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У Труханова COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

У Труханова COVID-19

Мэр Одессы Геннадий Труханов получил позитивный результат теста на коронавирус.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата", - написал Труханов.

Он добавил, что чувствует себя неплохо, и будет в телефонном режиме регулировать работу городских служб. А также призвал одесситов соблюдать правила безопасности.

"Носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию. На сегодняшний день это наиболее действенные и при этом простые способы избежать заболевания. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких!", - подытожил Труханов.

Также на Цензор.НЕТ: До 8 января праздничные мероприятия в кафе и ресторанах запрещены, посетителей будут пускать до 22:00, - Ляшко

У Труханова COVID-19 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
и толку, все равно не подохнет
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09.12.2020 23:13
+5
С Кернесом, похоже, не повезло...может быть - хоть с трухановым подфартит?
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09.12.2020 23:37
+4
аминь
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09.12.2020 23:27
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и толку, все равно не подохнет
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09.12.2020 23:13 Ответить
Не скажіть. КОВІД - не СБУ. Тому є шанс.
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09.12.2020 23:27 Ответить
Понаевшие в Одессу из-за поребрика «одесситы», в словарном запасе которых («чёй-то», «дык», «токмо», «калидор», «микрик» «тешка», «кура, «греча», «кенгуруха» «пухто» «хабарики» и т.д.) избрали на второй срок мэром города гражданина Московии, Греции и Украины пана Геннадия Труханова.
Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны и «Трассу здоровья». Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кошельков налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду». Пенсионеры Одессы благодарны ему за 2000 гривен, которые мэр перечислил бабушкам и дедушкам на расчетных счет «Горгаза». Было бы некорректно умолчать еще об одной инициативе Труханова. Он заставил дворников Одессы во время гололеда посыпать песком тротурары. Теперь врачи и рентгенологи ургентной хирургии 11 горбольницы сидят без работы. Нет переломов.
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10.12.2020 11:16 Ответить
Ну как же ж - нада как все отметится...
Тесты с вероятностью 50/50 помогают росту авторитета.
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09.12.2020 23:13 Ответить
Не повезло СOVIDу...
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09.12.2020 23:13 Ответить
Новость надо перейменовать на "У covid-a выявлен Труханов"
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09.12.2020 23:16 Ответить
Самоизозоляция чартерным рейсом в Южное полушарие?
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09.12.2020 23:13 Ответить
В центральное и поглубже
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09.12.2020 23:26 Ответить
Типа Черный не хочет взять на суде люцифера все на себя ...и зовет того кому отстегивал?
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09.12.2020 23:40 Ответить
надежнее на самоликвидацию
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09.12.2020 23:46 Ответить
У Труханова COVID-19 - Цензор.НЕТ 6388
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09.12.2020 23:16 Ответить
Етот тоже любитель рузгого мира к фошиздам в Берлин поедет лечиться?
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09.12.2020 23:15 Ответить
Теперь точно труха коронованый У Труханова COVID-19 - Цензор.НЕТ 6036
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09.12.2020 23:16 Ответить
судя по ежедневным отчётам и толкованиям степанова, такого просто не может быть! ))
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09.12.2020 23:20 Ответить
аминь
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09.12.2020 23:27 Ответить
поздравляю
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09.12.2020 23:28 Ответить
С Кернесом, похоже, не повезло...может быть - хоть с трухановым подфартит?
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09.12.2020 23:37 Ответить
та на здоров'я. можеш передати Стєпанову "пламєнний прівєт"
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09.12.2020 23:41 Ответить
а где же никролог ?))
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09.12.2020 23:51 Ответить
посадить козла в горбольницу №5 там где даже трупы убирать некуда. Нехай болеет сволота.
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10.12.2020 00:16 Ответить
Ви там головне скажіть одеситам, коли будуть виносити тіло. Вінки там, "скорбь" і все інше...
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10.12.2020 00:38 Ответить
 
 