Знаменитый "Айдар" (впоследствии 24 ошб "Айдар"), был как раз под МО. И ещё некоторые.
Так что, идея про распил денег на создание ещё одной Книги памяти и совершенно понятное начало срача и судов по этому вопросу - вполне ожидаемо.
Як виключення-підрозділи ПС,там "криша"-СБУ
До ЗСУшних добробатів можна умовно,- батальйони тероборони (там контрачів не було).
"Айдар" в 2014 году и далее, был в полном подчинении и обеспечении МО. Ащё точнее в самом секторе "А" (Луганское направление).
Уж, я имел с ними время "работать".
"Донбасс" - да, сформирован именно МВД. В 2015, батальон разделился на два. Один с оригинальным названием "Донбасс", остался в МВД (2 бСпН затем 15 п "Донбасс" НГУ), а та часть личного состава, которая не желала ментовского подчинения, ушла в ВС и стали опорой при создании "Донбасс-Украина". Этот батальон и вошёл в состав, созданной мотопехотной бригады. Конкретно в составе 54 омпбр, как 46 обСпН "Донбасс-Украина".