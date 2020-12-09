У Труханова COVID-19

Мер Одеси Геннадій Труханов отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання і отримання негативного результату", - написав Труханов.

Він додав, що почувається непогано, і буде в телефонному режимі регулювати роботу міських служб. А також закликав одеситів дотримуватися правил безпеки.

"Носити маски, максимально обмежити контакти, дотримуватися соціальної дистанції. Сьогодні це найдієвіші і при цьому прості способи уникнути захворювання. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких!" - підсумував Труханов.

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