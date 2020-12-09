У Труханова COVID-19
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Мэр Одессы Геннадий Труханов получил позитивный результат теста на коронавирус.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата", - написал Труханов.
Он добавил, что чувствует себя неплохо, и будет в телефонном режиме регулировать работу городских служб. А также призвал одесситов соблюдать правила безопасности.
"Носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию. На сегодняшний день это наиболее действенные и при этом простые способы избежать заболевания. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких!", - подытожил Труханов.
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