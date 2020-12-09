Мінветеранів створить Книгу пам'яті добровольців, які загинули в АТО/ООС

Міністерство у справах ветеранів прийняло рішення про створення Книги пам'яті добровольців - захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

До зазначеної Книги пам’яті будуть внесені дані про полеглих добровольців, які загинули внаслідок безпосереднього зіткнення з противником чи померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із виконанням бойових завдань у районах та у період проведення АТО/ООС.

Експертна група меморіальної роботи Міністерства розпочала збір клопотань та заяв щодо внесення відомостей про загиблих добровольців до Книги пам’яті, які розглядатиме відповідна комісія.

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