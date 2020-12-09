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У Труханова COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У Труханова COVID-19

Мер Одеси Геннадій Труханов отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання і отримання негативного результату", - написав Труханов.

Він додав, що почувається непогано, і буде в телефонному режимі регулювати роботу міських служб. А також закликав одеситів дотримуватися правил безпеки.

"Носити маски, максимально обмежити контакти, дотримуватися соціальної дистанції. Сьогодні це найдієвіші і при цьому прості способи уникнути захворювання. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких!" - підсумував Труханов.

Також читайте: ВАКС закрив другу справу проти Труханова

У Труханова COVID-19 01
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Топ коментарі
+6
и толку, все равно не подохнет
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09.12.2020 23:13
+5
С Кернесом, похоже, не повезло...может быть - хоть с трухановым подфартит?
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09.12.2020 23:37
+4
аминь
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09.12.2020 23:27
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и толку, все равно не подохнет
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09.12.2020 23:13 Відповісти
Не скажіть. КОВІД - не СБУ. Тому є шанс.
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09.12.2020 23:27 Відповісти
Понаевшие в Одессу из-за поребрика «одесситы», в словарном запасе которых («чёй-то», «дык», «токмо», «калидор», «микрик» «тешка», «кура, «греча», «кенгуруха» «пухто» «хабарики» и т.д.) избрали на второй срок мэром города гражданина Московии, Греции и Украины пана Геннадия Труханова.
Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны и «Трассу здоровья». Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кошельков налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду». Пенсионеры Одессы благодарны ему за 2000 гривен, которые мэр перечислил бабушкам и дедушкам на расчетных счет «Горгаза». Было бы некорректно умолчать еще об одной инициативе Труханова. Он заставил дворников Одессы во время гололеда посыпать песком тротурары. Теперь врачи и рентгенологи ургентной хирургии 11 горбольницы сидят без работы. Нет переломов.
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10.12.2020 11:16 Відповісти
Ну как же ж - нада как все отметится...
Тесты с вероятностью 50/50 помогают росту авторитета.
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09.12.2020 23:13 Відповісти
Не повезло СOVIDу...
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09.12.2020 23:13 Відповісти
Новость надо перейменовать на "У covid-a выявлен Труханов"
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09.12.2020 23:16 Відповісти
Самоизозоляция чартерным рейсом в Южное полушарие?
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09.12.2020 23:13 Відповісти
В центральное и поглубже
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09.12.2020 23:26 Відповісти
Типа Черный не хочет взять на суде люцифера все на себя ...и зовет того кому отстегивал?
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09.12.2020 23:40 Відповісти
надежнее на самоликвидацию
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09.12.2020 23:46 Відповісти
У Труханова COVID-19 - Цензор.НЕТ 6388
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09.12.2020 23:16 Відповісти
Етот тоже любитель рузгого мира к фошиздам в Берлин поедет лечиться?
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09.12.2020 23:15 Відповісти
Теперь точно труха коронованый У Труханова COVID-19 - Цензор.НЕТ 6036
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09.12.2020 23:16 Відповісти
судя по ежедневным отчётам и толкованиям степанова, такого просто не может быть! ))
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09.12.2020 23:20 Відповісти
аминь
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09.12.2020 23:27 Відповісти
поздравляю
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09.12.2020 23:28 Відповісти
С Кернесом, похоже, не повезло...может быть - хоть с трухановым подфартит?
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09.12.2020 23:37 Відповісти
та на здоров'я. можеш передати Стєпанову "пламєнний прівєт"
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09.12.2020 23:41 Відповісти
а где же никролог ?))
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09.12.2020 23:51 Відповісти
посадить козла в горбольницу №5 там где даже трупы убирать некуда. Нехай болеет сволота.
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10.12.2020 00:16 Відповісти
Ви там головне скажіть одеситам, коли будуть виносити тіло. Вінки там, "скорбь" і все інше...
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10.12.2020 00:38 Відповісти
 
 