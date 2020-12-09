У Труханова COVID-19
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Мер Одеси Геннадій Труханов отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання і отримання негативного результату", - написав Труханов.
Він додав, що почувається непогано, і буде в телефонному режимі регулювати роботу міських служб. А також закликав одеситів дотримуватися правил безпеки.
"Носити маски, максимально обмежити контакти, дотримуватися соціальної дистанції. Сьогодні це найдієвіші і при цьому прості способи уникнути захворювання. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких!" - підсумував Труханов.
Топ коментарі
+6 Петя Петрович
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Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны и «Трассу здоровья». Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кошельков налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду». Пенсионеры Одессы благодарны ему за 2000 гривен, которые мэр перечислил бабушкам и дедушкам на расчетных счет «Горгаза». Было бы некорректно умолчать еще об одной инициативе Труханова. Он заставил дворников Одессы во время гололеда посыпать песком тротурары. Теперь врачи и рентгенологи ургентной хирургии 11 горбольницы сидят без работы. Нет переломов.
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